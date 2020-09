Direct. Mort de Victorine : les premiers éléments de l'enquête

Depuis que le corps de Victorine Dartois a été découvert dans un ruisseau à Villefontaine, les enquêteurs tentent d'établir les circonstances du décès. Des techniciens en identification criminelle sont sur les lieux du drame avec une équipe cynophile. Les dernières infos.

16:52 - Les conditions météorologiques peuvent dégrader voire faire disparaitre les preuves très rapidement C'est une course contre-la-montre pour les enquêteurs. L'ancien chef de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, François Daoust, a expliqué qu'il fallait "collecter vite le maximum de traces". Les traces de semelle ou de pneu repérées dans la zone de recherches ont été citées en guise d'exemple par le spécialiste. "Le dépérissement des preuves avec la météo risque de s'accélérer" ajoute t-il.

16:23 - A Villefontaine, l'émotion laisse place à la crainte Les habitants de Villefontaine sont sous le choc suite au décès de la jeune Victorine. Des cahiers de condoléances ont été mis à la disposition des Villards par la mairie dans l'hôtel de ville, mais aussi dans le pavillon des Dartois dans le quartier des Fougères où résidait l'étudiante en BTS de 18 ans. Des messages de soutien à la famille de la victime sont couchés sur le papier. Le décès de Victorine a créé un sentiment de peur dans la commune de moins de 20 000 habitants. Une résidente de la ville a témoigné son émotion au micro de France 3 : "on a des enfants du même âge, on est du même quartier, donc on veut dire à la famille qu'on pense à eux [...] C'aurait pu être nos enfants. Mes filles sont passées à quelques minutes près au même endroit". Ce drame a aussi affecté le père d'une jeune adolescente de 17 ans qui lui a demandé "de ne plus sortir seule ou ne de pas emprunter des chemins un peu isolés". La peur subsiste dans le voisinage. "Tout le quartier a des craintes" certifie le chef de famille.

16:06 - Perrine, la sœur de Victorine, s'est livrée sur Instagram L'autre sœur de Victorine, Perrine, s'est exprimée par le biais de plusieurs vidéos en story sur Instagram. "On a du mal à accepter que Victorine soit partie trop tôt, à cet âge là, 18 ans c'est très très jeune" a t-elle précisé. "Je reçois tous vos messages mais je ne peux pas répondre à tout le monde, parce qu'avec ma famille nous sommes en deuil, […] c'est tout à fait normal, ce n'est pas contre vous" a t-elle ajouté. La dernière vidéo montre une photo de Victorine sur un meuble en bois, à côté de roses et d'une bougie.

15:14 - Un conteneur à poubelle enterré, un camion à ordures réquisitionné Le Dauphiné libéré vient de dévoiler qu'un conteneur à poubelle était enterré. Les techniciens en identification criminelle qui sont sur place depuis environ une heure, en plus des enquêteurs de la Section de recherches de Grenoble, ont procédé à des constatations sur ce dernier. Un camion de l'organisme chargé du ramassage des ordures ménagères a également été réquisitionné par les enquêteurs.

14:39 - Quatre-vingts enquêteurs sont mobilisés pour élucider cette affaire De grands moyens ont été mis en place depuis la disparition de Victorine samedi 26 septembre. En plus de l'utilisation d'un hélicoptère de Lyon, 130 gendarmes ont pris part aux opérations dont des équipes cynophiles, ainsi que des équipes de plongeurs. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ajoute que cette affaire mobilise quatre-vingts enquêteurs de la Section de recherches de Grenoble. Parmi ces derniers, une vingtaine d'entre eux mènent des recherches grâce aux derniers appels téléphoniques de Victorine et aux caméras de surveillance. Ils sont aussi en charge de l'audition de témoins éventuels.

12:52 - La famille de Victorine est "dévastée" Romane Dartois, la sœur de Victorine, a publié un hommage aux alentours d'une heure du matin mardi 29 septembre. "Victorine était une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu'exemplaire, à l'écoute et toujours souriante" a t-elle rédigé. Son frère Rémy a changé sa photo de profil, laissant place à une bougie avec le nom de sa sœur inscrit dessus. "Je t'aime mon titi" est écrit en description. Pour l'oncle de la jeune femme qui a exprimé sa douleur sur TF1, "c'était la joie et la bonne humeur. C'était l'enchantement. C'était une petite beauté. On est dévastés". L'une des tantes de Victorine, Patricia, a déclaré : "c'est affreux, dramatique. Victorine n'avait que 18 ans. Je ne comprends pas que l'on puisse agir de la sorte. J'espère qu'ils arrêteront celui ou ceux qui ont fait cette atrocité et qui ont brisé toute une famille." La dame a ajouté que "Victorine restera à jamais dans [leur] cœur".

12:38 - La mère de Maëlys a réagi au décès de l'étudiante La petite Maëlys, âgée de huit ans, avait été enlevée puis tuée lors d'un mariage en août 2017 en Isère, le même département que celui de Victorine. La mère de la petite fille a réagi sur son profil Facebook suite à l'annonce du décès de la jeune femme de 18 ans : "quelle horreur, l'impression de revivre le drame que ma fille Maëlys a vécu il y a 3 ans, même département, même section de recherche sur l'enquête. Mes pensées vont à la famille de Victorine et à ses amis. J'espère que de nombreux témoins vont aider les enquêteurs à trouver le ou les responsables de cet acte criminel horrible".

12:33 - Le maire de Villefontaine est "très affecté et choqué" par la mort de Victorine Quelques heures après avoir partagé le post d'alerte de la sœur de Victorine, le maire de Villefontaine Patrick Nicole-Williams a exprimé "son soutien à sa famille et à ses proches" par le biais de sa page Facebook. "La gendarmerie et la police municipale mettent tous les moyens disponibles en œuvre pour retrouver Victorine" avait-il écrit dans le même post. Après que la procureure de la République de Vienne Audrey Quey ait annoncé que le corps de Victorine a été retrouvé, l'élu a révélé sa peine.

12:19 - La piste de l'enlèvement est envisagée par les enquêteurs L'autopsie du corps de Victorine aura lieu mercredi selon le Dauphiné libéré. Cette étape est essentielle afin de déterminer l'heure exacte du décès de la jeune femme. Le journal régional a annoncé que les enquêteurs envisagent que l'étudiante de 18 ans ait été victime d'un enlèvement. Son corps aurait ensuite été abandonné dans le ruisseau à un horaire bien plus tardif. En plus des recherches sur le terrain, des prélèvements sont réalisés sur les vêtements et les effets personnels de Victorine afin d'obtenir de précieux renseignements.

12:09 - Les gendarmes n'ont pas trouvé d'indice Selon les informations du Dauphiné libéré, cette affaire s'annonce compliquée pour les enquêteurs. Les gendarmes de la Section de recherches de Grenoble sont en quête d'indices différents de ceux repérés lundi, à savoir les chaussures et le sac de l'étudiante. Pour l'heure, le quotidien précise qu'aucun indice n'aurait été découvert par les forces de l'ordre sur les lieux où le corps de Victorine a été retrouvé.

11:54 - Le trajet de Victorine jusqu'à sa disparition Samedi après-midi, Victorine faisait des courses avec ses amis au Village de marques. Pour rentrer chez elle le soir, elle devait prendre un bus qui l'amenait jusqu'au rond-point situé près du stade. "A cet endroit, elle a raté un second bus pour remonter chez elle, dans le quartier des Fougères, sur les hauteurs de Villefontaine" précise Sylvie Dartois, la mère de l'étudiante. Victorine a par la suite appelé sa sœur Perrine pour lui dire qu'elle irait à la foire de Bourgoin-Jallieu avec elle. Elle a ajouté au téléphone qu'elle "remontait à pied, qu'elle en avait à peine pour un quart d'heure" selon la mère de la jeune femme de 18 ans, avant de déclarer : "elle à l'habitude de ce chemin. Mais elle n'est jamais arrivée". Une amie de Victorine, Ilana, parle du parcours à pieds de la victime. "Ce chemin est au centre de notre ville et relie plusieurs quartiers. À la place de Victorine j'aurai raté mon bus, j'aurai fait pareil et choisi la facilité. C'est un chemin goudronné au milieu de la forêt mais qui n'est pas éclairé et qui n'est pas entouré d'habitation. Quand on y passe on ne se sent pas en sécurité. Quand on le prend on n'a qu'une hâte c'est de finir cette grande ligne droite pour arriver aux premières maisons au cas où il arriverait un malheur" indique t-elle.

11:41 - "Elle se méfiait de tout dès qu'on sortait" selon les amis de Victorine Le témoignage de la meilleure amie de Victorine, Sophia, permet d'en savoir plus sur la personnalité de la jeune fille. "C’était presque comme ma sœur, on se voyait tout le temps et j’aimerai qu’on trouve le coupable et qu’on le punisse même si ça ne le ramènera pas. Elle était joyeuse, elle avait toujours le sourire et faisait toujours des blagues. Elle était très craintive elle avait toujours peur de se faire draguer dans la rue par des garçons ou se faire arrêter par une voiture. Certaines personnes disent qu’elle a pu monter dans une voiture mais ce n’est pas possible, elle l’aurait jamais fait, elle ne serait jamais monté dans la voiture d'un inconnu" assure-t-elle à RMC. Carla, une autre amie d'enfance de Victorine, partage l'avis de Sophia : "elle était très peureuse, elle se méfiait de tout dès qu'on sortait et qu'on croisait une voiture elle disait 'il faut qu'on se cache'. Ce n'est pas une fille qui serait partie avec un autre garçon, ou monté dans une voiture inconnue."

11:34 - L'enquête continue sous les chefs d'"enlèvement, séquestration et homicide volontaire" Depuis que la procureure de la République de Vienne Audrey Quey, a annoncé que le corps découvert dans un ruisseau est bien celui de Victorine, l'enquête ouverte pour "disparition inquiétante" a évolué. "L'enquête se poursuit sous les qualifications d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire afin de déterminer les circonstances du décès de Victorine" a ajouté Audrey Quey. Le pôle criminel de Grenoble est désormais en charge de l'affaire depuis lundi soir.

11:11 - La sœur de Victorine lui rend hommage Romane Dartois a livré un hommage bouleversant à sa sœur Victorine sur les réseaux sociaux dans la nuit du lundi au mardi. La jeune femme de 18 ans, retrouvée morte lundi 28 septembre, était portée disparue depuis samedi dernier aux alentours de 19 heures. C'est à cet horaire qu'elle avait passé son dernier appel téléphonique pour dire à sa famille qu'elle rentrait chez elle.