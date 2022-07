Résultat du bac dans l'académie de Limoges: tous les admis 2022

Les résultats du bac 2022 sont tombés ce mardi 5 juillet et sont consultables gratuitement sur le site de votre académie ou directement sur cette page.

Les résultats du baccalauréat 2022 pour l'académie de Limoges sont disponibles depuis la matinée du mardi 5 juillet. Pour découvrir les résultats, c'est très simple : le moteur de recherche ci-dessus sera le plus court chemin pour y parvenir, en entrant un nom de candidat. Autre solution : se rendre sur la page dédiée aux résultats du bac dans l'académie de Limoges. Bonne nouvelle : les mentions décrochées par les lauréats seront aussi renseignées. Aucune note, en revanche, n'est mise en ligne sur notre site : il faut vous rendre en centre d'examen ou sur le site officiel de l'académie de Limoges.

Les résultats du brevet des collèges sont disponibles pour leur part ce vendredi 8 juillet à partir de 17h dans l'académie. Pour savoir si vous êtes le tout nouveau détenteur du DNB 2022, rien de plus simple, il suffit d'utiliser notre moteur de recherche juste au-dessus et vous saurez immédiatement si vous avez ce premier diplôme national. Les résultats sont également consultables sur la page dédiée aux résultats du brevet dans l'académie de Limoges. Vous pouvez également savoir si le candidat a obtenu ou non, une mention au DNB. En revanche, quel que soit les résultats attendus, si vous cherchez le détail des notes matière par matière il faudra se rendre sur la plateforme du ministère de l'Education puis sur le site de l'académie de Limoges et se connecter avec des identifiants individuels. La consultation des notes ne peut être faite que par le candidat concerné.