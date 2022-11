Jean-Pierre Ricard : l'évêque reconnait une conduite "répréhensible" sur une mineure de 14 ans

Lors d'une conférence à Lourdes, le président de la Conférence des évêques de France (CEF) a annoncé que 11 évêques ou anciens dignitaires étaient "mis en cause" dont Jean-Pierre Ricard, ex-archevêque de Bordeaux.

Nouveau scandale dans l'Eglise. Ce lundi 7 novembre 2022 lors d'un point presse de la Conférence des évêques de France organisée à Lourdes, Jean-Pierre Ricard, ex-archevêque de Bordeaux, a témoigné de sa culpabilité au travers d'une lettre. C'est Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF qui a lu ce communiqué avouant l'acte "répréhensible" qu'il a commis sur une jeune fille de 14 ans lorsqu'il était curé. Né à Marseille en 1944, il fut nommé archevêque du diocèse de Bordeaux en 2001 par le pape Jean Paul II. L'homme aujourd'hui âgé de 78 ans qui a indiqué ne "plus vouloir cacher sa responsabilité" a également précisé avoir "demandé pardon" à sa victime.

Lors de cette conférence le président de la CEF a souligné que "cet aveu du cardinal Ricard, nous évêques, l'avons accueilli comme un choc" ; précisant également imaginer "la stupeur des diocésains et de tous les catholiques de France" a t-il souligné. Les violences sexuelles qui ont été commises par Jean-Pierre Ricard il y a 35 ans ont "fait l'objet d'un signalement auprès du procureur" a assuré Eric de Moulins-Beaufort.

11 hommes d'Eglise "mis en cause"

Cet abus sexuel sur une personne mineure n'est pas le seul à avoir été révélé lors de cette conférence ; en effet, en plus de Jean-Pierre Ricard, dix autres hommes de l'Eglise sont "mis en cause". Lors de cette conférence le président a précisé que six d'évêques ont été mis en cause devant les tribunaux français ou devant le droit de l'Eglise. Deux autres personnes qui ne font plus partie de l'Eglise sont également sous le coup d'une instruction. Le président a également souligné lors de cette conférence qu'une troisième personne faisait "l'objet d'un signalement au procureur auquel aucune réponse n'a été donnée à ce jour et a reçu du Saint-Siège des mesures de restriction de son ministère". A cette liste s'ajoute Mgr Michel Santier, cet ancien évêque de Créteil avait été sanctionné par le Vatican en octobre 2021 pour avoir demandé à deux hommes majeurs de se dénuder pour chaque péché commis.