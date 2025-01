L'année 2025 s'annonce difficile pour tous les Français, 5 chiffres sont très inquiétants

Les prévisions pour l'année qui commence sont assez préoccupantes : voici pourquoi les Français peuvent se faire du souci.

L'année 2025 débute dans l'incertitude. Si la France a bien un gouvernement, il demeure fragile et son projet de loi de finances (PLF) pour 2025 n'a pas la garantie d'être adopté. Pourtant, les mesures économiques que va proposer le Premier ministre pour février sont au cœur des préoccupations des Français, selon un sondage Ipsos publié il y a quelques semaines. Dans cette enquête commandée par le Conseil économique, social et environnemental (Cese), 34% des sondés s'inquiètent du pouvoir d'achat et 28% de la situation économique et financière du pays, soit une augmentation de cinq points par rapport à l'an dernier.

Les inquiétudes sur la conjoncture française n'ont pas diminué en ce début d'année. Elles risquent même d'augmenter, si l'on considère les nouvelles statistiques sur le sujet. L'Insee a récemment divulgué des indicateurs économiques peu réjouissants pour la nouvelle année qui s'est ouverte. En voici 6 qui pourraient saper le moral :

1/ Le poids global des impôts devrait augmenter cette année, avec une prévision à 43,6% du PIB en 2025, contre 43,2% en 2023 et 42,8 en 2024. À cela s'ajoutent des dépenses publiques à un niveau très élevé, à hauteur de 56,4% pour la nouvelle année.

© 123RF

2/ La France sera moins attractive pour les investisseurs, qui scrutent les taux de rendement pour calculer leurs gains. A titre d'exemple, l'écart des taux de rendement (le "spread") est toujours plus grands entre Paris et Berlin : 76,5 points en 2024, contre 65,1 en 2022, ce qui augmente de la prime de risque exigée par les investisseurs. En clair : pour un investisseur, il sera globalement plus intéressant d'agir ailleurs en Europe qu'en France.

3/ La croissance sera en berne en 2025. Considérant l'incertitude du contexte économique, la Banque de France a annoncé en fin d'année dernière abaisser à 0,9% - soit 0,3 point en moins - sa prévision de croissance du PIB pour 2025. L'Insee est plus pessimiste, en pointant la baisse des investissements qui devrait plus fortement pénaliser la croissance du PIB français, qui ne devrait pas dépasser 0,2% au premier et au deuxième trimestre 2025 selon l'Insee.

4/ La dette publique va beaucoup peser en 2025, après avoir déjà largement joué en notre défaveur en 2024. Elle a atteint 1000 milliards d'euros dans le courant du 4e trimestre, contre 947 milliards d'euros au deuxième trimestre de la même année. Pour financer ce déficit budgétaire, l'Agence France Trésor a d'ores et déjà communiqué le montant des sommes empruntées sur les marchés par l'Etat, soit 300 milliards d'euros sur l'année 2025.

5/ Le chômage devrait augmenter. En plus du manque de croissance, le redressement des comptes publics va nécessiter des efforts aux entreprises et aura un impact sur l'emploi : le chômage pourrait grimper à 7,5% en milieu d'année 2025, voire atteindre les 8% un an dans les prochains mois. Selon les informations de RMC, "près de 150 000 emplois" risquent d'être "détruits" cette année. On n'avait rien vu de tel depuis 2012.