Blocages des agriculteurs, en direct : de nouvelles actions jusqu'à jeudi ! Un convoi en route pour Strasbourg

Le mouvement agricole reprend ce mardi 26 novembre avec de nouvelles actions menées par tous les syndicats. La FNSEA et la JA prévoit de se mobiliser "contre les entraves" et l'accord avec le Mercosur, tandis que la Coordination rurale organise un convoi vers le Parlement européen à Strasbourg.

En direct

11:42 - Les tracteurs à proximité du Parlement européen Environ 25 tracteurs sont désormais à proximité du Parlement européen, à Strasbourg. Les agriculteurs présents dénoncent l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. "Le Mercosur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase (...) on ne peut pas faire du libre-échange avec l'agriculture. On produit l'une des agricultures les plus propres de la planète, les plus respectueuses de l'environnement. On ne peut pas nous contraindre à importer des produits qu'on n'a pas le droit de produire", regrette Pierre-Yves Barthélémy, membre de la Coordination rurale auprès de BFMTV. Les forces de l'ordre bloquent pour l'instant le passage des membres de la Coordination rurale proche du Parlement européen.

10:48 - Une plateforme logistique Lidl bloquée en Isère Le blocage de la plateforme Lidl de Saint-Quentin-Fallavier a débuté dès 6 heures, ce mardi 26 novembre. Plus tôt dans la matinée, un camion a tenté de forcer un barrage d'agriculteurs, ce qui a engendrée quelques échauffourées aux abords de la base Lidl. Depuis, les esprits se sont apaisés et une vingtaine d'agriculteurs sont sur place pour manifester. Les agriculteurs procèdent à un contrôle des poids lourds sur la route qui mène à la plateforme Lidl. Le réseau des transports en commun est désormais impacté.

10:20 - Un entrepôt de la Coopérative U bloqué par la Coordination rurale en Haute-Savoie La Coordination rurale a prévenu dès ses premières mobilisations qu'elle prendrait pour cible les sites de la grande distribution et ce mardi c'est la Coopérative U qui indique être touchée par une action du 2ème syndicat agricole. "Ce matin on a un entrepôt bloqué qui est dans les Alpes à Rumilly, c'est la Coordination rurale qui est sur place", a fait savoir Dominique Schelcher, le PDG du groupe, sur BFMTV. Selon le patron, dont le groupe est présent en France rurale, les agriculteurs disent ne pas en vouloir aux sites de U mais le cibler pour bloquer l'alimentation des commerces : "Souvent ils nous disent 'ce n'est pas forcément à U qu'on en veut mais vous êtes un site important, vous alimentez des magasins, on vous bloque'." Dominique Schelcher se dit favorable aux discussions entre les agriculteurs et les clients au sein des magasins et explique avoir déjà organisé de tels échanges qui "se sont plutôt bien passées" : "On a des dialogues directs entre les producteurs et les consommateurs. Ça peut être aussi des moments de pédagogie."

10:01 - Un "cortège funèbre" d'agriculteurs à Perpignan A Perpignan, au moins 200 agriculteurs et plusieurs tracteurs sont attendus pour participer à un "cortège funèbre" prévu au départ de la Maison de l'Agriculture pour rejoindre la préfecture des Pyrénées-Orientales. Lors de ce mouvement de contestation, des cercueils seront portés en tête de cortège. Une fois arrivé, les agriculteurs déverseront des bennes de fumier devant la préfecture.

09:45 - Le Coordination rurale déplore un "sketch d'annonces" du gouvernement Le Coordination rurale ne cache pas sa colère contre le gouvernement après le manque de mesures effectives. "Ce qui est dramatique, c'est que ce soient les agriculteurs eux-mêmes qui aillent défendre leur beefsteak parce que nos politiques ne sont pas capables de le faire", a ainsi dénoncé Patrick Legras, le porte-parole de la Coordination rurale sur BFMTV. "On se bat à courte vue puisqu'on ne sait pas prendre de décisions", ajoute-t-il dénonçant encore un "sketch d'annonces" avec des "on va vous accompagner, on va vous aider..." de la part du gouvernement. "Aujourdhui, ce qu'on veut c'est des actes", poursuit-il : "On veut qu'il y ait des engagements et pas dans plusieurs mois. On attend quoi ? Il y a juste à prendre des décisions courageuses".

08:30 - "Simplifions !" : les revendications de la FNSEA La FNSEA et les JA ont concentré leurs premières actions à l'opposition à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, mais cette semaine l'accent est mis sur la simplification des normes opposées aux travaux et exploitations agricoles. "Simplifions, simplifions, simplifions" martèle le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. "Si on veut des renouveler les générations, si on veut continuer à permettre aux agriculteurs de gagner leur vie, il faut qu'au quotidien on leur simplifie la vie. Les agriculteurs n'en peuvent plus des papiers, des contrôles...", a-t-il ajouté précisant que les actions des prochains jours auront pour but de porter ce message.

08:21 - L'accord avec le Mercosur débattu à l'Assemblée nationale Ce mardi 26 novembre, les députés vont débattre et voter sur le futur traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors que de nombreuses formations politiques disent s'opposer à l'accord et/ou promettent des solutions aux agriculteurs, un rejet massif de l'accord pourrait renforcer la position de la France qui est l'un des rares pays en Europe à refuser de signer le traité en l'état. Mais l'issue du vote à l'Assemblée nationale pourrait aussi avoir un impact réduit en Europe étant une simple décision nationale. L'accord entre l'UE et le Mercosur devrait pénaliser les filières bovines ou encore certaines filières céréalières, mais d'autres secteurs agricoles comme celui du vin, des spiritueux ou des produits laitiers pourrait en profiter, mais alors ce serait surtout les grands groupes qui y gagneraient et non les producteurs plus modestes.