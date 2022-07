André Santini : ce qu'on sait des accusations d'agression sexuelle le visant

Le maire d'Issy-les-Moulineaux et vice-président du Grand Paris André Santini fait l'objet de deux plaintes pour "agression sexuelle", "harcèlement sexuel" et "harcèlement moral". Où en est l'enquête

A 81 ans, l'homme politique André Santini est accusé par deux de ses anciens proches collaborateurs : son ex-chef de cabinet et son ancien huissier. Après le dépôt de ces plaintes le 1er juillet, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre le lundi 4 juillet. D'après le parquet, l'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Les plaignants, qui accusent André Santini d'"agression sexuelle", d'"harcèlement sexuel" et d'"harcèlement moral" ont récemment été écartés par ce dernier de leur poste. A la mi-mai, ils étaient officiellement licenciés pour avoir "rompu" les "liens de confiance nécessaires à la collaboration". Mais l'on sait aujourd'hui que dans les faits, le maire d'Issy-les-Moulineaux les a accusés, le 19 mai dernier, d'avoir "déconsidéré le cabinet" et d'avoir attrapé le virus lors d'une partie fine.

Les plaignants ont longuement décrit les motifs d'accusation auprès du Monde. L'ancien secrétaire d'Etat à la fonction publique et actuel maire d'Issy-les-Moulineaux leur aurait fait subir un harcèlement sexuel de longue durée. L'ex-huissier, qui est resté à ses côtés de 2011 à 2020 a décrit la culture de l'impunité qui régnait dans le cabinet. Les faits, qui datent pour certains de 2021 et 2022, ne sont pas prescrits. Pour l'heure, André Santini a seulement répondu : "Je nie naturellement avoir eu le moindre comportement tel que décrit dans les plaintes" lorsque le journal l'a sollicité. Il a repris l'argument du comportement de ses anciens collaborateurs qui auraient manqué à leurs fonctions : "Ces accusations s'intègrent dans un climat conflictuel concernant la situation administrative de ces agents". Son avocat, Marc Bellanger, a confirmé ne pas avoir connaissance des comportements imputés à son client (propos rapportés par l'AFP). Toutefois, pour Christelle Mazza, l'avocate des deux plaignants, a souligné l'importance de "l'ouverture rapide de l'enquête" qui va "permettre de mettre fin à la durée exceptionnelle d'une véritable omerta et à la culture de l'impunité mise en place par un politique de premier plan".