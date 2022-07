Procès de l'attentat de Nice : date, accusés, enjeux... Le point sur une procédure hors nomes

PROCES 14-JUILLET. Le procès pour l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice doit s'ouvrir le 5 septembre prochain et pour plus de deux mois à la cour d'assises spéciale de Paris. Huit personnes sont envoyées devant les juges.

C'est un nouveau procès historique qui s'ouvrira le 5 septembre prochain à la cour d'assises spéciale de Paris : celui pour l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Six ans après l'attaque terroriste proférée sur la promenade des Anglais, huit personnes vont être jugées dont trois pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Si le procès est un événement, il ne permettra pas de juger l'auteur de l'attaque, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, abattu par la police le soir du drame. Le Tunisien de 31 ans avait, à bord d'un camion de 19 tonnes, foncé dans la foule de 30 000 personnes réunies pour admirer les feux d'artifice de la Fête nationale, faisant 86 morts en plus de 400 blessés sur son passage.

Même sans la présence du terroriste et responsable de l'attaque, le procès de l'attentat de Nice, aussi dit du 14-Juillet, est très attendu par les victimes, leur famille et les plus de 856 personnes ou associations qui se sont portées parties civiles. "Je pense que le moment du procès fait partie de la reconstruction. Il est une étape dans notre réparation", expliquait Hager Ben Aouissi, présidente de l'association Life for Nice sur Europe 1 le 15 juillet 2022. Le rendez-vous judiciaire est aussi attendu et préparé avec soin par les avocats investis dans l'affaire dont ceux membres du collectif 14-7 Avocats. Tous espèrent "représenter [au mieux leurs] clients qui ne viendront pas tous à Paris, coordonner les interventions à l'audience pour les rendre les plus efficaces possible, apporter le maximum d'informations, etc. Il faut être à la hauteur, on le doit à l'événement et aux parties civiles", comme l'indiquaient Me Olivia Chalus-Pénochet et Me Sophie Hebert-Marchal à Ouest-France le 29 juin.

Où a lieu le procès de l'attentat de Nice ?

C'est bien loin de Nice, ville meurtrie par l'attaque terroriste du 14 juillet 2016, que justice sera faite sur ce drame. Le procès de l'attentat du 14-Juillet se déroulera à Paris, dans la salle des pas perdus du palais de justice de l'île de la Cité aménagée pour devenir la cour d'assises spéciale de Paris. Cette salle d'audience d'une capacité de 500 personnes a déjà accueilli un autre procès historique, celui des attentats du 13-Novembre. Les huit accusés prendront place dans le box qui leur est réservé devant l'assemblée de magistrats et de parties civiles. Quatorze autres salles où seront retransmis les débats permettront d'accueillir plus de monde notamment les victimes, leur famille et les parties civiles qui auront fait le déplacement. Avec ces locaux, plus de 2 000 personnes pourront être accueillies et assister aux audiences.

Le procès de l'attentat du 14-Juillet retransmis à Nice

Toutes les victimes et parties civiles ne feront pas le voyage pour se rendre à Paris et participer aux audiences du procès de l'attentat de Nice. Celles-ci pourront toutefois suivre en direct les témoignages grâce à la retransmission des audiences et des débats dans une "salle dédiée" assurait le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti le 14 juillet 2022, journée de commémoration du drame et d'hommage aux victimes, auprès de Nice-Matin. Ouest-France évoquait le palais des Congrès de Nice, le 29 juin.

Au sujet de la retransmission, le garde des Sceaux ajoutait que l'intégralité du procès pourra être suivie par les parties civiles qui en feront la demande sur une webradio sécurisée. Le dispositif a été mis en place pour la première fois lors du procès des attentats du 13-Novembre mais cette fois la retransmission "sera [également] accessible depuis l'étranger" et assurée avec une traduction. Un détail qui a toute son importance pour cette affaire dans laquelle certaines de 86 personnes décédées étaient de 19 nationalités différentes.

Qui sont les accusés du procès de l'attentat de Nice ?

Ils sont huit accusés à être renvoyés vers la cour d'assises spéciale de Paris mais l'auteur de l'attaque terroriste lui sera absent. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, conducteur du camion et responsable de l'attaque terroriste a été abattu par les forces de l'ordre le soir de l'attentat, le 14 juillet 2016. Reste que l'enquête a permis d'identifier huit personnes ayant eu un rôle dans la préparation de l'attaque. Il s'agit de sept hommes et d'une femme, tous membres de l'entourage du tueur ou intermédiaires impliqués dans le trafic d'armes auquel Mohamed Lahouaiej-Bouhlel prenait part.

Les noms des trois principaux accusés sont connus : Chokri Chafroud, Ramzi Arefa et Mohamed Ghraieb. Tous les trois seront jugés pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Plusieurs parties civiles réclamaient qu'ils comparaissent pour "complicité" des crimes commis par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Une demande à laquelle la justice n'a pas pu accéder par manque de preuves sur cette fameuse complicité. Les investigations n'ont pas permis de déterminer s'ils les trois hommes avaient connaissance du projet d'attentat. En ce qui concerne les cinq autres accusés, ils seront jugés pour des infractions de droit commun.