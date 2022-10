"Affaire Lola : la suspecte enfermée à vie ? Le récit du crime ouvre deux hypothèses"

MORT DE LOLA. La déposition de la jeune femme qui a admis avoir tué Lola, 12 ans, laisse déjà entrevoir un travail difficile pour la justice. Elle devra trancher sur la folie de la suspecte et décider d'une condamnation ou non.

Famille de Lola L'essentiel L'émotion suscitée par l'affaire Lola reste très prégnante, une marche blanche pourrait bien être organisée dans les prochains jours. La jeune Lola, tuée vendredi 14 octobre, a manifestement été très brutalisée, séquestrée et violée avant de mourir.

L'enquête sur la mort de Lola avance . La principale suspecte dans l'affaire a été mise en examen dans la soirée du 17 octobre pour "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie" et "viol sur mineur" et placée en détention provisoire à Fresnes. La suspecte dans l'affaire Lola a reconnu lors de sa garde à vue avoir infligé des supplices à la jeune collégienne de 12 ans, des actes brutaux ayant entraîné la mort de Lola selon le communiqué de la procureure de Paris. Les enquêteurs envisagent l'hypothèse d'un acte gratuit celle d'une vengeance à l'encontre de la famille de l'adolescente.

La femme suspectée d'être à l'origine de la mort de Lola se nomme Dahbia B. et est âgée de 24 ans. Le profil de la jeune femme SDF et sans emploi se précise. Elle est Algérienne et en situation irrégulière depuis la péremption de son titre de séjour délivré en 2016. Elle est aussi visée depuis la fin de l'été par une obligation de quitter le territoire. Depuis la révélation de ces informations, l'opposition d'extrême droite et de droite accuse le gouvernement de laxisme.

La suspecte, Dahbia B. sera-t-elle condamnée à la détention à perpétuité ? Le récit formulé par la jeune femme devant les juges d'instruction était décousu, parfois incohérent. Les faits qu'elle a décrits, qu'elle a ensuite dit avoir rêvés, défient l'entendement. Le profil psychologique de la suspecte pose question et la jeune femme doit se soumettre à une expertise pour déceler de "potentiels troubles psychiatriques".

Le récit formulé par la jeune femme devant les juges d'instruction était décousu, parfois incohérent. Les faits qu'elle a décrits, qu'elle a ensuite dit avoir rêvés, défient l'entendement. Le profil psychologique de la suspecte pose question et la jeune femme doit se soumettre à une expertise pour déceler de "potentiels troubles psychiatriques". Deux hypothèses commencent donc à s'ouvrir sur l'avenir judiciaire de la suspecte : une condamnation à perpétuité si les accusations se confirment ; mais il n'est pas impossible que Dahbia B. soit aussi reconnue "pénalement irresponsable" de ces actes. Dans ce cas, si les experts estiment que son "discernement a été aboli", la justice peut ordonner son hospitalisation complète et des soins à vie.

12:39 - Dahbia B. à la santé fragile se serait tournée vers la religion C'est une information révélée par un compagnon de Dahbia B. sur BFMTV dans la soirée du 18 octobre : ces dernières semaines la jeune femme de 24 ans serait pleinement tournée vers la religion. "Elle a commencé à rentrer dans l’évangélisme. Je l’ai vu dessiner au style un triangle avec un œil, a-t-il confié avant de juger ce changement brutal. Elle déraillait par rapport à la religion. Elle me disait ‘je vais aller faire la croix, je vais être chrétienne, je vais aller à l’église". La jeune femme aurait expliqué à demi-mot prendre le chemin de l'évangélisme à cause de la mort de ses parents, un événement dont elle a beaucoup souffert selon sa propre soeur. Cet intérêt prononcé et soudain pour l'évangélisme, et éventuellement la satanisme selon des rumeurs très vite balayées par l'avocat Me Alexandre Silva, alimente les interrogations sur la stabilité psychique de la suspecte. 11:14 - La détention de la suspecte conditionnée à sa santé mentale Dahbia B. dort déjà en prison depuis le 17 octobre mais après une première nuit, la principale suspecte dans l'affaire Lola a rejoint le quartier d'isolement de la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne après une passage devant la directrice de l'établissement. Ce placement à l'écart des autres détenues de la maison d'arrêt pour femmes est censé mettre la mise en cause à l'abris de potentielles violences qu'elle pourrait subir, l'affaire Lola étant très médiatisée. Dahbia B. est aussi tenue à distance des prisonnières lors des heures de balades. Mais même placée à l'isolement, la suspecte destinée à rester en prison au moins le temps de l'instruction judiciaire, qui s'annonce très longue, conserve son droit à l'information, aux visites et à la correspondance. Compte tenu de profil psychologique de la suspecte qui interroge encore, une surveillance accrue et des rondes fréquentes sont organisées par des matonnes triées sur le volet pour protéger Dahbia B. d'elle-même et de possibles tentatives de suicide ou d'automutilations. Si la santé mentale, en plus de le teneur du crime et de l'affaire, conditionne la détention de Dahbia. B, elle pourrait aussi pousser la jeune femme à changer d'établissement. Les prochaines expertises que la suspecte doit passer permettront de savoir si des soins psychiatriques doivent être délivrés alors elle pourrait être transférée dans une autre maison d'arrêt adaptée mais toujours proche du tribunal judiciaire de Paris. En attendant l'avis des experts, Dahbia B. peut avoir droit à un suivi psychologique si elle le demande. 09:58 - La question de l'irresponsabilité pénale de Dahbia B. se pose déjà La suspecte, qui a dans un premier temps avoué le meurtre de Lola, peut-elle éviter une peine de prison ? Oui, si elle est reconnue irresponsable pénalement. Attention, la justice doit d'abord établir si Dahbia B. est bien la personne qui a donné la mort à la fillette. Pour l'heure, celle-ci est présumée innocente. Mais dans la procédure d'instruction, la question des troubles psychiques dont elle peut souffrir est déjà sur la table. Une première expertise a été réalisée lors de sa garde à vue : celle-ci a conclu à l'absence de "péril psychique imminent", ce qui a permis aux enquêteurs de l'interroger. D'autres expertises psychiatriques seront effectuées dans les prochains jours ou prochaines semaines. Le but est de clairement déterminer si son discernement a pu être "altéré ou aboli". Me Alexandre Silva, l'avocat de la mise en cause a déjà prévenu, en marge de la communication du procureur : "Cette irresponsabilité pénale qui va être soulevée au cours de l'instruction est une procédure habituelle en matière criminelle, il n'y a pas lieu d'en déduire en l'état quoi que ce soit". 18/10/22 - 23:27 - L'ex-compagnon de la principale suspecte sort du silence FIN DU DIRECT - Mardi soir, BFM TV a réussi à obtenir le témoignage d'un ex-compagnon de la principale suspecte dans l'affaire Lola. Celui-ci a affirmé que la jeune femme avait changé de comportement ces derniers jours. "La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 10 jours. C'est vrai qu'elle avait perdu la boule par rapport à sa mère et son père", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Elle marchait un peu, elle parlait toute seule entre ses lèvres et je lui demandais : 'Quoi ?' Et elle répondait : 'Non rien, c'est entre moi et moi'." Évoquant le "charabia" de son ex-compagne, l'homme affirme que la jeune femme aurait également tenu des propos concernant la religion. "Je vais être chrétienne", lui aurait-elle également dit. Alors qu'il lui demandait pourquoi elle voulait faire cela, elle aurait expliqué ne plus savoir où elle en était, justifiant : "Ma mère est morte, mon père est mort." Au micro de BFM TV, l'homme affirme être tombé des nues en apprenant qu'elle était suspectée d'avoir tué la jeune Lola. 18/10/22 - 22:28 - Qui était Lola ? C'est une affaire terrible dont tout le monde parle, celle de la mort de la jeune Lola dans des conditions effroyables à seulement 12 ans. Née à Béthune, dans le Pas-de-Calais, le 18 juillet 2010, la jeune collégienne vivait dans un immeuble de 19ème arrondissement parisien, rue Manin, et étudiait au collège Georges-Brassens. Elle est décrite par les enfants de son quartier comme une "bonne copine" très sociale. La meilleure amie interrogée par BFMTV parle d'une jeune fille avec qui elle "rigolait beaucoup" et qui était "chipie avec les garçons". Cette sportive à l'allure de "garçon manqué" qui aimait "beaucoup jouer au foot" était aussi championne de France d'Aérobic, discipline que la gymnaste exerçait avec passion au club de Pantin, en Seine-Saint-Denis. 18/10/22 - 21:45 - Un hommage à Lola organisé vendredi à Fouquereuil L'hommage sera particulièrement sobre, comme souhaité par les parents de Lola. Vendredi 21 octobre, les habitants de la commune de Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais, village où réside la grand-mère paternelle de Lola et où sont partis les parents de la jeune adolescente depuis le drame, pourront venir honorer sa mémoire "à partir de 17h30 au foyer communal", a indiqué le maire du village. Les habitants "pourront y déposer une carte ou un petit mot dans le livre de condoléances. Il n’y aura pas de prises de parole. Je respecte le souhait de la famille qui demande beaucoup de sobriété", a-t-il précisé auprès du Parisien. 18/10/22 - 20:54 - Les parents de Lola "ne veulent surtout pas de récupération politique" Toujours dans les colonnes du Parisien, le maire de Fouquereuil (Pas-de-Calais) est revenu sur la réaction des parents face à l'ampleur qu'a pris l'affaire Lola. "Ils ont coupé leur téléphone, ils ne regardent pas la télé. Ils ne veulent surtout pas de récupération politique", confie l'édile. 18/10/22 - 20:29 - Que disent les parents de Lola au sujet de la principale suspecte ? Dans les colonnes du Parisien, le maire de Fouquereuil (Pas-de-Calais), village où sont partis se réfugier les parents de Lola alors que le meurtre de leur fille a pris une ampleur médiatique considérable, s'est longuement confié sur son entretien avec le père et la mère de l'adolescente. D'après l'édile, les parents de Lola évoquent la principale suspecte comme "la dame". "Je n’ai pas ressenti de haine chez eux. Ils sont dans la sidération, l’incompréhension", explique Gérard Ogiez au quotidien de la capitale. Quid de la piste de représailles après une altercation qu'elle aurait eue avec la mère de Lola ? Les parents de l'adolescente affirment qu'"ils ne connaissaient pas cette dame", rapporte le maire. Et d'ajouter : "La seule fois qu’ils l’ont vue, c’était sur les images de vidéosurveillance." 18/10/22 - 19:49 - La principale suspecte dans l'affaire du meurtre de Lola placée sous haute surveillance en prison Accusée du meurtre de la jeune Lola, Dhabia B. a été placée en détention provisoire lundi soir à la prison de Fresnes. Selon Le Parisien, celle qui est toujours présumée innocente fait l'objet d'une surveillance particulière. "On essaye déjà de la protéger d’elle-même en cas de tentative de suicide. Ensuite, on va faire en sorte qu’aucune autre détenue ne l’approche. Tout va être organisé pour qu’elle ne croise personne", explique au quotidien régional une source interne à l'établissement pénitentiaire. Mais au vu de l'ampleur médiatique de l'affaire Lola, le personnel aurait lui-même fait l'objet d'un tri. Et pour cause, est-il expliqué, "beaucoup de collègues sont aussi des mères de famille choquées par ce qu’il s’est passé". "C’est la raison pour laquelle on choisit du personnel trié sur le volet. En plus, il s’agit d’une personne mise en examen et qui reste donc présumée innocente", explique-t-on au quotidien. 18/10/22 - 18:37 - #ManifPourLola : plusieurs personnalités de droite manifesteront jeudi pour rendre hommage à Lola L'affaire Lola continue de faire réagir. Jeudi 20 octobre, un rassemblement pour rendre hommage à l'adolescente de 12 ans sera organisé à Paris par l'Institut pour la Justice. Celui qui se présente comme une "association de victimes du laxisme judiciaire" a indiqué sur Twitter que la mobilisation se ferait à partir de 18h30, place Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement de Paris. Plusieurs personnalités d'extrême droite ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles seraient présentes. C'est notamment le cas d'Éric Zemmour qui devrait venir en compagnie de plusieurs cadres de Reconquête!. Marine Le Pen pourrait également faire une apparition, croit savoir Boulevard Voltaire, tout comme Jordan Bardella. 18/10/22 - 17:15 - Passes d'armes entre Le Pen et Borne sur l'affaire Lola L'assassinat de Lola n'a pas été éludé à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a également pris la parole sur le sujet, se montrant particulièrement vindicative à l'encontre d'Elisabeth Borne et du gouvernement. "Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas du se trouver sur notre territoire", a commencé l'ancienne candidate à la présidentielle, faisant référence à l'Obligation de quitter le territoire français dont la principale suspecte fait l'objet, critiquant le "laxisme migratoire" de l'Etat. "Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins qu'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux", a poursuivi la patronne des députés RN, demandant "des réponses et des solutions urgentes et intransigeantes pour que la loi soit appliquée et respectée dans notre pays." "Un peu de décence et respectez la douleur de la famille" a lancé Elisabeth Borne en réponse, évoquant "des circonstances dramatiques, des circonstances horribles" et ajoutant qu'Emmanuel Macron avait reçu la famille de la victime pour "exprimer toute l'émotion et la solidarité de la Nation." Avant de conclure, sans répondre aux attaques de Marine Le Pen : "laissez la police et la justice faire leur travail. Notre responsabilité à tous est de laisser la justice punir ce crime à la hauteur de ce qu'il mérite." 18/10/22 - 16:47 - La suspecte dans l'affaire Lola taxée de sataniste Si le trafic d'organe a un temps été évoqué comme une piste dans l'affaire Lola après les déclarations d'un témoin, ce n'est pas le cas des rituels sataniques. Pourtant l'hypothèse selon laquelle les supplices infligés à la jeune adolescente répondraient à des rituels à faire sur des enfants a visiblement été évoquée. C'est l'avocat de Dahbia B., Me Alexandre Silva, qui a lui même réfuté la thèse jugeant que ces accusations étaient insensées hier soir sur BFMTV. Les enquêteurs, eux, n'en n'ont jamais parlé dans leurs rapports. Mais alors qu'est-ce qui a pu alimenter ces rumeurs ? Probablement les chiffres 1 et 0 "inscrits en rouge sous chaque pied de la victime". L'enquête travaille sur la signification de ces inscriptions mais ces dernières n'ont pas encore été élucidées. 18/10/22 - 16:28 - L'affaire Lola évoquée à l'Assemblée nationale L'affaire Lola devient un sujet politique. Ce mardi la mort de la collégienne de 12 ans a été le sujet de certaines discussions à l'Assemblée nationale et les politiques de l'opposition notamment de la droite, à l'instar du député LR Eric Pauget, ont jeté la faute sur le gouvernement. Face à ces accusations, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a dénoncé cette reprise politique : "Vous vous servez du cercueil d’une petite fille de 12 ans pour en faire un marche pied". 18/10/22 - 16:09 - Depuis quand Dahbia B. était en situation irrégulière ? Après les révélations concernant la principale suspecte dans la mort de Lola, les questions sur sa présence sur le territoire français se multiplient. Arrivée en France en 2016 légalement avec un titre de séjour étudiant, Dahbia B. est en situation irrégulière depuis août 2019 lorsque le renouvellement de son titre de séjour étudiant lui a été refusé par la préfecture du Val-de-Marne mais à cette époque et jusqu'au 21 août 2022, la suspecte ne faisait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français (OQTF) précise le journaliste de CNews, Amaury Bucco. Il ajoute au sujet de la mesure d'OQTF qui a été prise à l'encontre de la jeune femme par la Police aux Frontières n'a pas été notifiée à la préfecture du Val-de-Marine. Quand bien même elle l'aurait été, elle n'aurait pas eu de conséquence automatique à l'issue des 30 jours. 18/10/22 - 15:47 - Une cellule de soutien et une cagnotte en ligne après la mort de Lola Pour aider chacun à surmonter la mort de Lola et l'onde de choc que l'événement a provoqué, plusieurs cellules d'écoute ont été mises en place dans le 19ème arrondissement parisien. Le collège Georges-Brassens a le premier proposé ce service pour les jeunes élèves traumatisés par la disparition de la collégienne. La mairie de l'arrondissement propose aussi une écoute aux riverains qui en ont besoin à compter d'aujourd'hui. D'autres initiatives ont fleuri notamment pour soutenir les parents de Lola avec par exemple la création d'une cagnotte en ligne "avec l'accord" de la famille. Plus de 2 300 participations ont déjà été enregistrées ce mardi 18 octobre.

La mort de Lola a de quoi retourner les estomacs. La jeune collégienne de 12 ans a été retrouvée morte asphyxiée dans une malle laissée dans la cour de l'immeuble du 19ème arrondissement de Paris dans lequel elle vivait avec ses parents, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022. Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur six suspects et en ont interrogé quatre durant le week-end, avant de resserrer l'étau, dès le lundi 17 octobre, autour de deux personnes : la principale suspecte, une femme SDF de 24 ans prénommée Dahbia B., et un homme soupçonné d'être le conducteur du véhicule ayant transporté le corps de Lola. La première a été mise en examen dès le lundi soir et placée en détention provisoire à Fresnes (Val-de-Marne), tandis que le second a été également mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Du côté de l'enquête et du mobile de l'assassinat, une information judiciaire a été ouverte par le parquet lundi 17 octobre pour plusieurs chefs d'accusation qui traduisent l'horreur de l'affaire : meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre. D'après Le Parisien, les enquêteurs privilégient "la piste d'un meurtre gratuit et insensé sur fond de marginalité".

Seulement quelques heures après la découverte de la mort de la collégienne Lola, six personnes ont été placées en garde à vue le samedi 15 octobre, quatre le sont restées dimanche mais une femme s'est démarquée comme étant la principale suspecte. Il s'agit de Dahbia B., une jeune femme de 24 ans née en Algérie, sans domicile fixe et sans travail qui logeait chez sa soeur dans le même immeuble que la famille de Lola au moment des faits. Les derniers éléments de l'enquête révélés par BFMTV précisent que la suspecte est en situation irrégulière et visée par une obligation de quitter le territoire sous 30 jours qui court depuis le 21 août 2022. Dahbia B. est arrivée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour étudiant mais n'est plus en situation régulière depuis la péremption de ce titre.

Dahbia B. a été vue entrer dans l'immeuble où vivait sa soeur et la famille de Lola au même moment que la jeune adolescente par les caméras de vidéosurveillance de la résidence. Elle a ensuite été filmée en train de quitter l'immeuble sans Lola mais avec deux valises. Des témoins disent l'avoir vue en fin d'après-midi chargeant les valises dans une Dacia conduite par le deuxième suspect mis en examen, l'un d'eux explique même avoir aidé la jeune femme et avoir remarqué qu'une valise était "tachée de sang" et qui "sentait fortement l'eau de javel". La jeune femme a pris la route à bord du véhicule pour se rendre chez le second suspect à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir chez sa soeur en VTC toujours munie des valises. Dahbia B. a toutefois laissé les malles dans la cour de l'immeuble avant de remonter dans l'appartement de sa soeur. Interpellée et mise en examen, la principale suspecte est en détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne).

La suspecte soumise à une expertise psychiatrique

Les témoignages ont décrit une jeune femme au comportement étrange dans l'après-midi du vendredi 14 octobre. Des passants disent l'avoir vue en chaussettes, d'autres assurent l'avoir entendue dire "Il l'a fait ! Il l'a fait ! Il l'a fait !" au téléphone. Le plus troublant est que, selon un témoin, Dahbia B. aurait parlé de trafic d'organes. Certaines déclarations de la soeur de la suspecte, reprises par le Parisien, donnent de nouveaux éléments sur la santé mentale de Dahbia B. La jeune femme se serait marginalisée depuis quelques années et aurait, depuis, des discours décousus. Plus jeune, la suspecte aurait aussi souffert de la mort de ses parents.

Les propos de Dahbia B. lors des auditions montrent aussi des facettes de la jeune femme. Elle a d'abord été très prolixe et a fini par raconter en détails la mort de Lola avec un certain détachement, selon les informations d'Europe 1. Mais au fil des auditions, la jeune femme est revenue sur sa première version, expliquant avoir décrit un rêve plutôt que la réalité et a prétendu s'être défendue contre un agresseur non identifié et s'être battue contre un fantôme. Pour que sa santé mentale soit examinée afin de déceler l'existence de "potentiels troubles psychiatriques", la suspecte va prochainement passer une expertise. Pour l'heure, elle semble en mesure de répondre d'elle-même et peut être jugée responsable de ses actes selon les experts.

Les parents de Lola, gardiens d'immeuble dans le 19ème arrondissement de Paris, ont signalé la disparition de leur fille le vendredi 14 octobre en milieu d'après-midi alors que Lola n'était pas rentrée après ses cours au collège Georges-Brassens. La dernière fois qu'une trace de Lola est enregistrée, c'est par la caméra de vidéosurveillance placée à l'entrée de sa résidence : autour de 15h20, la jeune fille est aperçue en train de rentrer dans l'immeuble, accompagnée d'une femme dont la description physique correspond à celle de Dahbia B. À 23 heures le même jour, un SDF signale la découverte du corps de Lola dans une malle déposée dans la cour du même immeuble de l'arrondissement de l'est parisien. Lola est retrouvée le visage scotché, pieds et poings liés avec une plaie béante à la gorge. Selon les conclusions de l'autopsie, la jeune fille est morte par asphyxie.

Les déclarations de Dahbia B. lors de son audition devant les policiers, rapportées par Europe 1, permettent de savoir ce qui s'est passé entre le moment où Lola est entrée dans l'immeuble et celui où elle a été retrouvée sans vie. La suspecte dit avoir entrainé la jeune fille dans l'appartement de sa soeur. Là, elle a demandé à Lola de se doucher avant de la contraindre à des actes sexuels lors desquels la suspecte précise avoir joui selon le média. Après quoi la jeune femme raconte avoir scotché le visage de la jeune fille et asséné son corps de plusieurs coups de ciseaux et de couteaux, dont deux à la gorge. A la fin de ce récit déjà atroce, la suspecte ajoute avoir bu un peu de sang de la victime et en avoir conservé dans un flacon. Le contenant n'a pas été retrouvé. Le corps de Lola a ensuite été placé dans une malle avec laquelle la suspecte s'est déplacée durant la fin de journée. Il s'agit de la même valise avec laquelle la jeune femme a été vue quittant l'immeuble un peu avant 17 heures. Le trajet du corps de Lola suit ensuite celui de la suspecte : il est chargé dans la voiture du deuxième suspect pour aller jusqu'à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir devant l'immeuble du 19ème arrondissement et d'être trouvé par un SDF dans la cour de la résidence à 23 heures.

L'enquête sur l'affaire Lola progresse mais les policiers recherchent encore le mobile ou les raisons qui ont poussé la principale suspecte à agir comme elle l'a fait, selon ses propres aveux. Deux pistes sont pour le moment retenues. D'abord les enquêteurs ont privilégié la piste "d'un meurtre gratuit et insensé sur fond de marginalité" comme l'a révélé le Parisien. Mais dans la soirée du lundi 17 octobre, après les révélations sur une altercation entre la principale suspecte, Dahbia B., et la mère de Lola, la thèse de la vengeance est mise sur la table. Lors de son audition, la jeune femme de 24 ans a dit avoir eu une dispute avec la mère de la collégienne, qui est aussi la gardienne de l'immeuble dans lequel vit sa soeur, après avoir essuyé un refus d'obtention d'un badge d'accès à la résidence. Reste qu'aucun coup n'a été échangé lors de l'altercation et que les supplices physiques et sexuels infligés à Lola semblent démesurés par rapport au mobile. Autre limite à la piste de la vengeance : les parents de Lola ont tous les deux dit ne pas connaître la suspecte à la vue des images de vidéosurveillance. Ces éléments poussent les enquêteurs à douter mais ils n'écartent pas la thèse pour autant.

Evoquée plus tôt dans l'enquête, l'autre piste sur un possible trafic d'organes n'est plus poursuivie par les enquêteurs. Les déclarations d'un témoin avaient incité les enquêteurs à creuser dans ce sens : la suspecte aurait, durant ses déplacements avec la valise renfermant le corps de Lola, demandé à un passant de l'aider en échange d'un peu d'argent obtenu via des transactions liées à un trafic d'organes. Mais rien dans l'affaire Lola, à part ce témoignage, n'a à voir avec ce genre de trafic. L'avocat de Dahbia B. a lui même balayé l'hypothèse le 17 octobre sur BFMTV, de même que celles évoquant des "rituels sataniques sur des enfants".

Les parents de la jeune adolescente sont les premiers à souffrir de la mort de Lola et de l'affaire qui en découle. Ce sont eux qui ont donné l'alerte sur la disparition de leur fille le 14 octobre, quelques heures avant qu'elle soit retrouvée morte dans une valise à l'intérieur même de l'immeuble dans lequel ils habitent et assurent le gardiennage. Les parents de Lola sont restés très discrets depuis la funeste découverte et n'ont jamais pris la parole dans les médias. Selon BFMTV, le couple a préféré quitter Paris, leur appartement du 19ème et leur travail au sein de la résidence le temps de faire le deuil de leur petite fille de 12 ans. Ils ont trouvé refuge dans le Pas-de-Calais, à Fouquereuil, chez la grand-mère paternelle de Lola. S'ils ont refusé d'être filmés, ils ont expliqué aux journalistes leurs difficultés "à penser à autre chose qu'à Lola".

Mardi 18 octobre, quatre jours après la découverte du corps de Lola, les parents de l'adolescente ont été reçus à l'Elysée par le président de la République a-t-on appris dans les médias. Le chef de l'Etat, qui était resté silencieux jusqu'alors, a assuré son soutien et sa solidarité à la famille. Pour soutenir la famille après la mort de Lola, des rumeurs sur l'organisation d'une marche blanche en hommage à la jeune fille devant la mairie du 19ème arrondissement dans les prochains jours ont circulé. Mais dans l'après-midi du 18 octobre, la marie a démenti prévoir de tels événements cette semaine. Une marche blanche ou d'autres hommages à Lola seront organisés mais "au moment voulu par la famille".