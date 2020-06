"Résultat d'Edouard Philippe aux municipales : premier ministre mais aussi maire du Havre ?"

Le Premier ministre va-t-il remporter l'élection au Havre ? Édouard Philippe, qui garderait la mairie en cas de victoire, a toutefois précisé qu'il resterait à Matignon si Emmanuel Macron le souhaite.

Le Premier ministre, pris par la crise sanitaire, s'est fait très discret dans sa ville. Le 15 juin, il avait relancé sa campagne sur Twitter. Édouard Philippe a ensuite distillé des éléments de programme, "adapté à un nouveau contexte de crise". Les mots d'ordre sont la relance de l'économie et la modernisation. Mais, la question se pose : s'il est élu lors du 2e tour des élections municipales au Havre, que va décider le chef de gouvernement ? Dans un entretien à Paris-Normandie publié le 16 juin, Édouard Philippe a affirmé que sa priorité restait Matignon, avant un retour inévitable dans son fief. "Je vous le dis : si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt", avait-il déclaré, se décrivant comme "Premier ministre à plein temps".

Selon un récent sondage Ifop-Fiducial pour Paris-Normandie et Sud Radio, Édouard Philippe a été crédité de 53% des voix au second tour des élections municipales du Havre face au candidat communiste Jean-Paul Lecoq, qui a été donné à 47%. Les électeurs vont-ils faire mentir les sondages ce dimanche 28 juin ?

Pour Edouard Philippe, la situation est moins confortable qu'en 2014, lorsqu'il avait été élu dès le premier tour avec 52% des voix. Face à lui, son rival a fait une campagne musclée. Mercredi 17 juin, son adversaire Jean-Paul Lecoq avait rassemblé plusieurs personnalités de gauche comme François Ruffin, député d'Amiens et Clémentine Autain, députée des Hauts-de-Seine, ou encore Damien Carême, maire EELV de Grande-Synthe. Jean-Luc Mélenchon est aussi venu le soutenir il y a quelques jours. Le but affiché était de rassembler la gauche pour ce second tour des municipales et faire le poids face au premier ministre. Reste encore l'incertitude de l'abstention qui a été forte au premier tour avec 60,42%.

Courte biographie d'Edouard Philippe

Né le 28 novembre 1970, Edouard Philippe, âgé de 49, est diplômé de Sciences Po Paris en 1992 puis de l'ENA (promotion Marc Bloch, 1995-1997), il a d'abord milité au sein du Parti socialiste. En 2001, le jeune énarque se rapproche d'Antoine Rufenacht, maire du Havre de 1995 à 2010, et devient directeur de campagne de Jacques Chirac en 2002. Lors de la fusion du centre et de la droite, Edouard Philippe devient directeur général des services de l'UMP, sous l'égide d'Alain Juppé. C'est auprès du maire de Bordeaux qu'il fera toute sa carrière avant d'entrer à Matignon. Avec la suite qu'on connait.

