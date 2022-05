Affaire Jacques Bouthier : pédophilie, esclavagisme, viols... Les soupçons des enquêteurs sur l'ex-PDG

Jacques Bouthier, mis en examen pour agressions sexuels sur enfant et pour viols, est accusé d'être au centre de l'organisation d'une traite d'êtres humains. L'ex-PDG d'Assu 2000 dort en prison.

[Mis à jour le 24 mai 2022 à 14h49] "Traite des êtres humains à l'égard de mineur", "viols sur mineure de plus de 15 ans", "recours à la prostitution d'un mineur" et "agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans". Voici les chefs d'accusations retenues par les juges d'instruction qui ont mis en examen Jacques Bouthier, le PDG du groupe d'assurance Assu 2000 (renommé Vilavi en janvier 2022). Jacques Bouthier a été placé en détention provisoire samedi 21 mai, a appris l'AFP ce lundi, confirmant des informations de RTL. Cinq autres personnes ont été mises en examen et incarcérées dans cette affaire, pour "association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d'images pédopornographiques".

Ces décisions font suite à une enquête préliminaire ouverte mi-mars 2022. Depuis ses révélations, Jacques Bouthier a été poussé à la démission des ses responsabilité et de son mandat de président. "Le groupe Vilavi prend acte de l'annonce de la démission de Jacques Bouthier de son mandat de président, et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise", a sobrement indiqué la direction groupe dans un communiqué, affirmant que la conduite opérationnelle était "assurée par l'équipe en place".

Où commence cette affaire ? Selon l'Agence France Presse et la radio, qui citent des sources proches du dossiers, c'est en mars qu'une femme de 22 ans s'est présentée à la police parisienne en accusant Jacques Bouthier de la tenir "captive" depuis cinq ans dans un appartement où, selon son témoignage, il la violait. Elle a alors décrit ses sévisses et indiqué que l'homme d'affaires avait exigé d'elle de participer à ce la traite esclavagiste qui se dessine derrière ces accusations : étant devenue "trop âgée pour lui", elle aurait été chargée de lui trouver une "remplaçante" : selon sa version des faits, une fille de 14 ans se serait alors installée à sa place dans le même appartement, pour subir les même sévisses. La femme de 22 ans est parvenue à filmer l'homme et la jeune fille ensemble dans un lit et a confié la vidéo à la police.

Selon les informations de RTL, les enquêteurs ont établi la possibilité que sept femmes, mineures ou jeunes majeures, aient pu se succéder dans l'appartement utilisé par Jacques Bouthier. Le travail des policiers "a permis de déterminer qu'il s'agissait de jeunes filles aux profils similaires : désœuvrées ou fugueuses, en rupture avec leur famille ou la société", ajoute le média.

RTL rapporte que les enquêteurs soupçonne par ailleurs Jacques Bouthier d'avoir tenter de faire taire la jeune plaignante qui s'est finalement manifestée auprès de la police. Une équipe aurait été mise sur place pour récupérer la vidéo incriminante et forcer la jeune femme à quitter la France. Les enquêteurs soupçonnent Jacques Bouvier d'avoir pour cela sollicité sa propre femme, ainsi que deux employés de sa société, une jeune femme proche de la plaignante et un ancien gendarme qui fut membre du GIGN, un service spécialisé dans les interventions délicates.

Une enquête préliminaire a donc été ouverte en mars suite à ce témoignage. Samedi dernier, Jacques Bouthier et ses cinq complices ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L'enquête est actuellement confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Jacques Bouthier dément et nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Selon France Info, l'ex-PDG s'est dit victime d'un "piège" mis en place pour exercer des pressions sur lui.

L'homme mis en examen était jusqu'alors connu pour avoir fait fortune dans le monde de l'entreprise. Très jeune, il s'est lancé en tant qu'entrepreneur dans le pétrole, faisant ses premiers pas au sein de la société Trapil, en charge du pipeline Le Havre-Paris. Alors qu'il visait l'ascension sociale dans son entreprise, son absence de diplôme, de situation financière et de formation a été frein à l'obtention d'un meilleur poste ou d'une promotion : il a donc démissionné pour se lancer dans l'assurance. En 1975, il crée sa société dans un bungalow en bois, dans une petite excroissance du terrain de sa maison qu'il a achetée à crédit.

"Je n'ai pas fait d'études supérieures. Le bac en poche, j'ai intégré une classe préparatoire avant de partir directement sur le marché du travail. J'habitais dans les cités de banlieue parisienne et je suis fils de parents divorcés. Ma mère n'a jamais gagné autre chose que le Smic et m'a donc incité à entrer dans le monde professionnel. C'est de cette manière que j'ai commencé ma carrière dans le pétrole", a-t-il indiqué il y a quelques années au magazine Dynamique Etrepreneuriale.

A 28 ans, il lance son entreprise Assu 2000, un groupe de courtage en assurance. Nous sommes en 1975, et l'entreprise ne compte que quelques salariés. De fait, la notoriété est venue progressivement, comme il l'expliquait dans une interview pour le magazine Entreprendre. Les membres d'Assu 2000 se présentent comme des experts en assurance et en crédits dédiés aux particuliers. Quant à Jacques Bouthier, il s'est d'abord occupé de la communication promotionnelle et du courtage classique pour attirer les clients dans la boutique qu'il a achetée près de chez lui, dans le 93. Puis, sa structure s'est étendue à d'autres régions : après l'Ile-de-France, le Nord, puis Lyon, avant de s'implanter également dans le Sud, aux alentours de Marseille.

Lancée grâce à de nombreuses consultations en présentiel, la production d'Assu 2000 s'est ensuite développée sur Internet, avec les pure players Euro-Assurances et Assuréo, deux courtiers spécialisés dans le deux-roues. Vingt ans après sa création, la société passe la barre des 100 points de vente. Désormais renommée Vivali, elle possède des centaines de boutiques dans le secteur de l'assurance sur le territoire français.

C'est en 2005 que Jacques Bouthier entre dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Avec son entreprise Assu 2000, qui représente aujourd'hui 163 millions d'euros de chiffre d'affaires, il règne sur le monde de l'assurance. Les chiffres sont vertigineux : avec 19 sociétés, dont AB Courtage et Vousfinancer et 1 800 collaborateurs, ce sont près de 550 000 clients assurés. Il est resté dans le top des fortunes de France jusqu'en 2021 : en 2020, le magazine Challenges l'a classé dans son classement des principales fortunes de France, à la 487e place.