"Résultat d'Edouard Philippe aux municipales du Havre : le Premier ministre réélu, avec quel score ?"

Edouard Philippe a remporté son pari. Le Premier ministre passait par l'épreuve des urnes devant les électeurs du Havre mais ce scrutin l'a finalement conforté. Avec près de 59% des voix selon les premières estimations, il pourrait bien aussi rester à Matignon...

Edouard Philippe faisait face ce dimanche 28 juin au soir à une partie de son avenir politique, tant local que national. Le Premier ministre a finalement rempli son pari en étant réélu à la mairie du Havre. Edouard Philippe est réélu avec plus de 58% des voix selon de premières estimations, publiées ce dimanche soir sur le site de la mairie du Havre. Avec 58,83% des voix, Edouard Philippe devance nettement Jean-Paul Lecoq (41,17%). "Les résultats sont nets", a-t-il indiqué peu après 20h à la tribune. "Je voudrais remercier très sincèrement les Havraises et les Havrais qui ont continué à nous faire confiance. C'est un acte de confiance qu'il faut prendre très au sérieux".

Se présentant une nouvelle fois à un mandat à la mairie du Havre, le Premier ministre a entretenu le flou sur ses ambitions durant cette campagne du second tour. Lors d'un débat sur France 3 Normandie face à son concurrent Jean-Paul Lecoq, le candidat communiste au Havre, le Premier ministre n'avait pas caché son envie de retrouver son statut de maire, sans pour autant évoquer son poste actuel de chef du gouvernement. "Mon objectif c'est d'être maire du Havre, vite, ça peut arriver très vite. Si ça arrive très vite, ce sera très bien, voilà", avait-il déclaré ce 22 juin. A l'heure où les spéculations vont bon train quant au remaniement annoncé en juillet, cette déclaration a une nouvelle fois alimenté les doutes sur l'avenir d'Edouard Philippe à Matignon...

En première ligne sur le dossier de la réforme des retraites, Edouard Philippe aura géré ces derniers mois autant les annonces que le service après-vente sur ce dossier extrêmement tendu. Sous le feu des projecteurs, le Premier ministre s'est plusieurs fois retrouvé au cœur du débat. Après avoir présenté les grandes lignes de la réforme des retraites mercredi 11 décembre depuis le siège du Conseil économique et social, Edouard Philippe a plusieurs fois pris la parole pour défendre, encore et toujours, la tant décriée réforme et maintenir coûte que coûte son calendrier : un débat au Parlement entamé juste avant les municipales pour une adoption à l'été. Un risque énorme que plusieurs élus et conseillers de la majorité lui auraient conseillé de ne pas prendre. Or, une défaite ce dimanche soir pourrait aussi obscurcir son avenir à Matignon, d'autant que les rumeurs de remaniement se font de plus en plus pressantes.

Que va-t-il décider maintenant qu'il est élu ?

L'agenda troublé et coupé en deux des municipales aura été plusieurs fois pointé du doigt par les adversaires d'Edouard Philippe, à Paris comme au Havre. "Matignon n'est pas délocalisable au Havre", a par exemple lancé le député Les Républicains (LR) de l'Yonne Guillaume Larrivé à l'Assemblée nationale, après avoir décrit la France comme un pays en "état de crise permanent" tandis que son Premier ministre est "à temps partiel". Au Havre, le principal adversaire d'Edouard Philippe, Jean-Paul Lecoq n'a pas manqué lui aussi de souligner l'ambivalence de la situation, se vantant d'être le candidat "qui va rester au Havre, pas faire des allers et retours à Paris".

Très pris par la crise sanitaire, il est vrai que le Premier ministre s'est fait très discret dans sa ville. Le 15 juin, il avait relancé sa campagne sur Twitter. Édouard Philippe a ensuite distillé des éléments de programme, "adapté à un nouveau contexte de crise". Les mots d'ordre sont la relance de l'économie et la modernisation. Mais, la question se pose : s'il est élu lors du 2e tour des élections municipales au Havre, que va décider le chef de gouvernement ? Dans un entretien à Paris-Normandie publié le 16 juin, Édouard Philippe a affirmé que sa priorité restait Matignon, avant un retour inévitable dans son fief. "Je vous le dis : si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt", avait-il déclaré, se décrivant comme "Premier ministre à plein temps".

Les débats nationaux ont plusieurs fois été mis en avant eux aussi dans la campagne havraise, pour appuyer là où ça fait mal. Le 49.3, dégainé en pleine crise du coronavirus pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée, a été un argument de campagne dans la ville normande pour les opposants à Edouard Philippe. "Les gens nous disent : 'Vous avez une responsabilité au Havre, c'est vous qui devez faire la sanction au Premier ministre'", a notamment expliqué le candidat communiste Jean-Paul Lecoq. Cela n'a pas suffi...

Courte biographie d'Edouard Philippe

Né le 28 novembre 1970, Edouard Philippe, âgé de 49, est diplômé de Sciences Po Paris en 1992 puis de l'ENA (promotion Marc Bloch, 1995-1997), il a d'abord milité au sein du Parti socialiste. En 2001, le jeune énarque se rapproche d'Antoine Rufenacht, maire du Havre de 1995 à 2010, et devient directeur de campagne de Jacques Chirac en 2002. Lors de la fusion du centre et de la droite, Edouard Philippe devient directeur général des services de l'UMP, sous l'égide d'Alain Juppé. C'est auprès du maire de Bordeaux qu'il fera toute sa carrière avant d'entrer à Matignon. Avec la suite qu'on connait.

