DIRECT. Procès Lelandais : les parents de Maëlys face au tueur

Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre Maëlys s'ouvre ce 31 janvier 2022 pour trois semaines aux assises de l'Isère. Les parents de la victime sont présents au tribunal mais n'attendent rien de l'homme qu'ils décrivent comme un "monstre". La personnalité de l'accusé et les soupçons d'une agression sexuelle seront au cœur du procès.

Potentielle agression sexuelle L'essentiel Le procès de Nordahl Lelandais s'ouvre ce 31 janvier 2022, à 10h, aux assises de l'Isère. Pendant trois semaines le tribunal tentera de faire toute la lumière sur l'affaire de la petite Maëlys.

L'ancien maître-chien est accusé du meurtre précédé de l'enlèvement et de la séquestration de la petite fille de huit ans. Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 août 2017.

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a déjà été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.

De nombreuses zones d'ombre entourent le meurtre de la petite Maëlys, notamment le fait qu'elle ait subi ou non des sévices sexuels.

Les parents de Maëlys de Araujo ont souhaité être présents au procès du tueur de leur enfant et espèrent connaître la vérité sur la nuit du drame, les derniers mots de leur fille et aussi lever le doute qui les hante sur une potentielle agression sexuelle.

12:12 - La présidente rappelle les faits reprochés La présidente a débuté la lecture du rapport qui résume le dossier et rappelle les faits reprochés à Nordahl Lelandais. L'accusé continue de fixer la présidente, il n'a toujours pas poser le regard sur le portrait de Maëlys. 11:47 - Nordahl Lelandais aussi jugé pour les agressions sexuelles de ses petites cousines Lors du procès, Nordahl Lelandais sera aussi jugé pour les agressions sexuelles de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits. Aujourd'hui, les enfants ont 8 et 10 ans. Me Rémon, l'avocate qui représente les petites filles a demandé le huis-clos pour les auditions de deux petites filles. Une demande rejetée par la cour. 11:40 - La cour refuse le huis-clos Le cour rejette la demande de huis-clos, le procès se déroulera donc en présence du public et de la presse. Le huis-clos a également était refusé pour les témoignages des deux petites cousines de Nordahl Lelandais agressées sexuellement par l'accusé. L'avocat des parties civils et celui de la défense ont soutenu la demande de huis-clos pour ces deux auditions, prévues vendredi et lundi, mais l'avocat général a estimé que "la collectivité a tout intérêt à connaître tout ce qui peut porter atteinte aux enfants". 11:33 - La cour ordonne la présence de l'ex-codétenu de Nordahl Lelandais La cour a ordonne que l'ex-codétenu de Nordahl Lelandais, Farid C., soit amené par la force. L'homme avait affirmé lors de l'enquête que l'accusé lui avait fait des confidences sur le meurtre de Maëlys. L'ancien compagnon de cellule de Lelandais a déjà refusé de venir. 11:28 - Les parents de Maëlys entendus à la barre de 7 février Les parents de Maëlys, Jennifer Cleyet-Marrel et Joachim De Araujo seront entendus à la barre le lundi 7 février, si le procès ne prend pas de retard. Le couple qui se mariait le jour de la disparition de Maëlys témoignera le lendemain révèle Le Progrès. 11:21 - La mère et la sœur de Nordahl Lelandais présentes La soeur et la mère de Nordahl Lelandais sont présentes pour être entendues sur la personnalité de l'accusé. L'avocat estime que leurs témoignages sont suffisants : "Le témoignage du frère n’est pas majeur. Je ne comprends pas la nécessité absolue de l’entendre". La présidente maintient l'ordre de rechercher Sven Lelandais. 11:13 - Alain Jakubowicz justifie l'absence du frère Lelandais L'avocat de l'accusé, Alain Jakubowicz a expliqué que Sven Lelandais "malade, atteint d’une maladie orpheline" et qui "a eu toutes les peines à trouver un emploi" de saisonnier dans un restaurant d'altitude dans une station de ski et qu'il est difficile pour lui de se déplacer pour venir témoigner. L'explication ne semble pas suffire pour dispenser le frère de l'accusé de l'audience selon la présidente. 11:08 - Le frère de l'accusé ne souhaite pas s'exprimer devant la course Les membres de la famille de Nordahl Lelandais doivent être entendus sur la personnalité du trentenaire. Le frère de l'accusé, Sven Lelandais, souhaite ne pas s'exprimer devant la cour. Une demande rejetée par la présidente qui "ordonne que ce témoin soit recherché et se présente, comme il est prévu, demain après-midi". 11:04 - Face aux portraits de Maëlys, l'accusé détourne le regard Depuis qu'il est entré dans la salle d'audience, Nordahl Lelandais n'a pas posé les yeux sur la famille de Maëlys et encore moins sur les différents portraits de la petite fille. L'accusé ne regarde que la présidente. 10:58 - L'examen de la personnalité de l'accusé mené pendant les trois premiers jours du procès La personnalité de Nordahl Lelandais sera un point central du procès notamment lors des trois premières journées durant lesquels la cour examinera le caractère de l'accusé. Plusieurs ex-compagnes de l'ancien maître-chien seront entendues pour décrire la personnalité de l'homme de 38 ans. 10:49 - Du monde devant le tribunal pour l'ouverture du procès Des dizaines de personnes se sont rendues devant le tribunal de Grenoble ce matin, parfois dès quatre ou six heures du matin pour assister à l'ouverture du procès de Nordahl Lelandais. Certains étaient munis de portraits de la jeune Maëlys. 10:42 - 4 hommes et 2 femmes parmi les jurés Les six jurés ont été nommés, il s'agit de quatre hommes et de deux femmes. Six autres personnes ont été désignées comme jurés supplémentaires, là encore on compte quatre hommes et deux femmes. 10:36 - Le procès se tient plus de quatre ans après l'affaire Maëlys Les faits pour lesquels Nordahl Lelandais est jugé remontent au dernier week-end d'août 2017. Les parents de Maëlys attendent depuis plus que quatre ans que l'affaire soit portée devant la justice. Juste avant d'entrer dans la cour, Joachim De Araujo a indiqué en quelques mots ce qu'il attendait du procès aux micros des journalistes : "J'espère qu'il reste en prison le plus longtemps possible pour qu'on se sente rassuré qu'il soit en prison." Quant aux éventuelles révélations de l'accusé, il "ne sai[t] pas si on peut attendre de la sincérité". 10:26 - Deuxième procès de Nordahl Lelandais Ce n'est pas la première fois que Nordahl Lelandais se trouve dans le box des accusés. En mai 2021, il comparaissait devant le cour d'assises de Savoie pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Jennifer Cleyet-Marrel et Joachim De Araujo espèrent que lors du procès il sera davantage question de l'affaire Maëlys que de l'affaire Lelandais et que l'identité de l'accusé sera éclipsée par le rétablissement de la vérité sur l'affaire Maëlys et l'hommage rendue à la petite fille.

Jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'agit de la peine la plus lourde en France elle est toujours assortie d'une période de sureté pouvant aller de 18 à 22 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans derrière les barreaux la personne condamnée peut demander une allègement de sa peine. Une exception prévue par la loi du 1er février 1994 permet de prononcer la perpétuité incompressible avec une période de sureté qui peut s'étendre sur 30 ans mais Nordahl Lelandais ne risque pas d'être condamné à une telle peine. Seuls quatre cas de figure justifient la perpétuité incompressible, notamment le meurtre d'un mineur de moins de 15 ans s'il s'accompagne "d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie". Or, l'agression sexuelle n'est pas un chef d'accusation retenu contre Nordahl Lelandais, faute de preuves. Une décision des juges que l'avocat de la famille de Maëlys regrette : "Les juges auraient peut-être pu être plus audacieux et envisager d'autres qualifications, je pense notamment à des qualifications liées à des sévices d'ordre sexuels sur la petite Maëlys. Cela n'a pas été leur choix".

Le réquisitoire définitif du parquet de Grenoble concernant l'affaire de la petite Maëlys a été rendu le 19 mars 2021. Les services du Procureur avaient alors écarté la préméditation pour retenir uniquement les charges de meurtre, d'enlèvement et de séquestration de mineure de moins de 15 ans contre Nordahl Lelandais. L'abandon de la circonstance aggravante de la préméditation rend impossible le jugement pour assassinat. Le meurtre avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est puni que trente ans de prison, comme précisé aux articles 221-1 et 221-3 du Code pénal. Or selon Me Rajon, "en droit et compte tenu des qualifications qui ont été retenues par les juges d'instruction, Nordahl Lelandais encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 à 22 ans, période de sûreté maximum de 22 ans". Ajouté l'assassinat comme chef d'accusation n'aurait donc pas eu impact sur la peine encourue par l'accusé.

La famille de la victime ne donne pas de crédit aux déclarations de Nordahl Lelandais. "Je ne crois pas à la mort accidentelle de ma fille comme il le dit. Ni à une simple promenade nocturne pour aller voir ses chiens. À 3 heures du matin, on n'enlève pas une enfant pour une promenade, une visite animalière. Il savait très bien ce qu'il allait faire. C'était prémédité", a déclaré Joachim de Araujo, le père de Maëlys dans un entretien au Parisien. L'homme dévasté ne s'attend pas à ce que l'accusé dise la vérité sur la nuit du drame. Pourtant, beaucoup de zones d'ombres entourent encore la mort de Maëlys et le procès a pour but de faire toute la lumière sur cette affaire, notamment sur "la question d'un éventuel mobile sexuel" rapporte Me Rajon. Malgré les doutes de la famille et des enquêteurs, la charge de l'agression sexuelle n'a pas été retenue car l'autopsie menée tardivement n'a pas permis de déterminer si la fillette avait subi des sévices sexuels. Nordahl Lelandais a attendu plusieurs mois pour révéler la localisation du corps de la fillette, enterré sur un site du massif de la Chartreuse, et du fait retardé les examens nécessaires pour connaître les circonstances de la mort de Maëlys. Les soupçons concernant l'agression sexuelle de la fillette sont renforcés par d'autres accusations qui portent sur l'ancien militaire et pour lesquelles Nordahl Lelandais sera également jugé devant les Assises de Grenoble : des faits qualifiés d'agressions sexuelles à l'encontre de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits, et la détention d'images pédopornographiques.

Avec de telles charges d'accusations, la personnalité de Nordahl Lelandais et ses déviances seront au cœur du procès. Les psychiatres ayant expertisé l'ex maitre-chien ont d'ores et déjà fait état de penchants pédophiles avérés et d'une absence totale de culpabilité. Des rapports qui seront mis en perspective avec les découvertes des enquêteurs. Me Boguet a notamment fait savoir à France 3 au sujet de l'affaire Maëlys "que quelques heures avant de se présenter comme invité surprise de ce mariage, Nordahl Lelandais a consulté des sites pédopornographiques". Tandis que Me Carole Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines du trentenaire, raconte que l'homme s'est filmé en train d'agresser les deux enfants et précise que "c'est une des composantes de prédateurs sexuels d'une manière générale". Comme argument de défense, l'accusé avait expliqué aux enquêteurs ne plus savoir différencier les femmes adultes des enfants sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Malgré l'absence de preuves tangibles, le père de Maëlys, Joachim de Araujo est intimement persuadé que sa fille a été abusée et décrit l'agresseur comme un "quelqu'un de pervers, pédophile". Et d'ajouter : "Il l'a enlevée pour abuser d'elle. Pour moi, Lelandais est un monstre".