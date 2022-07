"Incendies en Gironde DIRECT : les feux ralentis mais pas fixés, Macron attendu à La Teste et Landiras"

INCENDIES GIRONDE. Les deux grands incendies de Gironde progressent plus lentement mais ne sont toujours pas fixés rappellent les pompiers. Ce mercredi 20 juillet, Emmanuel Macron est attendu à La Teste-de-Buch et Landiras dans l'après-midi.

12:38 - Le risque de reprise de feu reste "important" à La Teste-de-Buch Si les conditions sont "moins défavorables" aux pompiers, les soldats de feu restent sur le qui-vive face aux incendies de La Teste-de-Buch car près du brasier qui s'étend sur 11 km de long et 7 km de large, le risque de reprise de feu est "important" note le Sdis 33. Plusieurs reprises ont d'ailleurs été traitées dans la nuit par les sapeurs-pompiers. Les pompiers expliquent que "globalement les travaux de déforestation et de brûlage tactique ont été efficaces sur les dernières heures" et vont se poursuivre ce mercredi. 12:19 - Emmanuel Macron se rendra à la Teste-de-Buch à 15 heures Sa venue était annoncée pour 14 heures mais c'est finalement à 15 heures cet après-midi qu'Emmanuel Macron se rendra à La Teste-de-Buch selon BFMTV en contact avec l'Elysée. Le chef de l'Etat se rendra ensuite dans l'arrondissement de Langon dans le Sud-Gironde où les incendies de Landiras sévissent. 12:00 - Un "bilan positif" mais les incendies de Gironde courent encore On compte 300 hectares supplémentaires calcinés ce matin après le combat des pompiers contre les incendies cette nuit. C'est un "bilan positif" assure le lieutenant-colonel du Sdis 33, Arnaud Mendousse mais le sapeurs-pompiers explique également que si "la situation s'est améliorée pendant la nuit, les deux feux ne sont toujours pas fixés". La Gironde n'est pas encore sortie d'affaire. 11:47 - Les incendies de Landiras vus par images satellite Les incendies de Landiras sont impressionnants sous tous les angles de vue mais les images satellites sont particulièrement parlantes. Depuis l'espace les avancées et les dégâts causés par les feux sont visibles. Le satellite Sentinel 2 a notamment capturé des photos des incendies du Sud-Gironde le 17 juillet 2022. Déjà le nombre de parcelles brûlées étaient conséquents, trois jours plus tard plus de 20 000 hectares ont brûlé. #Incendies en #Gironde : le satellite européen #Sentinel2 a acquis le 17/07 une nouvelle image des deux feux. Ici celui de #Landiras vu en couleurs naturelles à 10m de résolution, mettant en évidence les feux actifs et les zones déjà brûlées #Copernicus #incendie #incendiegironde pic.twitter.com/0BEhqOr2O9 — Regards sur la Terre (@RegardSurTerre) July 18, 2022 11:36 - Les habitants viennent en aide aux pompiers face aux incendies de Landiras Ils sont nés dans le Sud-Gironde et y ont passé toute leur vie, plusieurs habitants du secteur de Landiras viennent en aide aux pompiers qui se battent contre les flammes dans la forêt des Landes. Tuyau d'arrosage en main, ils finissent d'éteindre toutes les braises, "ce n'est pas grand-chose mais si tout le monde le fait, on peut avancer quand même", assurent des volontaires aux journalistes de Franceinfo. Une aide saluée par les soldats du feu qui fortement sollicités ne peuvent pas toujours achever le travail jusqu'à éteindre les dernières braises. 11:11 - Les incendies de Gironde peuvent-ils être fixés dans la journée ? La situation est plus favorable aux pompiers ce 20 juillet mais le feu progresse encore lentement et il est trop tôt pour parler de feux fixés. Toutefois avec une augmentation de l'hydrométrie, la tombée du vent et la poursuite des créations de pare-feux par l'abattage d'arbre et les feux tactiques, les pompiers tout comme le président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, espèrent pouvoir atteindre cet objectif dans les prochaines heures ou les prochains jours. 10:58 - Activités orageuses et incendies, un mauvais ménage surveillé en Gironde La canicule est finie en Gironde et le département n'est pas concerné par la vigilance orage de Météo-France mais le ciel était chargé en électricité dans la nuit de mardi à mercredi a remarqué le Service départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, des impacts de foudre ont été constaté dans les massifs forestiers au nord de Bordeaux et ont suscité l'inquiétude des pompiers car à même de créer de nouveaux départs de feu. Les sapeurs-pompiers surveillent les points d'impact et les potentielles activités orageuses en plus de lutter contre les incendies de Landiras et La Teste-de-Buch. 10:40 - Emmanuel Macron attendu à La Teste et Landiras cet après-midi Emmanuel Macron doit faire le déplacement en Gironde et se rendre sur au plus près des incendies cet après-midi. Le chef de l'Etat est attendu à 14 heures à La Teste-de-Buch et à 18 heures près de Landiras. L'Elysée se défend d'organiser une "opération de com" autour des feux et assure qu'Emmanuel Macron se déplace pour exprimer son soutien à toutes les personnes mobilisées ou touchées par les incendies. 10:34 - Incendie de Landiras : l'homme placé en garde à vue libéré L'homme qui était placé en garde à vue depuis la nuit du 18 juillet et suspect dans l'enquête sur l'origine du feu de Landiras a été mis hors de cause par les expertises et les analyses des prélèvements selon le parquet de Bordeaux. D'après les informations de BFMTV recueillies auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, l'homme a été remis en liberté cette nuit vers 1 heures du matin. 10:27 - Une "journée encourageante" face aux incendies de La Teste Le bilan de la nuit avec un incendie qui "a très peu progressé" à La Teste-de-Buch est source de satisfaction pour le sous-préfet du bassin d'Arcachon, Ronan Léaustic. Il a indiqué lors d'un point presse à 10 heures a indiqué qu'au vu des conditions climatiques "c'est une journée encourageante" qui s'annonce ce 20 juillet. 10:15 - Les maigres espoirs des pompiers de contenir les incendies en Gironde Après huit jours de combats difficiles contre les incendies en Gironde, les pompiers font face à des conditions plus favorables ce mercredi 20 juillet pour tenter de contenir la progression des incendies. D'abord les températures sont légèrement descendues et restent en dessous des 30°C mais surtout le vent qui soufflait et attisait les flammes est redescendu dans la nuit. Le taux d'humidité a lui augmenté avec les quelques gouttes qui sont tombées dans la nuit sur la Gironde. 10:03 - Pas de nouvelles évacuations attendues à Landiras ni à La Teste Aucune évacuation n'a été ordonnée dans la nuit de mardi à mercredi dans les alentours de Landiras ou de La Teste-de-Buch. Ni les flammes ni les fumées ne se sont approchées de nouveaux quartiers, le feu étant limité dans sa progression par les actions des sapeurs-pompiers. "Le feu progresse moins vite" à Landiras En marge d'un point presse ce mercredi matin, Vincent Ferrier, le sous-préfet de Langon (Gironde), a expliqué que "le feu progresse moins vite" sur la zone de Landiras. Mais "on veut rester extrêmement prudent parce que nous sommes face à un feu de très grande ampleur", a-t-il immédiatement tempéré, expliquant que "les conditions météo sont un peu moins défavorables. Sur plusieurs secteurs, nous avons consolidé les lignes (nord et est). On va devoir avoir des points de vigilance particuliers au sud." 09:37 - Pas de blessé grave parmi les pompiers en Gironde ! Alors que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a repris l'information, sur Twitter, indiquant qu'un pompier a été blessé gravement en Gironde, le Sdis et la préfecture de Gironde ont infirmé cela : "L'histoire qui a couru et a été exagérée concerne un sapeur-pompier volontaire de 20 ans du SDIS de la Gironde qui s'est entaillé le crâne en se relevant brusquement alors qu'il était sous un CCF pour un problème mécanique. Il a une belle plaie au crâne et a été immédiatement pris en charge par un de nos médecins", explique le Sdis 33.

Les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, se sont déclarés mardi 12 juillet autour 15 heures et à une heure d'intervalle. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Une hypothèse confirmée par plusieurs sources concordantes. La panne électrique d'un véhicule thermique, type camionnette selon certains témoignages, est la cause du départ de feu. Le véhicule était stationné sur le bas côté de la piste 214 à l'orée de la pinède permettant aux flammes de gagner en envergure en quelques minutes. Selon les informations des policiers rapportés par Sud-Ouest, le conducteur est un employé d'un camping qui se rendait à la déchetterie quand il est tombé en panne. Voyant les flammes, le conducteur a immédiatement prévenu les secours mais n'a pas eu le temps de se servir de son extincteur. Une enquête est en cours pour "destruction involontaire par incendie de bois, forêt, dû à un manquement à une obligation de sécurité" a précisé le procureur de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie le 18 juillet. Le parquet a ajouté que pour l'heure le véhicule accidenté est inaccessible mais que dès que la situation le permettra il sera placé sous scellé et examiné pour "établir les causes de l‘incendie".

A Landiras, les incendies seraient d'origine criminelle. Le procureur de Bordeaux a fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment mais selon le parquet "des indices restent à exploiter afin d‘éliminer ou de retenir la thèse d‘un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme a été placé en garde à vue et auditionné. Il est suspecté d'être à l'origine de certains feux mais par de l'incendie principal selon France Bleu Gironde.

Landiras, commune du Sud-Gironde, est en proie au plus grand incendie des deux qui se sont déclarés dans le département le 12 juillet 2022. Ce mardi 19 juillet, plus de 12 800 hectares ont été brulés autour de Landiras et de l'arrondissement de Langon selon le lieutenant-colonel du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Gironde (Sdis 33), Arnaud Mendousse contacté par Linternaute. Le feu de forêt s'étend sur une circonférence de plus de 15 kilomètres de long et de large. L'incendie a repris en force dans la nuit de dimanche à lundi, et progresse depuis sur tous les fronts menaçant l'arrondissement de Langon. La journée du 18 juillet était le point culminant de la lutte contre les flammes mais le combat s'annonce encore difficile avec des conditions toujours défavorables aux sapeurs-pompiers. Les températures avoisinant les 30°C et surtout la présence des vents tournants compliquent la maîtrise des flammes. Reste que le pare-feux et les feux tactiques mis en place depuis quatre jours permettent aux pompiers de contenir l'incendie.

L'incendie de Landiras s'étend sur près de treize communes selon l'officier de communication du Sdis 33 et depuis le 12 juillet plus de 14 000 personnes ont été évacuées par prévention. Plus de 8 000 ont dû quitter leur logement dans la journée du 18 juillet. D'autres évacuations peuvent survenir selon l'avancée des flammes. Malgré la puissance des flammes qui font parfois "plus de 100 mètres de haut" selon Bruno Lafon, président de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) sur France Bleu Gironde et l'envergure de l'incendie aucune victime n'est à déplorer près de Landiras et seulement une demi-douzaine de maison ont été calcinées.

A La Teste-de-Buch, l'incendie a brûlé 6 500 hectares selon les dernières informations du Sdis 33 ce mardi 19 juillet. Près du bassin d'Arcachon, le feu s'est étendu au sud de la dune du Pilat et a gagné l'océan brûlant notamment des parcelles de forêt à l'orée des plages du Petit Nice et de la Lagune. Dans la nuit du lundi à mardi, les vents qui poussaient les flammes vers le sud ont réorienté l'incendie vers le nord de La Teste et du Pyla. Les vents changeants rendent encore possible l'avancé des feux aussi bien vers le nord que vers le sud et le département des Landes. Malgré la propagation des incendies, personne n'a été victime des flammes et côté matériel seulement cinq camping de la commune de Pyla-sur-Mer ont été détruit à hauteur de 90%.

Dans l'après-midi du 18 juillet, un troisième feu s'est déclaré en Gironde. Dans le Médoc, au nord du département, c'est la commune de Vensac qui a été touchée par un départ de feu. Immédiatement le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde ont déployé plus de 200 sapeurs-pompiers ainsi que les moyens aériens sur le feu naissant en priorité. Un protocole "très efficace" selon le lieutenant-colonel du Sdis 33 Arnaud Mendousse qui explique auprès de Linternaute que c'est lorsque le feu prend qu'il est le plus facile à maitriser. Le 19 juillet dans la matinée l'incendie de Vensac été fixé et les pompiers entraient dans la phase de maîtrise du feu. Selon l'officier du Sdis 33, l'extinction de l'incendie de Vensac est possible dans la soirée ou au plus tard demain.

Les Landes, département frontalier de la Gironde, surveillent de près la progression des incendies en particulier celui de La Teste-de-Buch qui flambe la forêt à seulement trois kilomètres de la frontière landaise et de la ville de Biscarosse. Le 18 juillet les incendies de la Teste-de-Buch avançaient vers le sud mais ce 19 juillet les vents les ont réorienté vers le nord. Un nouveau changement de direction n'est pas impossible et les Landes doivent restées prudentes. D'autant qu'elles pourraient être inquiétées par les incendies de Landiras. Ce 19 juillet, le village de Mano au nord des Landes a été évacué face à la progression des feux qui ne sont plus qu'à 2,5 kilomètres.

Le département des Landes s'est préparé aux incendies en élargissant ses pare-feux sur la frontière avec la Gironde. "Il y avait un pare-feu existant de dix mètres de large, que l'on élargit de 30 mètres. Il constituera une bande de sable incombustible qui servira de point d'appui aux pompiers en cas d'arrivée du feu", expliquait Jean-Yves Perez, membre du SDIS des Landes, hier à France Bleu Gironde.

Dans la journée du 18 juillet, aux alentours de 15h30, un incendie s'est déclenché dans les Landes sur la commune de Vert. Les raisons du départ de feu n'ont pas encore été communiquées par la préfecture mais l'on sait qu'une trentaine d'hectare de pinèdes ont été brûlés. Une partie des moyens aériens déployés en Gironde ont été mobilisés sur le feu naissant, prioritaire sur les incendies déjà lancés.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45km au sud de Bordeaux. Là aussi, en raison des conditions météorologiques et du vent, les flammes se dirigent vers le sud.

Les feux sont d'une telle vigueur et les fumées ont pris une telle dimension qu'il est possible d'observer le phénomène depuis le ciel et l'espace. Le programme européen d'imagerie satellite Copernicus a capté des images impressionnantes, où l'on peut très bien voir la progression des fumées sur le territoire du département, vers l'ouest.

Voici la carte des incendies provenant du site spécialisé Feux de forêt en France, qui permet de visualiser en direct les avancées des sinistres en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans les autres territoires de l'Hexagone. Il s'agit d'une carte qui référence les incendies signalées par une communauté d'internautes, en temps réel.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait une seule victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de plus de 37 000 personnes dans le département, dont plus de 16 000 sur la seule journée du 18 juillet.