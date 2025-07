Nathalie Baye hospitalisée, que sait-on de son état de santé ?

L'actrice a été contrainte d'annuler sa présence lors de l'inauguration des 64e Journées de la rose en raison de soucis de santé.

En toute discrétion, Nathalie Baye a célébré ses 77 ans ce dimanche 6 juillet 2025. La mère de Laura Smet fait peu parler d'elle, mais devait se rendre en tant qu'ambassadrice à la soixante-quatrième édition des Journées de la rose, dont le concours international d'art floral se déroule du 11 au 15 juillet 2025. Cependant, elle ne sera finalement pas présente à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) pour l'inauguration organisée ce jeudi 10 juillet.

C'est Jean-Yves Forest, le vice-président du Comité de la rose, qui l'a annoncé à nos confrères du Courrier de l'Ouest. Ce dernier a fait savoir que Nathalie Baye "a un problème de santé qui a nécessité une hospitalisation" et qui l'empêche donc de faire une apparition lors de cet événement. Evidemment, aucun détail sur l'état de santé de l'actrice vue dans Sauve qui peut (la vie), Une étrange affaire et Laurence Anyway n'a été révélé. Pour l'heure, on ne sait pas non plus quand la comédienne a été hospitalisée.

Quelques semaines auparavant, en juin 2025, Voici avait annoncé le déménagement de sa fille, Laura Smet, du Cap Ferret à Paris. La raison, selon le magazine people : "être au plus près de sa mère", sans que plus d'informations sur l'état de santé de l'ex de Johnny Hallyday ne soient communiquées. Nathalie Baye n'est plus apparue au cinéma depuis La Nuit du verre d'eau, en 2023. Son dernier rôle à la télévision remonte également à la série Dix pour cent, en 2020.

Ce n'est pas la première fois que Nathalie Baye est hospitalisée depuis ces dernières années. L'actrice aux multiples César avait déjà été hospitalisée en urgence le 1er février 2020. Son agent, alors contactée par le Parisien, avait confirmé la prise en charge de la comédienne par les médecins, assurant que c'était lié à des "complications broncho-pulmonaires" survenues "au cours d'un épisode grippal".