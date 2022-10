"Grève dans les raffineries d'essence : ça continue ce mardi ! Du carburant réquisitionné par le gouvernement ?"

Les blocages dans les raffineries d'essence par les salariés grévistes de TotalEnergies et d'Esso commencent à paralyser une partie de l'économie du pays. Le gouvernement entend "prendre ses responsabilités".

La grève des opérateurs de raffineries se poursuit ce mardi 11 octobre, au gram dam de la direction des groupes TotalEnergies, d'Esso-ExxonMobil... et du gouvernement. La CGT de la branche carburant de Total a rapidement fait savoir que les conditions d'un arrêt du mouvement n'étaient pas remplies ; chez Exxon, des discussions organisées en urgence hier dans la journée entre direction et syndicats ont été qualifiées de "non concluantes" par Christophe Aubert, délégué syndical central CGT.

Si les autorités publiques se veulent rassurantes sur l'accès aux carburants pour tous les Français d'ici trois ou quatre jours, le conflit social dans les raffineries, qui génère de grosses difficultés d'approvisionnement des pompes, n'est donc pas près de s'arrêter. Emmanuel Lépine, responsable de la branche pétrole à la CGT, se disait lucide sur les conséquences générées par la grève, lundi matin sur RMC, tout en se disant déterminé à poursuivre la grève sans propositions nouvelles : "On est conscient de l'impact négatif. La cause de cette situation, c'est l'immobilisme des directions des compagnies pétrolières, ExxonMobil et Total. Les salariés n'ont plus confiance dans les promesses. On souhaite qu'il y ait l'ouverture des négociations et des propositions, avant de lever la grève."

Quelle solution pour lever les blocages ?

Le gouvernement français, qui craint une paralysie de plusieurs secteurs économiques dans la semaine pour manque de carburant, a donc sonné le clairon : hier soir, à l'issue d'une réunion de plusieurs ministres, Elisabeth Borne s'est employée à rassurer, en lassant son entourage commenter la situation auprès de l'AFP : "Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue". Et d'ajouter : "Le gouvernement ne peut laisser le pays être bloqué. Il continuera de prendre les mesures facilitant l'approvisionnement des stations comme il le fait depuis plusieurs jours. [...] Chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prendra les siennes". Faut-il comprendre que le gouvernement envisage de réquisitionner le carburant des raffineries ? Le mot a été prononcé lors de la réunion de crise de lundi, à Matignon, selon France Info. "Toutes les décisions se prennent potentiellement rapidement", a simplement indiqué un collaborateur de la Prmeière ministre à l'AFP.

De son côté, Emmanuel Macron a demandé, hier, lors d'un déplacement à Château-Gontier, en Mayenne, aux directions des groupes pétroliers et aux syndicats de faire preuve de "responsabilité". Selon le président de la République, "le blocage" n'est pas "une façon de négocier".

Pourquoi les salariés des raffineries font-ils grève ?

Les grévistes, qui sont des salariés travaillant pour des raffineries et des dépôts de carburant de TotalEnergies et la filiale d'ExxonMobil Esso, demandent des augmentations de leur rémunération. "Les demandes existent depuis mars 2022. On nous a déjà dit qu'on allait ouvrir des négociations, d'abord avant l'été et ensuite, au mois de septembre. Pour la branche pétrole, il a été décidé une application au 1er janvier. On a une perte de pouvoir d'achat énorme, comme tout le monde, pour 2022. Ce qu'on demande, c'est déjà un rattrapage pour 2022 et un relèvement pour 2023", a déclaré Emmanuel Lépine sur RMC lundi 10 octobre. "Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications : on demande 10% d'augmentation sur les salaires, appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l'année 2022" abonde dans Le Parisien Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.

La fin de la grève avec des négociations sur les salaires ?

La direction de TotalEnergies, sous pression désormais, a publié un communiqué dimanche 9 octobre pour avancer les négociations prévues en novembre, mais en posant comme condition la fin des blocages dans les raffineries et les dépôts de carburant. Aucune date n'a été communiquée sur la première réunion. Il n'est pas certain que le début des négociations entre les dirigeants des groupes pétroliers et les salariés des raffineries mettent un terme au mouvement de grève : la CGT ne souhaite négocier que si la direction accepte en amont un engagement de principe sur les augmentations de salaire.

TotalEnergies a toutefois déjà fait savoir que les négociations "permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l'année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l'inflation de l'année 2022". Au premier semestre de cette année, TotalEnergies, qui gère environ une station-service sur trois en France a gagné 10,6 milliards de dollars de bénéfice.

L'autre groupe pétrolier concerné par ce mouvement de grève, Esso-ExxonMobil France, doit réunir ce lundi toutes les organisations syndicales représentatives du personnel". Le groupe, dont les deux raffineries en France sont à l'arrêt, a publié un communiqué pour se dire " convaincu (que) la qualité du dialogue social engagé et ininterrompu avec les organisations représentatives du personnel permettra de sortir rapidement du conflit".

Quand les stations seront-elles approvisionnées en essence ?

En parallèle des négociations, le gouvernement français entend prendre des dispositions pour ne pas laisser les Français sans carburant. Dimanche 9 octobre, Elisabeth Borne a indiqué que la situation allait s'améliorer "tout au long de la semaine" du fait de l'utilisation d'une partie des "stocks stratégiques" des carburants français. "Les mesures que nous avons prises ont permis d'augmenter les livraisons de 20% par rapport aux flux habituels", a indiqué la Première ministre. Il est probable que les pénuries dans les stations-service durent encore plusieurs jours, les experts de la logistique propre à la distribution de carburant considèrent qu'un retour à la normale est improbable avant le 16 octobre 2022.

Où trouver de l'essence en France ?

Linternaute vous propose une carte recensant toutes les stations services disposant de carburant, afin d'avoir une vision sur les points de livraison. Cette carte, construite sur des données publiques fiables, est actualisée en temps réel.

Combien gagnent les salariés des raffineries ?

Pour peser sur les négociations et sur l'opinion, la direction de TotalEnergies a mis en ligne un communiqué pour rendre publics les niveaux de rémunération des salariés. Selon Total, les opérateurs de raffinerie - ouvriers, agents de maîtrise seulement - touchent 5000 euros par mois, intéressements et participation compris, en moyenne sur l'année 2022. Des chiffres contestés par les syndicalistes CGT TotalEnergies : auprès de BFMTV, ceux-ci avancent des niveaux de salaires autour de 2100 euros brut "à l'embauche". Sur cette question sensible, Germinal Lancelin, secrétaire général CGT ExxonMobil Chimie, a donné des éléments de précision sur BFMTV : "Le salaire d'embauche d'un opérateur est de 2120 euros brut. A cela peuvent s'ajouter des primes si la personne fait des "quarts". 4300 ou 4500 euros, c'est le salaire d'un chef de service en fin de carrière ou d'un chef de quarts avec 20 ans d'ancienneté".

TotalEnergies indique aussi que si les bénéfices du groupe ont été importants ces derniers mois, les salariés ont été rétribués pour leur contribution. "Ces mêmes salariés ont bénéficié en 2022 d'un intéressement-participation moyen aux résultats de l'entreprise de 9108 euros, avec un montant minimum de 7250 euros" peut-on lire dans le communiqué de TotalEnergies.