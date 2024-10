Le divorce d'un frère ou une sœur impacte la durée de votre propre couple

Dans une fratrie, le plus jeune a souvent tendance à copier le plus grand. Est-ce la même chose à propos des divorces ?

C'est tout sauf une blague. Un groupe de chercheurs de l'université d'Anvers, en Belgique, a mené une étude pour chercher à déterminer l'influence des frères et sœurs sur les relations et particulièrement sur les ruptures amoureuses, y compris le divorce et la séparation. Et celle-ci montre des résultats surprenants. Les auteurs de l'étude ont ainsi étudié 67 000 couples, leurs frères et leurs sœurs sur une période de 20 ans et ont découvert que l'attitude d'un couple peut radicalement changer après avoir vu un frère ou une sœur divorcer.

Les résultats montrent qu'un couple aura plutôt tendance à perdurer si un membre du couple assiste à la séparation de son frère ou de sa sœur. Ce phénomène se confirmerait encore davantage si la fratrie a le même type de relation (mariés ou en concubinage) et si ses membres ont des âges rapprochés les uns des autres. Il semblerait que si deux frères sont tout deux en couple, la rupture amoureuse de l'un d'eux aura, en quelque sorte, tendance à renforcer le couple de l'autre.

L'une des raisons à cela serait que les fratries "peuvent s'influencer mutuellement sur un large spectre de comportements et de choix de vie", expliquent les chercheurs dans leur étude. Dans l'enfance, le benjamin aura tendance à imiter son aîné. A l'âge adulte ce rapport va disparaître, car la proximité entre les deux s'amenuise. Mais une séparation à, selon les chercheurs, tendance à rapprocher des frères et sœurs, et plus largement des membres d'une même famille ou des amis. Et face à la peine éprouvée par un proche, ou au récit d'une expérience amoureuse malheureuse, ces derniers auront tendance à ne pas vouloir vivre la même chose.

Une autre raison serait que la personne toujours en couple découvrirait indirectement, par son frère ou sa sœur, les conséquences d'une rupture. "Lorsque les gens reçoivent des informations sur l'expérience de divorce ou de séparation d'un proche, comme un frère ou une sœur, cela peut avoir un impact significatif sur leurs réflexions concernant la dissolution du couple", indique l'étude. Ce type de séparation s'accompagne bien souvent de tensions financières, sociales et familiales qui viennent s'ajouter à l'impact émotionnel d'un tel changement de vie.

Les conclusions de ces vingt années de test montrent que ces changements de relations peuvent rendre plus prudents les membres d'une fratrie qui vivent d'une certaine manière la rupture de leur frère ou de leur sœur. Cette prudence se concrétiserait par un désir de ne pas reproduire le même schéma. Le divorce ou la séparation d'un frère ou d'une sœur jouerait en somme un rôle protecteur sur la durée de sa propre relation.