"Adrien Quatennens : pourquoi sa femme a déposé une main courante contre lui ?"

QUATENNENS. La femme d'Adrien Quatennens a déposé une main courante, pour plusieurs épisodes de violence de la part du député, suite à une volonté de séparation de la part de sa femme, comme le révèle Le Canard Enchaîné

Selon les informations de BFMTV, au retour des vacances du couple, le 29 août, Céline Quatennens annonce à son mari l'intention de divorcer. Elle aurait alors été la cible de violences de la part du député du Nord. Aussi, lors du dépôt de la main courante, le 7 septembre, des faits de violence ont été évoqués lors de la journée du 2 septembre. Le parquet de Lille a été saisi du dépôt de la main courante, même si la procureure se refuse à tout commentaire.

Le procédé est pour le moins inhabituel. Un communiqué de presse pour se défendre, avant même que la moindre accusation ne soit portée en public. C'est pourtant la méthode qu'a décidé d'employer Adrien Quatennens, ce mardi 13 septembre 2022, diffusant un écrit sur les réseaux sociaux en guise de réponse à un article du Canard enchaîné… toujours pas sorti. Le palmipède s'est simplement fendu d'un tweet, publié en milieu d'après-midi indiquant : "La direction de LFI s'inquiète d'une main courante qui vise Adrien Quatennens, déposée par son épouse." Rien de plus, faisant ainsi patienter son lectorat jusqu'à 22 heures, heure de sortie en version numérique de l'édition du jour.

Une main courante déposée contre Adrien Quatennens

Cependant, Adrien Quatennens a pris les devants et n'a pas attendu que le contenu de l'article soit à la disposition du public pour réagir. Le député LFI du Nord confirme qu'une main courante a bien été déposée à son encontre par sa compagne Céline, dans un contexte de "divorce difficile", explique le couple, co-signataire du communiqué. Le parquet, vraisemblablement de Lille (secteur dont Adrien Quatennens est député), s'est saisi de l'affaire.

Toutefois, aucune plainte n'a été déposée par la compagne de l'élu, laquelle avait "précis[é] aux policiers qui l'ont entendue qu'elle ne souhaitait ni porter plainte ni qu'il y ait de suite judiciaires à cette main courante." Surtout, Céline et Adrien Quatennens souhaitaient rester discrets sur leur vie privée. Malgré les demandes de discrétion de la part du couple concernant la procédure, cette dernière a fini par arriver dans les journaux. "Nous entendons protéger notre vie privée et celle de notre famille, et demandons le respect pour retrouver le chemin de l'apaisement, et nous nous réservons le droit d'attaquer quiconque le bafouera", préviennent-ils.

Qu'est-ce qu'une main courante, dont fait l'objet Adrien Quatennens ?

Adrien Quatennens n'est pas visé par une plainte. C'est une main courante qui a été déposée à son encontre, par sa compagne Céline. Et la différence est loin d'être anodine. La main courante n'a pas pour objectif "d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des fait, mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre", explique le site Service public, donnant même un exemple qui pourrait s'apparenter à la procédure visant Adrien Quatennens : "dater le départ de votre époux(se) du domicile peut par exemple servir en cas de divorce."

Qui est Céline Quatennens, la compagne d'Adrien, député LFI ?

Adrien Quatennens est toujours resté très discret sur sa vie privée, ne s'affichant jamais publiquement en couple. Pourtant, le député LFI du Nord est bien marié, à une prénommée Céline. Mais le couple est donc en instance de divorce, ainsi qu'il l'a annoncé dans un communiqué. Jamais mentionnée dans les portraits consacrés au trentenaire insoumis, elle semble donc préférer l'ombre. Ensemble, le couple a une fille, comme s'en était fait l'écho La Voix du Nord.