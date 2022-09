Julien Bayou : que sait-on des accusations de violences conjugales le visant ?

Le patron d'EELV fait l'objet d'un signalement pour violences conjugales auprès d'une instance interne du parti. Sandrine Rousseau a publiquement indiqué avoir reçu chez elle la plaignante pour recevoir son témoignage.

En juillet dernier, Julien Bayou avait été interrogée sur un signalement le concernant, effectué auprès d'une commission interne d'EELV, pour une femme l'accusant de violences conjugales. Le jeune député indiquait alors au Figaro, qui le questionnait sur ce fait, attendre d'être "interrogé dans les meilleurs délais sur ce qui ne constitue en rien des violences sexistes ou sexuelles ni des comportements inappropriés envers quiconque". L'élu écologiste estimait par ailleurs que cette plainte résultait d'une "rupture douloureuse et difficile" avec son ancienne compagne, dont il mettait en avant la "'rancoeur" et des velléités de lui nuire.

Ces accusations ont pris une dimension médiatique nouvelle depuis que Sandrine Rousseau, également députée EELV, a fait savoir lundi 19 septembre sur le plateau de C à Vous avoir rencontré ladite plaignante. L'élue a même indiqué l'avoir reçue chez elle et avoir recueilli son témoignage. Elle a clairement entendu un récit pointant "des comportements qui sont de nature à briser la santé morale des femmes", a-t-elle dit, ajoutant, au sujet de Julien Bayou : "Elles sont manifestement plusieurs, moi je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Une enquête journalistique semble être en cours". L'ancienne compagne du députée a indiqué avoir reçu une femme "vraiment très mal [et] déprimée", qui lui a confié avoir "fait une tentative de suicide quelques semaines après" avoir effectué ce signalement aux instances du parti.

La nature des faits reprochés à Julien Bayou n'a pas été rendue publique. Le député et patron des écologistes n'as pas encore pris la parole depuis les déclarations de Sandrine Rousseau. Au Figaro, en juillet, il avait insisté sur les motivations selon lui malhonnêtes qui ont mené à cette plainte. "Elle m'a clairement écrit, trois jours après avoir saisi la commission interne d'EELV: 'Inquiète-toi. Je vais revenir et en force. (…) La chute va être douloureuse.'"