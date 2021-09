Christine et Jean-Marie Villemin : après la mort de Grégory, de nombreuses épreuves

Si la France a été particulièrement marquée par l'affaire Grégory, pour les parents de l'enfant, Christine et Jean-Marie Villemin, le meurtre de leur enfant n'a été que la première des nombreuses épreuves qu'ils ont dû traverser.

[Mis à jour le 27 septembre 2021 à 22h37] Quarante ans après le meurtre de leur fils Grégory, Jean-Marie et Christine Villemin espèrent toujours connaître un jour la vérité au sujet de la tragédie de leur vie. TF1 diffuse lundi 27 septembre de nouveaux épisodes de la série "Une affaire française", qui revient sur le feuilleton judiciaire du petit Grégory. Dans l'un d'entre eux, il est notamment question de l'inculpation de Christine Villemin, un temps suspectée d'être la meurtrière de son propre enfant. Une nouvelle étape que le couple a dû affronter, plus que jamais uni. Mais d'autres événements se sont ensuite succédé. Linternaute fait le point.

Assassinat de Bernard Laroche, inculpation... De nombreuses épreuves avant une vie "normale"

Après le meurtre de Grégory, en 1984, c'est en 1985 que la vie des époux Villemin prend une nouvelle tournure dramatique lorsque Jean-Marie Villemin, persuadé que son cousin Bernard Laroche est coupable du meurtre de son fils malgré le témoignage de Murielle Bolle qui le disculpe, l'assassine à bout portant. Il sera condamné à cinq ans de prison, dont un avec sursis, le 16 décembre 1993. Entre temps, sa femme, Christine Villemin, est également inculpée le 5 juillet 1985. Les graphologues pensent qu'elle est le "corbeau" auteur de la lettre anonyme revendiquant le meurtre de son enfant. Elle passera 10 jours en prison, fera une grève de la faim avant d'être libérée. Elle bénéficiera d'un non-lieu pour "absence totale de charges" le 3 février 1993. "Sa douceur hors du commun, sa sensibilité et son intelligence l'ont aidée à tout supporter", avait assuré son avocat en 2008. "Mais, c'est l'amour qu'elle porte à Jean-Marie Villemin, son mari, qui l'a fait tenir malgré la disparition de Grégory", assurait également son avocat.

Malgré tous les évènements, les époux Villemain ont tenté de reprendre une vie "normale". Ils ont notamment agrandi leur famille avec tout d'abord leur second fils, Julien né en 1985, peu de temps après la mort de Grégory. Puis sont arrivés Émelyne en 1990 et Simon en 1998. Une période qu'ils ont raconté dans des ouvrages "Laissez-moi vous dire" en 1986 et "Le seize octobre" en 1994. Les époux vivent désormais en Essonne comme l'avait indiqué leur avocate maître Chastand-Morrand en 2017. "Ils habitent une jolie maison nichée le long d'une route forestière, avec vue sur les champs." On apprenait en 2014 dans les colonnes de Marie-Claire que Christine et Jean-Marie Villemin avaient repris une activité. Christine Villemin travaillait à mi-temps dans une maison d'édition et s'occupait des abonnements alors que Jean-Marie Villemin s'était reconverti dans l'immobilier en attendant d'être à la retraite.

Comment les parents du petit Grégory ont réagi à la série de TF1

Lors de la réalisation de cette mini-série, les parents du petit Grégory ont-ils été approchés par les réalisateurs ? "Il n'y a eu aucune démarche de la part de TF1, de la production, ni de quiconque, que ce soit vis-à-vis de Christine et Jean-Marie Villemin directement, ou de notre équipe d'avocats. Nous n'avons pas participé, nous n'avons pas vu la série, nous sommes devant le fait accompli. Maintenant, nous n'avons pas vu la fiction, donc nous attendons de voir", a répondu une des avocates du couple, Me Marie-Christine Chastant-Morand, interrogée par Télé-Loisirs.

"Si on demande à une personne, il faut demander à tout le monde et cela risquait d'entraver la liberté de création et la liberté de point de vue", a répondu de son côté la productrice Aimée Buidine. Et d'ajouter : "Il y a une liberté de création, dans la mesure où on ne se place pas en juge et qu'on ne diffame personne."

Un drame et une curiosité publique incessante

Les époux Villemin ont toutefois toujours souhaité préserver leur vie privée et ont évité, durant plus de trois décennies, de s'exposer dans les médias, malgré les nombreux rebondissements de l'affaire. Le drame de leur vie est pourtant devenu l'un des faits divers les plus commentés : documentaires, livres, récits, émissions spéciales... Le meurtre du petit Grégory est entré dans l'inconscient collectif comme un événement aussi tragique que public. En 2020 déjà, Netflix avait consacré un documentaire sur cette affaire familiale. Les Villemin avaient déjà refusé de répondre aux sollicitations des producteurs, mais certains des avocats avaient accepté de témoigner.

Mais cette fois, le manque de sollicitation ne passe pas. Dans les colonnes du Parisien, le couple Villemin, à travers la voix de leur avocate Marie-Christine Chastant Morand, a fait part de sa "stupeur" de ne pas avoir été sollicité, alors que la diffusion d'une telle fiction peut constituer un moment éprouvant. "Je comprends très bien que Christine et Jean-Marie Villemin n'aient pas envie de voir cette série, qu'ils redoutent de revenir sur cet épisode traumatique de leur vie. Mais ce n'est pas à charge. J'ai voulu rendre la genèse d'un déraillement, qui a privé de justice des gens confrontés au plus grand drame au monde : perdre un enfant", se justifie le scénariste et producteur Jérémie Guez, au Parisien.

Auprès de franceinfo, Aimée Buidine donne des explications supplémentaires : "Au-delà du fait divers, c'est un fait de société. Ça parle du déferlement médiatique, des erreurs de la justice. Il y a des humains derrière ce drame et c'est ce qu'on voulait montrer. On ne se positionne pas sur le plan judiciaire. [...] Si on rencontrait certains protagonistes, il aurait fallu tous les rencontrer. On a fait ce choix de ne rencontrer personne et de prendre de la distance. On traite cette affaire sans préjugés."