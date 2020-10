Assassinat de Samuel Paty : des élèves ont-ils aidé le terroriste ?

ATTENTAT CONFLANS. Après l'hommage de milliers de personnes à Samuel Paty, le professeur décapité, l'enquête sur l'attentat de Conflans se poursuit. L'auteur des faits aurait notamment pu soudoyer plusieurs élèves pour récupérer des informations. Les dernières infos.

09:20 - "Une fatwa lancée" selon Darmanin Au micro d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a pris position après l'assassinat du professeur en indiquant qu'une "fatwa" avait été lancée par le père d'une collégienne ainsi que le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui. "Ils ont manifestement lancé une fatwa contre ce professeur. Manifestement. Le parquet antiterroriste verra s’il les qualifie comme complice d’acte terroriste. Ils sont en garde à vue. Et le procureur antiterroriste travail et met énormément de moyens, avec le concours des services de police, pour les confondre et les condamner." 09:11 - La sécurité des établissements scolaires sera renforcée Après l'horrible assassinat de Samuel Paty, la sécurité des établissements scolaires sera renforcée à la rentrée selon les conclusions di Conseil de défense qui s'est tenu ce dimanche autour d'Emmanuel Macron. 09:02 - L'oncle de l'assaillant "ne comprend pas" Interrogé par le Parisien, l'oncle de l'assaillant qui est installé du côté de Toulouse, ne comprend pas le passage à l'acte de son neveu et s'excuse auprès de la famille de la victime. "La famille n'a rien vu venir (...) Je suis tellement désolé pour la famille de la victime et pour la France. Abdoullakh ne peut pas découper une tête comme ça. Je ne comprends pas, il a dû se faire piéger sur Internet et tomber dans l'extrémisme religieux." 08:54 - Des messages de soutien au terroriste étudiés Après la vidéo d'un père sur les réseaux sociaux qui a peut être été amenée le terroriste à l'acte, ces derniers sont scrutés par l'Elysée. La présidence indique que ce lundi, 80 messages de soutien au terroriste seront examinés. 08:48 - De l'aide des élèves ? C'est une information du Monde qui fait froid dans le dos. Selon le journal, l'auteur des faits aurait soudoyé plusieurs élèves devant le collège pour recueillir plusieurs informations sur Samuel Paty avant de passer à l'acte. L'un des élèves serait d'ailleurs en garde à vue à cause de cet acte.

En savoir plus

Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie qui enseignait au collège Le Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), a été décapité près de cet établissement le vendredi 16 octobre 2020, aux alentours de 17 heures, comme l'a indiqué Jean-François Ricard, le procureur de la République antiterroriste, à l'occasion d'une conférence de presse sur l'attentat samedi. C'est "à quelques centaines de mètres du corps découvert" que, quelques minutes après les faits, la police nationale a identifié l'agresseur présumé. "L'homme a couru vers les forces de l'ordre en tirant à cinq reprises avec une arme de poing. Trois des policiers ont riposté, entraînant la chute de l'assaillant. Alors qu'il tentait de se relever et de donner des coups de couteau, il a été neutralisé par les forces de l'ordre", a indiqué Jean-François Ricard. Dans son téléphone, l'assaillant avait enregistré son message de revendication et un cliché de la victime. Le procureur de la République a également révélé que quelques minutes avant les faits, l'assaillant avait demandé à différents élèves du collège Le Bois d'Aulne, de désigner leur professeur à la sortie des cours. Une information qui prouve que l'individu visait personnellement Samuel Paty. Le terroriste aurait succombé à ses blessures à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise). L'auteur des faits aurait scandé "Allah Akbar", mais cela n'a pour le moment pas été confirmé.

D'après les premiers éléments de l'enquête confirmés par Jean-Michel Blanquer, la victime se prénommait Samuel Paty, et était âgée de 47 ans. L'homme était professeur d'histoire-géographie au sein du collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, et était père de famille. Un hommage national sera rendu mercredi 21 octobre.

L'assaillant présumé aurait ciblé le professeur d'histoire du collège du Bois d'Aulne en raison de caricatures de Mahomet qu'il aurait montrées en classe de 4e, le 5 octobre dernier, lors d'un cours sur la liberté d'expression. Ce samedi, le procureur de la République Jean-François Ricard est aussi revenu sur ces circonstances : le 7 octobre au soir, le père d'une des élèves a publié sur son compte Facebook un message dans lequel il s'indignait que le professeur ait montré une caricature du prophète nu lors du débat. Le 8 octobre, "le père de l'élève accompagné d'un second individu, ont été reçus par la responsable de l'établissement. Et ils ont exigé devant la principale le renvoi du professeur". Suivra un autre message sur son compte Facebook dans lequel il dévoilait le nom du professeur puis un dépôt de plainte pour "diffusion d'image pornographique". "La demi-sœur de cet homme avait rejoint l'État islamique en Syrie en 2014", a également indiqué le procureur.

On reprochera aussi à l'enseignant d'avoir demandé, préalablement au débat, aux élèves musulmans de lever la main et de sortir de classe. Une affirmation que Samuel Paty avait lui même contestée, affirmant avoir simplement proposé à ses élèves de ne pas regarder les caricatures, "dans l'hypothèse où ils auraient pu être heurtés", selon le procureur. L'enseignant avait déposé plainte pour "diffamation publique". La principale du collège avait pour sa part fait état d'"appels menaçants" à la suite de ce cours.

L'identité de l'auteur de l'attaque a été dévoilée samedi par le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, d'origine tchétchène et né à Moscou, répondant au nom d'Abdoullakh Abouyezidvitch A. Il était armé d'un poignard, d'une arme de poing de type Airsoft et de cinq cartouches de gaz. Connu des services de police pour des faits de droit commun, notamment des affaires de "dégradation de biens publics et de violence en réunions", il n'était pas fiché S. Il "bénéficiait du statut de réfugié et était inconnu des services de renseignement", a confirmé Jean-François Ricard. Abdoullakh Abouyezidvitch A. "était porteur d'un titre de séjour délivré le 4 mars dernier et valable jusqu'en mars 2030". Il n'avait jamais été condamné. Son corps présente neuf impacts de balles, selon le procureur.

Un compte Twitter a été identifié dès vendredi soir par les forces de l'ordre, dont le détenteur s'est présenté comme l'auteur des faits. Ce compte, désormais suspendu, a revendiqué l'attaque au nom d'al-Ansar et "d’Allah le Miséricordieux", avec des photos ou une vidéo de la tête du professeur d'histoire décapité, quelques minutes après le drame. Le message interpellait aussi "Macron, le dirigeant des infidèles". "J'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer, qui a osé rabaisser Mohammad", a aussi écrit l'auteur, selon le procureur du PNAT. Jean-François Ricard a confirmé ce samedi que ce compte était bien celui d'Abdoullakh Abouyezidvitch A.

Le chef de l'État s'est rendu au collège du Bois d'Aulne dès vendredi soir pour rencontrer l'équipe éducative de l'établissement scolaire. À l'issue de cette rencontre, il s'est adressé à la presse en déclarant que le professeur décapité était "la victime d'un attentat terroriste islamique caractérisé" et que "la Nation sera aux côtés des enseignants pour les protéger et les défendre". "Un de nos concitoyens a été assassiné parce qu'il enseignait la liberté d'expression", a déploré le chef de l'État qui a appelé les Français à l'unité et assuré que "l'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas". Un conseil de défense se tiendra ce dimanche à 17 heures, à l'Élysée. D'après BFMTV, le président de la République a demandé à ses ministres de proposer des mesures concrètes.

Compte tenu des premiers éléments de l'enquête, la piste de l'attentat est clairement privilégiée depuis le départ par les forces de l'ordre. Le parquet antiterroriste a annoncé être saisi dès ce vendredi soir. L'enquête a été ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", précise le PNAT. "La Sous-direction anti-terroriste (Sdat) de la police et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont été saisies", indiquent Le Monde et l'AFP. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement au Maroc au moment des faits, est rentré en urgence et s'est rendu directement à la cellule de crise mise en place au ministère. "Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé", a clairement indiqué Emmanuel Macron. Dans la nuit de vendredi à samedi, dix personnes ont été placées en garde à vue. Parmi ces individus, l'identité d'un militant islamiste du nom d'Abdelhakim Sefrioui a été révélée par l'AFP. Ce dernier avait accompagné début octobre au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, le père d'une élève pour demander le renvoi de la victime, qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. D'après une source judiciaire relayée par franceinfo ce dimanche matin, une onzième personne a été placée en garde à vue. Selon BFMTV, il s'agit d'un ami de l'assaillant, Abdoullakh Abouyezidvitch A.

La préfecture de police de Paris a autorisé samedi un rassemblement dimanche à 15h00 place de la République à Paris pour rendre hommage au professeur de Conflans-Sainte-Honorine décapité, après l'appel lancé par plusieurs associations et syndicats. L'appel a été initié par SOS Racisme, la FSU, le Sgen-CFDT, l'Unsa-Education, le SNALC, la FCPE, la FIDL (syndicat lycéen) la FAGE, l'UEJF et "Dessinez Créez Liberté". Plusieurs milliers de personnes se sont réunies. D'autres manifestations ont également été organisées dans plusieurs grandes villes de France, telles que Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille et Bordeaux. Une minute de silence a été observée à plusieurs endroits, notamment à Lyon et à Paris.