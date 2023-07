Élisabeth Borne : Macron la maintient à Matignon, pour combien de temps ?

Élisabeth Borne va bien garder son poste de Première ministre à l'issue du remaniement, alors qu'Emmanuel Macron va s'exprimer "d'ici la fin de la semaine".

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 20h54] Selon les informations dévoilées par Le Figaro ce lundi 17 juillet, Emmanuel Macron va maintenir Élisabeth Borne à Matignon à l'issue du remaniement qui devrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Cette confirmation intervient alors que son nouveau directeur de cabinet, Jean-Denis Combrexelle, a été annoncé ce lundi matin et a été validé par l'Élysée. Il officiait alors en tant que directeur de cabinet d'Éric Dupond-Moretti. Selon le président de la République, "l'objectif des cent jours a été tenu et le calme est revenu". Mais surtout, le chef de l'État souhaite "assurer stabilité et travail de fond".

Pourtant, depuis quelques mois, le sort d'Élisabeth Borne n'était pas joué. Des rumeurs faisaient état de son remplacement par l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait fait "campagne" dans ce sens. Un autre nom revenait souvent, celui de Julien Denormandie, ancien directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était ministre de l'Économie.

Aussitôt confirmée, Élisabeth Borne a indiqué souhaiter "des ajustements" pour son Gouvernement. Selon BFMTV, elle les proposera au président de la République "cette semaine". Reste maintenant à savoir combien de temps la Première ministre va rester à son poste. Même si Emmanuel Macron a, à plusieurs reprises, rappelé son soutien à Élisabeth Borne, on sait que les relations entre le président de la République et la Première ministre sont parfois assez tendues.