Grève SNCF : RER, Transilien, les perturbations continuent ce vendredi 13 décembre

La grève SNCF contre le démantèlement du Fret se poursuit ce vendredi 13 décembre en région parisienne, avec des perturbations sur les RER et Transilien. Suivez les prévisions du trafic.

Deux lignes sont encore une fois particulièrement touchées par cette grève : le RER D et les lignes H et N du Transilien. Retrouvez ci-dessous ou à l'aide du sommaire ci-contre, les perturbations ligne par ligne.

La grève commencée mercredi soir contre le démantèlement du Fret par les deux syndicats de la SNCF, la CGT-Cheminots et Sud Rail, se poursuit ce vendredi 13 décembre 2024. Les perturbations persistent dans la région parisienne, sur les lignes du RER et du Transilien. Les lignes des TGV, Intercités et TER assurent un trafic normal.

Dernières mises à jour

17:48 - Les perturbations de trafic attendues sur le Transilien ce vendredi 13 décembre La grève à la SNCF contre le démantèlement du Fret se poursuit ce vendredi 13 décembre 2024 sur les Transiliens. Si le trafic est normal sur les lignes J, K, L, P et U, il demeure perturbé sur les lignes N et H avec respectivement 3 trains sur 4 et 1 train sur 2.

15:04 - Quelles sont les prévisions sur les lignes de tram parisiennes ? Gérées par la SNCF, les quatre lignes de tram parisiennes T4, T11, T12 et T13 ne sont pas affectées par la grève SNCF. La société ferroriviaire annonce en effet un "service normal".

10:24 - Des perturbations sur le TER : quelles régions sont les plus touchées ? Si la direction de la SNCF annonce 8 trains sur 10 globalement en circulation sur les TER, on constate des disparités selon les région. En Pays de la Loire, 9 trains sur 10 sont en circulation, en Bretagne sur le BreizhGo, les perturbations sont concentrées sur les lignes Rennes-Vitré-Laval, Rennes-Dol-Dinan, St Brieuc-Lannion, Dol-Dinan-Lamballe-St Brieuc, Quimper-Brest. En Bourgogne-Franche-Comté, le trafic est "légèrement perturbé" avec un trafic normal sur l'axe qui dessert Paris-St-Lazare, mais le Paris-Granville perturbé jusqu'à vendredi 13 décembre 2024 inclus, et une ligne Caen-Le Mans très touchée. Mais les perturbations les plus importantes restent concentrées sur les lignes du Transilien en Île-de-France, avec de grosses difficultées sur les lignes H, N et R.

09:02 - Pour rappel, le trafic est annoncé normal sur les lignes TGV Pas de soucis en vue pour les voyageurs qui avaient prévu des trajets en TGV et Ouigo ce jeudi 12 décembre. Malgré le mouvement de grève en cours à la SNCF, le trafic est annoncé normal sur ces grandes lignes avec aucune perturbation ou annulation de trains prévues.

08:48 - La ligne R parmi les plus touchées sur le Transilien 1 train sur 2, et uniquement aux heures de pointe, est prévu ce jeudi 12 décembre sur la ligne R du Transilien parisien. Cette ligne relie Montereau ou Montargis à Paris, via Fontainebleau et Melun.