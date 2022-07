"Incendies en Gironde DIRECT : "Les feux ne seront pas éteints" cette semaine, les feux en images"

INCENDIES GIRONDE. Les feux ne sont toujours pas fixés en Gironde ce mardi 19 juillet 2022 et ils ne "seront pas éteints avant la fin de la semaine" selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse. Entre Landiras et La Teste-de-Buch plus de 18 000 hectares sont partis en fumée et les vents tournants continuent d'attiser les flammes.

11:19 - La fumée des incendies représente-t-elle un risque ? A Bordeaux et dans les départements limitrophes ou proches de la Gironde, la fumée des incendies de Landiras et de la Teste-de-Buch ne représente aucun risque. L'officier du Sdis 33, Arnaud Mendousse a assuré auprès de Linternaute qu'aucun départ de feu n'est à craindre à cause de la fumée. En revanche ce brouillard à l'odeur de pin brûlé est surveillé par l'Agence régionale de santé (ARS) qui promet que "la qualité de l’air fait l’objet d’un suivi régulier, qui permet d’évaluer notamment les effets de l’exposition éventuelle aux particules irritantes qui s’en dégagent". L'ARS liste quelques recommandations face à la propagation des fumées : Limiter le temps passé à l’extérieur,

Restreindre les activités physiques intenses en extérieur,

Surveiller de près les personnes à risques. 11:08 - Une cellule d'information ouverte sur les incendies en Gironde Ce matin, la préfecture de la Gironde a annoncé l'ouverture d'une cellule d'information pour le public. L'organisme est joignable de 8 heures à 20 heures au 0 800 009 763 et permet de désencombrer les lignes des services d'urgences ou des pompiers la préfète Fabienne Buccio a d'ailleurs demandé "à chacun de faire preuve de la plus grande prudence et de suivre avec attention les consignes de la préfecture, des maires et des forces de l’ordre, et de ne pas saturer les lignes d’urgence avec des demandes d’information". #IncendiesGironde ???? pic.twitter.com/qZR1UXuT0i — Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) July 19, 2022 10:57 - Les incendies de Gironde ont brûlé 19 000 hectares, à quoi cela correspond ? Les incendies en Gironde ont brûlé plus de 19 300 hectares a fait savoir la préfecture de Gironde ce 19 juillet. La superficie de forêt calcinée à la fois par les feux gigantesques de Landiras et ceux de la Teste-de-Buch est supérieure à la taille du département des Hauts-de-Seine en Ile-de-France qui s'étend de 176 km². 10:46 - Les pompiers aidés par les feux tactiques et la création de pare-feux contre les incendies de Gironde Sur le feu de Landiras les pompiers doivent agir sur plusieurs front en simultanée. Par endroit les feux tactiques et les pare-feux ont permis de freiner les incendies note le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse. Depuis quatre jours, les pompiers et les forestiers travaillent à la création de pare-feux par la déforestation de parcelles de forêt et à la mise en place de feux contrôlés pour devancer les incendies de Gironde. 10:34 - Le vent d'ouest souffle sur l'incendie de Landiras La progression des feux a été contenue cette nuit à Landiras dans un "combat très difficile" mené par les pompiers" mais ce mardi la situation "reste très défavorable" dans le Sud-Gironde note la préfecture qui indique que "le feu est susceptible de progresser vers l’est avec un vent d’ouest qui s’est levé dans la nuit". 10:23 - Les incendies de Landiras et La Teste encore attisés par les vents Les conditions ne sont toujours pas favorables aux sapeurs-pompiers et la fixation de feu paraît encore difficile ce mardi. Si les températures ne sont plus caniculaires comme c'était le cas hier avec jusqu'à 42°C par endroit, elles restent autour des 30°C et sont couplées à des vents tournants qui modifient sans cesse la trajectoire des incendies. Sans compter que la sécheresse qui frappe la région depuis le printemps rend la végétation particulièrement inflammable augmentant encore les risques de propagation des incendies à Landiras comme à La Teste-de-Buch. 10:12 - La fumée des incendies vue jusqu'en Dordogne Presque tout le département de la Gironde s'est réveillé sous un nuage de fumée et avec l'odeur de bois brulé, par endroit comme à Bordeaux c'est un épais brouillard de fumée qui plane sur la ville depuis hier soir. Ce matin, le département voisin de la Dordogne a également droit aux fumées des incendies et sent le pin calciné. A Bordeaux comme en Dordogne, les habitants sont invités à ne pas appeler les pompiers. Le lieutenant-colonel du Sdis 33 Arnaud Mendousse rappelle auprès de Linternaute que malgré les fumées il n'y a "aucun danger pour le population" et aucune risque d'incendie. 09:54 - 37 000 personnes évacuées depuis le début des incendies à Landiras et La Teste Hier plus de 16 000 personnes ont été évacuées par prévention, respectivement 8 000 et 8 000 sur les secteurs de Landiras et La Teste-de-Buch en plus des 500 personnes mises à l'abri à Vensac. En tout, 37 000 habitants et locataires de camping ont été évacués depuis la déclaration des incendies de Gironde, le 12 juillet. De nouvelles évacuations préventives peuvent être ordonnées dans la journée selon l'anticipation des feux rappelle le Sdis de la Gironde. 09:45 - Plus de 2 000 pompiers engagés sur le trois incendies de Gironde Les incendies de Landiras, de La Teste-de-Buch et de Vensac mobilisent actuellement plus de 2 000 sapeurs-pompiers fait savoir le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse à Linternaute. C'est 300 personnes de plus par rapport aux forces disponibles hier, une augmentation des moyens due à l'appel et la mobilisation générale décidée hier par le commandant du Sdis 33, Marc Vermeulen. Au total ce sont plus de 3 300 pompiers girondins et 1 500 pompiers venus de toute la France qui se relaient en continu sur les incendies de Gironde. 09:32 - "Les feux ne seront pas éteints avant la fin de la semaine, c'est certain" La journée d'hier était la pire attendue par les pompiers avec un pic des températures à plus de 40°C. Ce mardi la chaleur retombe à 30°C mais reste en faveur des incendies tout comme la présence des vents. La situation reste défavorable aux pompiers et permettent seulement d'envisager un fixation des incendies, au mieux une maîtrise des flammes. "Les feux ne seront pas éteints avant la fin de la semaine, c'est certain", déclaré le lieutenant-colonel du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, Arnaud Mendousse. 09:25 - Face aux incendies en Gironde le "dispositif à tenu bon" Cette nuit, la "lutte a été très compliquée" pour les soldats du feu mobilisés sur trois feux en simultanée. Le dispositif mis en place a tout de même tenu bon puisqu'aucune victime n'est à déplorer et les destructions de bâtiments sont rares, aucune perte n'a été enregistré vers La Teste-de-Buch et seulement quatre maisons ont été prises par les flammes autour de Landiras. 09:19 - Les incendies "colossaux" ont brûlé plus de 18 000 hectares Selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendosse, officier communication des pompiers de Gironde la superficie des parcelles brulés s'élève à plus de 18 000 hectares : 6 500 à La Teste-de-Buch et 12 800 à Landiras. C'est près du bassin d'Arcachon qui le feu a le plus progressé mais l'incendie de Landiras reste le plus important avec des flammes qui s'étendent sur 15 km en longueur et 15 km en largeur. Des incendies "colossaux", insiste le pompier. 09:08 - L'incendie de Vensac est fixé Déclenché en fin d'après-midi hier, le feu de Vensac dans le Médoc est fixé ce matin a annoncé le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse contacté par Linternaute. Le feu a mobilisé plus de 200 sapeurs-pompiers et a brûlé 70 hectares avant d'être contenu. L'incendie pourrait être maîtrisé dans les prochaines heures et éteint dans la journée de demain estime avec prudence le pompier. 08:32 - Un incendie déclaré dans le Finistère La Gironde n'est pas la seule sous les flammes, hier un incendie s'est déclaré dans le Finistère plus précisément dans les Monts d'Arrée sur la commune de Brasparts. Aux dernières nouvelles données par la préfecture du Finistère ce matin 1 330 hectares ont brûlé. 195 sapeurs-pompiers et 50 véhicules de secours sont actuellement sur place pour lutter contre les feux. Côté évacuation, 300 personnes ont été mises à l'abris. 08:27 - Les fumées des incendies se propagent sur Bordeaux Bordeaux s'est réveillé sous un nuage de fumée ce mardi 19 juillet. Depuis cette nuit, la capitale girondine sent l'odeur de pin brûlé et est couverte des fumées des feux qui font rage près de Landiras au sud du département. Les habitants sont invités à ne pas faire appel aux pompiers pour signaler les fumées. LIRE PLUS

Les feux se sont déclarés mardi 12 juillet à 15 heures autour des communes de Landiras et de La Teste-de-Buch, toutes deux situées en Gironde. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Le départ de feu a été causé par l'incendie d'un camion en panne stationné sur la piste 214 qui relie le bassin d'Arcachon à la dune du Pilat. Le propriétaire du véhicule a averti les secours dès les premières minutes de l'incendie. À Landiras, la cause n'est pas encore connue, mais la piste criminelle est fortement envisagée par les enquêteurs, a indiqué le parquet de Bordeaux, vendredi 15 juillet 2022.

Landiras, commune du Sud-Gironde, est en proie au plus grand incendie des deux qui se sont déclarés dans le département le 12 juillet 2022. Ce mardi 19 juillet, plus de 12 800 hectares ont été brulés autour de Landiras et de l'arrondissement de Langon selon le lieutenant-colonel du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Gironde (Sdis 33), Arnaud Mendousse contacté par Linternaute. Le feu de forêt s'étend sur une circonférence de plus de 15 kilomètres de long et de large. L'incendie a repris en force dans la nuit de dimanche à lundi, et progresse depuis sur tous les fronts menaçant l'arrondissement de Langon. La journée du 18 juillet était le point culminant de la lutte contre les flammes mais le combat s'annonce encore difficile avec des conditions toujours défavorables aux sapeurs-pompiers. Les températures avoisinant les 30°C et surtout la présence des vents tournants compliquent la maîtrise des flammes. Reste que le pare-feux et les feux tactiques mis en place depuis quatre jours permettent aux pompiers de contenir l'incendie.

L'incendie de Landiras s'étend sur près de treize communes selon l'officier de communication du Sdis 33 et depuis le 12 juillet plus de 14 000 personnes ont été évacuées par prévention. Plus de 8 000 ont dû quitter leur logement dans la journée du 18 juillet. D'autres évacuations peuvent survenir selon l'avancée des flammes. Malgré la puissance des flammes qui font parfois "plus de 100 mètres de haut" selon Bruno Lafon, président de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) sur France Bleu Gironde et l'envergure de l'incendie aucune victime n'est à déplorer près de Landiras et seulement une demi-douzaine de maison ont été calcinées.

A La Teste-de-Buch, l'incendie a brûlé 6 500 hectares selon les dernières informations du Sdis 33 ce mardi 19 juillet. Près du bassin d'Arcachon, le feu s'est étendu au sud de la dune du Pilat et a gagné l'océan brûlant notamment des parcelles de forêt à l'orée des plages du Petit Nice et de la Lagune. Dans la nuit du lundi à mardi, les vents qui poussaient les flammes vers le sud ont réorienté l'incendie vers le nord de La Teste et du Pyla. Les vents changeants rendent encore possible l'avancé des feux aussi bien vers le nord que vers le sud et le département des Landes. Malgré la propagation des incendies, personne n'a été victime des flammes et côté matériel seulement cinq camping de la commune de Pyla-sur-Mer ont été détruit à hauteur de 90%.

Les Landes, département frontalier de la Gironde, surveillent de près la progression des incendies en particulier celui de La Teste-de-Buch qui flambe la forêt à seulement trois kilomètres de la frontière landaise et de la ville de Biscarosse. Alors que le feu avance vers le sud, le département s'est préparé en élargissant ses pare-feux, notamment celui qui fait la jonction entre les Landes et la Gironde. "Il y avait un pare-feu existant de dix mètres de large, que l'on élargit de 30 mètres. Il constituera une bande de sable incombustible qui servira de point d'appui aux pompiers en cas d'arrivée du feu", expliquait Jean-Yves Perez, membre du SDIS des Landes, hier à France Bleu Gironde. La ville de Biscarosse est encore épargnée par les flammes mais c'est bien vers elle que se dirige l'incendie.

Dans la journée du 18 juillet, aux alentours de 15h30, un incendie s'est déclenché dans les Landes sur la commune de Vert. Les raisons du départ de feu n'ont pas encore été communiquées par la préfecture mais l'on sait qu'une trentaine d'hectare de pinèdes ont été brûlés. Une partie des moyens aériens déployés en Gironde ont été mobilisés sur le feu naissant, prioritaires sur les incendies déjà lancés.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45km au sud de Bordeaux. Là aussi, en raison des conditions météorologiques et du vent, les flammes se dirigent vers le sud.

Les feux sont d'une telle vigueur et les fumées ont pris une telle dimension qu'il est possible d'observer le phénomène depuis le ciel et l'espace. Le programme européen d'imagerie satellite Copernicus a capté des images impressionnantes, où l'on peut très bien voir la progression des fumées sur le territoire du département, vers l'ouest.

Voici la carte des incendies provenant du site spécialisé Feux de forêt en France, qui permet de visualiser en direct les avancées des sinistres en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans les autres territoires de l'Hexagone. Il s'agit d'une carte qui référence les incendies signalées par une communauté d'internautes, en temps réel.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait une seule victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de plus de 14 000 personnes dans le département.