"METEO. Orages et inondations : presque tous les départements en vigilance jaune, les images et prévisions"

INTEMPERIES. Les intempéries se calment un peu ce lundi soir. Météo France classe désormais tous les départements en vigilance jaune, sauf la Haute-Corse, où la situation reste inquiétante.

21:03 - Le point sur la situation en Haute-Corse Ce lundi soir, la Haute-Corse reste le seul département placé en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation". Même si la situation s'améliore un peu, des orages restent à venir dans le département. 20 000 foyers sont encore privés d'électricité ce soir. "Les pompiers ont réalisé 48 interventions au titre des inondations et 17 mises en sécurité (15 adultes et 2 enfants)", ont estimé les services préfectoraux.

20:38 - Tous les départements passent en vigilance jaune, sauf un C'est un soulagement dans le Sud. Les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes repassent en vigilance jaune. La Haute-Corse reste toutefois en vigilance orange, avec un risque de violents orages dans la soirée.

19:55 - Le Vieux-Port méconnaissable à Marseille ce lundi ! Ce lundi, le Vieux-Port de Marseille s'était transformé avec les intempéries. Voici une image impressionnante que l'on pouvait retrouver sur Twitter par exemple :

19:29 - Le point sur les départements encore en vigilance orange Dès 18 heures, les Bouches-du-Rhône ont rejoint les autres départements placés en vigilance orange. Voici une carte qui permet de savoir comment votre département se situe au niveau des intempéries : ???? 6 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4

19:19 - "L'épisode n'est pas terminé", prévient Météo France La fin des intempéries, ce n'est pas pour tout de suite. C'est du moins ce que prévoit Juan-Carlos Lopez, directeur commercial chez Météo France, sur BFM TV. "L'épisode n'est pas encore terminé. [...] Pour la soirée, on va aller vers une amélioration progressivement". Vers une fin des événements à partir de 22 heures ? C'est possible estime le spécialiste.

19:07 - "L'équivalent de trois mois de pluie est tombé en quelques heures" Selon un pompier interrogé sur France Info, près de trois mois de pluie est tombé en quelques heures. "Il est tombé l'équivalent de trois mois de pluie en quelques heures notamment sur l'est des Bouches-du-Rhône. Depuis 5 heures, il est tombé entre 100 et 180 mm de pluie". "Le SDIS des Bouches-du-Rhône a mobilisé plus de 150 sapeurs-pompiers spécialistes en inondations en complément des 500 en caserne pour prévoir un nouvel épisode pluvieux avec un cumul de pluie jusqu'à 200 mm." Ces pompiers sont en lien avec des experts météo", selon Stéphane Guyot, responsable du groupement communication du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. "Ils identifient les zones impactées, on les positionne sur les grands centres de secours, notamment La Ciotat, avec des grands axes pour rejoindre rapidement les lieux d'interventions, Aix-en-Provence, Arles, Aubagne."

18:44 - Les Bouches-du-Rhône repassent en vigilance orange Après une journée très agitée dans les Bouches-du-Rhône, le département repasse finalement en vigilance orange. Si le drapeau rouge n'est plus agité, car la situation est considérée comme moins dangereuse, des orages restent à prévoir dans les heures à venir, prévient Météo France.

18:33 - Le ministre de l'Intérieur livre ses conseils aux habitants du Sud À l'antenne de BFM TV, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a souhaité rappeler l'engagement actuel des pompiers et de la sécurité civile pour venir en aide aux Français touchés par les intempéries. L'occasion également de rappeler les règles de sécurité à respecter aux personnes concernées. "Je l'ai déjà dit, je le répète, il ne faut pas se mettre des cours d'eau, ni de la mer, ne pas sortir, se mettre à l'étage si une inondation arrive, et ne pas se mettre près de lieux où il y a des installations électriques", a prévenu Gérald Darmanin. Avant d'ajouter : "On peut imaginer que jusqu'en début de soirée, ces précipitations vont rester très fortes. Il a plu et il va peut-être pleuvoir l'équivalent de plusieurs mois de précipitations dans le sud de la France".

18:11 - La préfecture du Var appelle à la prudence Dans le Var, les habitants sont appelés à la prudence face aux intempéries. "Il faut rentrer chez soi, ne pas sortir, ne pas prendre la voiture et attendre que ça passe", prévient la sous Préfecture du Var.

17:48 - Plus de 1 500 appels et 123 interventions à Marseille Le bataillon de marins-pompiers a recensé depuis le début des intempéries 1 523 appels en lien avec l’événement en cours. Un nombre d’appels conséquent qui a débouché sur 123 interventions principalement à l’Est de la ville. "Fort heureusement, nous n’avons à déplorer aucune victime, ni aucune personne portée disparue", relate le bataillon (une personne a toutefois trouvé la mort sur la route dans le secteur de Velaux).

17:35 - La pluie revient fortement à Marseille Selon plusieurs témoins sur les réseaux sociaux, les fortes précipitations commencent à revenir sur Marseille. La prudence est de rigueur sur l'ensemble du département.

17:25 - Le Jarret déchainé De nouvelles images, cette fois du Jarret, montre la violence des courants et du débit très important de la rivière. Ce matin, le Jarret à Malpassé à #Marseille. Soyez très prudents si vous êtes en extérieur.



Crédit : Chancel Cedric

17:15 - Le chef des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône appelle les habitants de la région à "rester chez soi" Alors que de nouveaux orages sont prévus dans la soirée, le chef des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône appelle les habitants de la région à "rester chez soi" sur l'antenne de BFM TV. "Nous sommes en phase d'accalmie mais nous avons nos experts météo qui nous précisent ces paquets d'orages qui sont en mer actuellement et qui vont arriver sur Marseille, Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat et aussi sur le département du Var".

17:01 - 150 interventions dans le Var depuis le début de la journée "On dénombre à peu près, 150 interventions pour des pompages, des assistances à personnes qui se sont retrouvées coincées à bord de leur véhicule", explique le secrétaire général de la préfecture du Var au micro de BFMTV.