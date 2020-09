"Attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris : un attentat ? Que sait-on de Ali H., l'auteur présumé"

L'état des deux victimes grièvement blessées hier s'est amélioré et leur pronostic vital n'est pas engagé, rapporte LCI. La jeune femme de 27 ans a été prise en charge et opérée par le professeur Laurent Lantieri à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris. Quant à son collègue, 30 ans, il a été opéré à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, dans le 13e arrondissement.

14:46 - Jean Castex et Gérald Darmanin félicitent les forces de l'ordre et les sapeur-pompiers

Jean Castex et Gérald Darmanin se sont rendus à la préfecture de police ce samedi, pour saluer l'action des forces de l'ordre et des sapeur-pompiers qui se sont mobilisés durant l'attaque à Paris, indique LCI. "C'est une chaîne de réaction qui a été mise en oeuvre, et chacun aura mesuré la redoutable rapidité et l'efficacité dont vous avez fait preuve. Vous avez fait honneur à la République", a déclaré le Premier ministre. Et d'ajouter : "De nombreux attentats sont régulièrement déjoués. [...] Nous ne découvrons pas la menace. Mais lorsque les événements se produisent malgré tout, la réponse est immédiate. C'est un message très fort. Les ennemis de la République ne gagneront pas."