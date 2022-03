Loïk Le Priol : le meurtrier du rugbyman Aramburu ? Sa compagne raconte

LOÎK LE PRIOL. Le principal suspect dans le meurtre de l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu a été interpellé mercredi 23 mars 2022 en Hongrie. Sa compagne, soupçonnée de complicité, est pour sa part en prison. Elle a donné des détails sur le déroulé des faits.

La cavale de Loïk Le Priol aura donc duré cinq jours. Le principal suspect dans le meurtre de l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé le parquet de Paris ce mercredi 23 mars 2022. Mais l'arrestation a eu lieu bien loin de Paris où le drame s'est produit samedi 19 mars, au petit matin. C'est en effet en Hongrie que l'homme de 27 ans a été appréhendé. Selon BFM TV, son interpellation a eu lieu lors d'un contrôle à une frontière. Il souhaitait, à en croire la chaîne d'information en continu, se rendre en Ukraine. Ce partisan de l'ultra-droite, qui aurait ouvert le feu sur la victime, devrait être renvoyé en France sous peu : un mandat devrait en effet être délivré prochainement. Pour les enquêteurs, cette arrestation doit permettre d'éclaircir les circonstances du meurtre qui a eu lieu en plein coeur de la capitale.

Un suspect toujours en cavale

Le dossier n'est toutefois pas vide. Mardi 22 mars, une femme, soupçonnée de complicité, a également été arrêtée à Paris, mise en examen et placée en détention. Lors de son audition, Lison, présentée comme la compagne de Loïk Le Priol, a déjà donné quelques éléments sur le déroulé des faits. Au départ, un différend entre deux groupes alcoolisés au "Mabillon", une brasserie située sur le boulevard Saint-Germain, en plein centre de la capitale, ouverte jusqu'au petit matin. Selon les premiers éléments, des propos du groupe de Loïk Le Priol à l'adresse d'autres clients, qui demandaient une cigarette, n'ont pas plu à un troisième groupe, celui de Federico Martin Aramburu. Le ton serait alors monté mais les explications auraient tourné court en raison de l'intervention rapide d'un vigile de l'établissement. A la sortie, la jeune femme de 24 ans serait alors cherché la voiture, une Jeep, selon le récit rapporté par Le Parisien. Mais elle est seule. Sur le chemin, elle retrouve un autre homme qui les accompagnait, un certain Romain B.

Ce dernier serait monté à bord du véhicule avant d'ordonner à la conductrice de s'arrêter devant l'adresse qu'il venait de quitter. Federico Martin Aramburu et un ami, Shawn Hegarty, sont toujours là. Romain B. tire alors sur le premier nommé, rejoint au même moment par Loïk Le Priol, qui a lui aussi fait feu, selon le quotidien. Quatre balles sont tirées, puis le trio décampe avant de se retrouver dans Paris un peu plus tard. Le Parisien indique que Lison aurait déposé les deux amis dans le XVe arrondissement, avenue Wilson. La cavale a alors commencé, se terminant en Hongrie pour Loïk Le Priol, tandis que Romain B. est toujours recherché. Quant à la conductrice de la Jeep, elle a tenté de se dédouaner : "j'ai dit aux garçons de partir. Je ne voulais pas que cela se passe comme cela. J'ai agi par instinct et par amour."