"Elisabeth Borne : sobriété énergétique, planification écologique, quels défis pour Matignon ?"

ELISABETH BORNE. La Première ministre va à la rencontre du Medef ce lundi 29 août pour appeler les patrons à la sobriété énergétique et à la transition écologique notamment par la réduction de 10% de la consommation d'énergie.

[Mis à jour le 29 août 2022 à 8h27] Planification écologique et sobriété énergétique sont les deux priorités dans le viseur de la Première ministre, Elisabeth Borne. Pour sa rentrée politique, la locataire de Matignon a donné le ton en promettant d'"accélérer la transition écologique", chantier dont elle a personnellement la charge. L'urgence climatique sera un des sujets de sa rencontre avec les entrepreneurs du Medef, le syndicat des patrons, ce lundi 29 août, mais ce sont les annonces sur les économies d'énergie qui sont attendues au tournant. Elisabeth Borne doit demander à toutes les entreprises de réduire de 10% leur consommation d'énergie pour participer au même titre que les citoyens à la sobriété énergétique.

Elisabeth Borne va faire appel aux bonnes volontés des entreprises mais le gouvernement a tout de même prévu des mesures contraignantes "de bon sens" pour atteindre les objectifs. Deux décrets, un sur l'extinction des publicités lumineuses la nuit et un autre sur la fermeture des portes des établissements climatisés ou chauffés, sont notamment étudiés au Conseil d'Etat. Mais ces mesures pourraient ne pas suffire à diminuer de 10% la consommation d'énergie, aussi l'ancienne ministre du Travail devrait donner rendez-vous aux patrons et entreprises dans un mois pour dresser un premier bilan.

Qui de la taxe sur les superprofits des entreprises ? Le sujet délicat, défendu par une part de la majorité et rejeté par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le chef de l'Etat Emmanuel Macron, intéresse de près le syndicat des patrons. Elisabeth Borne a indiqué dans les colonnes du Parisien le 28 août ne pas fermer la porte à cette possibilité mais pour l'heure l'idée n'est pas encore sur la table. "Le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés. [...] Dans la période actuelle, tout le monde doit être responsable. J'aurai l'occasion de le rappeler lundi, au Medef", a déclaré la Première ministre qui promet de suivre la politique gouvernementale sur les impôts : "Nous n'avons cessé de baisser les impôts, je ne vais pas changer radicalement de position en me mettant à imposer des taxes à toutes les entreprises. Par contre, personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat."

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Elisabeth Borne nommée Première ministre

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.