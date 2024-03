Ce lycée est le meilleur de province en 2024, il est pourtant 24e du classement derrière les lycées parisiens

Linternaute.com dévoile ce mercredi son classement des meilleurs lycées de France. Et le constat est encore plus fort cette année : en dehors de Paris et de l'Ile-de-France les établissements peinent à se placer dans le top 20.

Linternaute.com dévoile ce mercredi 20 mars son classement des meilleurs lycées de France, basé sur les données du ministère de l'Education nationale. Des "indicateurs de résultats des lycées" communiqués chaque année par la rue de Grenelle plusieurs mois après les résultats du bac. Et en décortiquant ces données tout juste dévoilées par le ministère pour la dernière sessions du baccalauréat, le constat est le même que les années précédentes, voire encore plus flagrant cette année : Paris et sa périphérie dominent de manière écrasante le palmarès. Parmi les dix premiers lycées du pays, on compte en effet sept lycées parisiens et trois lycées de la petite couronne, situés respectivement à Rueil Malmaison, Neuilly-sur-Seine et Asnières-sur-Seine. Il en va de même, jusqu'à la vingtième place où les meilleurs lycées sont tous situées dans la capitale ou dans la grande couronne parisienne.

Où sont passés les très bons lycées hors Ile-de-France ? L'année dernière, trois établissements situés dans d'autres régions avaient réussi à se placer dans le top 20. Le lycée de Provence à Marseille, le lycée le Gymnase Jean Sturm à Strasbourg et le lycée Don Bosco, implanté dans la ville de 1500 habitants de Landser (68), étaient ex æquo à la seizième place. Dans le classement 2024, ils ont tous disparu.

Le lycée marseillais et celui de Strasbourg se retrouvent tous les deux à la 28e position, avec un taux de réussite à 100%, un taux de mention de 97% et un taux d'accès des secondes au bac de 92%, pour une note totale de 19,5, soit 0,1 point de moins que l'an dernier. Pour le lycée privé Don Bosco, la chute est bien plus importante puisqu'il se retrouve 62e. Au niveau des statistiques, le taux de réussite est pourtant à 100%, le taux de mention à 93% et le taux d'accès des secondes au bac à 92%. La note finale de l'établissement est de 19,25 face à 19,6 l'an dernier. Le taux de mention a notamment baissé de cinq points.

C'est finalement à la 24e place que se trouve cette année le meilleur lycée hors Ile-de-France. Un lycée qui n'était pourtant que 47e l'an dernier. Dans le nouveau classement, il présente un taux de réussite à 100% toujours, mais est passé de 95% à 99% de taux de mention. Il s'agit du lycée privé Lacordaire à Marseille, faisant partie de l'académie d'Aix-Marseille. Ce dernier, qui a présenté 227 élèves au bac en 2023, propose l'apprentissage d'une multitude de langues comme l'italien, le chinois ou encore le corse. Il est aussi possible d'y faire deux sections : théâtre et arts. Sa bonne note est aussi liée à sa capacité à emmener une large majorité de ses élèves entrés en seconde (92%) jusqu'au diplôme final.

Après celui-ci, on retrouve dans le classement deux lycées parisiens et un établissement versaillais. Viennent ensuite se placer le lycée de Provence et le Gymnase Jean Sturm qui sont tous deux, comme le lycée Lacordaire, des établissements privés. En regardant le classement dans sa globalité, moins de la moitié des meilleurs lycées ayant un taux de réussite au bac de 100% se situent en dehors de l'Ile-de-France.