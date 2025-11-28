Val-d'Oise. Un événement pour jouer avec Cyril Hanouna, loin de la télé, organisé dans le département

Il est possible d'apercevoir et de côtoyer l'animateur star Cyril Hanouna lors d'un évènement sportif organisé à Pontoise, dans le Val-d'Oise.

S'il est un habitué des plateaux télé et du petit écran sur lequel ses fans aiment le suivre tous les soirs avec sa bande de chroniqueurs, lors de longs débats autour de l'actualité, Cyril Hanouna a également une autre passion dans la vie : le padel. Malgré un emploi du temps bien rempli, l'ex-animateur star de C8 s'adonne régulièrement à la pratique de ce sport qui a pris une toute nouvelle dimension ces dernières années en France.

D'autant plus que celui qui officie désormais tous les soirs sur W9 avec sa nouvelle émission "TBT9" performe dans ce sport ! Classé 110e joueur français de padel, il lui arrive de rencontrer les meilleurs éléments du circuit lors de tournois très relevés. Justement, du 28 au 30 novembre 2025, il est possible d'apercevoir la vedette de la télé lors d'un tournoi en France. Et même de jouer avec lui, si vous vous inscrivez !

© LoIc Baratoux/LABEL IMAGE/SIPA (publiée le 28/11/2025)

Pendant trois jours, à compter de ce vendredi, est organisé le P1000 Celsius, un tournoi de niveau national à Padel95, dans la commune de Pontoise (Val-d'Oise). Alors que les qualifications ont eu lieu ce vendredi entre 9 heures et 17 heures, la grande finale a lieu dimanche à 13 heures. Certains cadors de la discipline sont attendus, comme le prodige local, Lucas Terminet, âgé de seulement 13 ans.

La présence de Cyril Hanouna lors de cet événement sportif est une manière pour les organisateurs d'attirer encore un peu plus l'attention sur ce sport en pleine expansion et d'intéresser un maximum de public sur les trois jours de compétition. Photos, vidéos, discussions... Il y a fort à parier que l'animateur star passera autant de temps sur le court de padel qu'en dehors, pour répondre aux sollicitations de ses fans et des curieux.

Comme l'indique La Gazette Val d'Oise, le club de Pontoise dispose d'un "Live Sports Bar, où sont diffusés en direct les plus grands matchs et compétitions". Une initiative qui permet "aux passionnés de sport de se retrouver pour vivre l'excitation des grands événements sportifs dans une ambiance conviviale et détendue". Reste désormais à connaître le résultat de Cyril Hanouna. Pour cela, rendez-vous à Padel95, à Pontoise.