Un été caniculaire se profile ! Les prévisions se précisent pour les mois de juillet, août et septembre

Alors que les vacances scolaires approchent, le scénario d'un été chaud semble se confirmer. Voici ce qui vous attend.

Au mois de juin, la France a fait face à plusieurs pics de chaleur. Ces niveaux sont remarquables pour cette période, à cheval entre le printemps et l'été, mais pas inédits. Une canicule plus importante avait été constatée à la même période en 2019 et en 2022, avec des températures dépassant les 40 degrés sur la façade ouest. Si cette vague de chaleur ne veut pas forcément dire que l'été sera dans la même veine, la majeure partie des scénarios envisagés pour le trimestre juillet-août-septembre tendent tout de même vers des températures plus chaudes que la normale.

Plus précisément, les températures prévues en France devraient se situer avec un écart de +1 à +2 degrés par rapport aux moyennes de saison, avec des écarts plus marqués au nord, avance La Chaine Météo. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a également déjà prévenu qu'un "été caniculaire" s'annonce.

© La Chaine météo

La France pourrait en fait se situer entre une masse d'air très chaud sur l'Europe centrale et une plus tempérée sur l'arc atlantique, ce qui pourrait induire un temps fluctuant. Les précipitations pourraient, en effet, être inégalement réparties, mais en restant majoritairement axées du sud-ouest au centre-est.

Dans le détail, une relative dégradation est pour le moment annoncée pour début juillet avec le retour d'un flux d'ouest moins chaud et des averses. Le début des vacances scolaires pourrait s'annoncer perturbé, surtout sur la moitié nord. Cependant, les conditions anticycloniques devraient rapidement faire leur retour.

"La sécheresse pourrait nettement s'aggraver, et les vagues de chaleur voire canicules pourraient se remettre en place", annonce La Chaine Météo pour la deuxième semaine de juillet. Le sud sera particulièrement exposé aux fortes chaleurs. Juillet est annoncé comme le mois le plus chaud de l'été, marqué par des pics de fortes chaleurs inévitables, pouvant parfois être balayés par les vagues orageuses.

Le mois d'août pourrait être plus marqué en précipitations, avec davantage de passages pluvio-orageux du sud-ouest au nord-est. Si les températures devraient être supérieures aux normales de saison, elles pourraient être moins élevées qu'en juillet. Cette configuration pourrait se poursuivre en septembre, avec un temps encore plus changeant. Au vu du délai, ces prévisions sont évidemment encore à confirmer.