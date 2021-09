"DIRECT. Orages et inondations : le Gard durement frappé, les images"

Selon France Info et en raison des violents orages, la SNCF a invité les voyageurs à reporter leurs voyages pour ceux qui circulent entre Montpellier et Avignon.

Au total, ce sont six départements qui sont toujours en alerte orange ce mardi après-midi. Il s'agit de la Haute-Garonne et le Lot pour pluie-inondation, l'Aveyron, le Gard, le Tarn et le Tarn-et-Garonne pour orages et le Gard pour Crue.

????ALERTE MÉTÉO????:A9 entre Montpellier et Nîmes très gros orages stationnaire et 1m d’eau sur l’autoroute.Prudence si vous vous dirigez vers ce secteur. Alerte rouge déclenchée dans le Gard. Sept départements d'Occitanie placés en vigilance orange pour orages, pluie et inondation. pic.twitter.com/4KNHzPLUUq

14:51 - L'autoroute A9 est coupée

En raison des orages, l'autoroute A9 est coupée et plusieurs automobilistes sont actuellement piégés sur la route. Cette dernière est coupée dans les 2 sens entre Nîmes Ouest et Gallargues- direction Espagne sortie obligatoire et entrée interdite Nîmes est n°24-direction Lyon sortie obligatoire et entrée interdite Lunel n°27-sur A54 direction Nîmes sortie obligatoire et entrée interdite à Garons n°2.