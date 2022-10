"Mort de Lola : Dahbia B. aidée par le second suspect ? Nouveau témoignage"

MORT DE LOLA. Les grandes lignes de l'affaire Lola, une adolescente de 12 ans retrouvée morte dans une valise à Paris le 14 octobre, sont connues mais l'enquête se poursuit pour lever le voile sur les dernières zones d'ombre : le profil de Dahbia B. et la potentielle complicité du second suspect.

Famille de Lola L'essentiel L'affaire Lola suscite toujours l'émoi, une semaine après la découverte du meurtre de la collégienne de 12 ans à Paris. Ce vendredi 21 octobre, une hommage est rendu à l'adolescente avec l'accord des parents à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais. La famille de Lola a précisé que l'événement est ouvert à tous mais les participants sont appelés à s'y rendre sans "écharpe politique".

Les obsèques de Lola auront lieu lundi 24 octobre à 14h30 et toujours dans le Pas-de-Calais, à Lillers. La cérémonie se fera "dans la plus stricte intimité" a indiqué la famille dans son communiqué.

L'enquête sur la mort de Lola se poursuit . La principale suspecte dans l'affaire, Dahbia B, est mise en examen pour "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie" et "viol sur mineur" et placée en détention provisoire à la prison de Fresnes depuis le 17 octobre. Elle a reconnu durant sa garde à vue avoir abusé et tué Lola mais le mobile du crime n'est pas encore établi.

Qui est Dahbia B. ? Le profil de la suspecte se précise un peu plus chaque jours grâce aux témoignages. La jeune femme de 24 ans était sans emploi, sans domicile fixe et s'était marginalisée depuis la mort de sa mère en 2020. La santé mentale de la suspecte semblait fragile les jours précédents la mort de Lola. Née en Algérie, elle est arrivée légalement sur le territoire français en 2016 mais est visée depuis le 21 août 2022 par une obligation de quitter le territoire. L'extrême droite s'est emparée de l'information pour accuser le gouvernement de laxisme.

Que risque la suspecte de l'affaire Lola, Dahbia B. ? Les chefs d'accusation pour lesquels la suspecte est poursuivie sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Pour l'heure, la jeune femme reste présumée innocente. Pour déceler de "potentiels troubles psychiatriques" la suspecte doit prochainement se soumettre à une expertise.

Deux hypothèses s'ouvrent sur l'avenir judiciaire de la suspecte : une condamnation à perpétuité si les accusations se confirment, mais il n'est pas impossible que Dahbia B. soit aussi reconnue "pénalement irresponsable" de ses actes. Dans ce cas, si les experts estiment que son "discernement a été aboli", la justice peut ordonner son hospitalisation complète et des soins à vie.

La suspecte avait-elle un complice ? Le conducteur du véhicule dans lequel Dahbia B. a chargé les valises transportant le corps de Lola mis en examen pour recel de cadavre assure ne pas avoir été au courant de contenu de la malle. Quant à sa relation avec la suspecte, elle se limite à un simple flirt selon son avocate.

10:50 - Les parents Lola quittent définitivement Paris L'affaire Lola dans toute son horreur est une épreuve des plus difficiles pour les parents de la jeune fille qui doivent faire le deuil de leur enfant. Le couple est installé depuis plusieurs jours dans le Pas-de-Calais, dans le Béthunois dont il est originaire, pour se reposer loin de l'agitation médiatique autour de la mort de la collégienne de 12 ans. Ce départ de la capital pourrait être définitif d'après les propos du maire de le commune de Fouquereuil, Gérard Ogiez, sur le site internet de la mairie : "Dès maintenant, les parents de Lola ont décidé de quitter Paris pour revenir vivre à Fouquereuil. Avant leur retour définitif, [l'hommage à Lola] est une occasion de venir leur témoigner toute notre compassion dans ces moments de grandes peines". 10:23 - Révélations sur l'enfance de Dahbia B. Si plusieurs traits de caractère de Dahbia B. ont été décrits à travers divers témoignages, les déclarations d'un proche de la famille de la suspecte publiées hier par le Parisien s'étendent un peu plus sur la jeunesse de la femme de 24 ans. La jeune femme a grandi dans un des quartiers populaires d'Alger, Belouizdad, dans une famille "pauvre" et "a souffert quand elle était petite" selon un cousin éloigné qui décrit la petite fille "aimable, calme et timide" quand un autre ayant connu Dahbia B. dans son enfance se souvient d’une ado "pas vraiment gentille". Selon le témoignage d'un autre homme proche de la famille qui a côtoyé Dahbia B. et sa mère évoque une jeune fille difficile sur les bords notamment à l'école. La jeune femme qui n'a jamais décroché le BAC mais dispose d'un CAP Restauration "n’était pas bonne élève" et souvent absente à l'école. "Quand la maman était convoquée pour les absences de sa fille, je l’accompagnais. Dahbia essayait de la duper en lui disant que le rendez-vous avec l'enseignant était dans telle salle alors que c'était dans une autre. Juste pour pouvoir lui dire : T'as vu, il n'y a personne, on rentre. Moi, j'étais là justement pour éviter ce genre de choses.", détaille le témoin au journal francilien. Mais comme on pouvait s'y attendre, la marche plutôt que d'être un moment d'hommage a pris l'allure d'une manifestation contre le gouvernement. Plusieurs slogans de l'extrême droite ont été entonnés dont un reprenant les accusations de "francocides", néologisme zemmourien pour désigner un crime perpétré par un étranger contre un Français : "migrants assassins, politiques complices". Le gouvernement a aussi été visé avec des "Darmanin démission" et "Macron en prison" scandé par la foule. D'autres dérapages ont pris pour cible les journalistes présents avec des insultes et même le lancé d'un fumigène sur les caméras, note BFMTV, certainement des réponses au au traitement médiatique qui a été fait de la manifestation irrespectueuse de la volonté de la famille endeuillée de Lola. 09:05 - Les obsèques de Lola auront lieu "loin des agitations politiques" Les parents de Lola ont annoncé publiquement la date des obsèques de leur fille qui auront lieu le lundi 24 octobre à 14h30 et dans la commune de Lillers, dans le Pas-de-Calais. Dans son communiqué, la famille de l'adolescente de 12 ans appelle aussi à la "dignité" et au "respect" avant la cérémonie dédiée à Lola. "Nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil. Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques", peut-on aussi lire dans le document. Un message particulièrement adressé aux politiques qui se sont, pour certains, emparés de l'affaire à des fins électorales. Et pour s'assurer que leur volonté soit faite, les parents ajoutent : "Nous souhaitons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien" le fassent "sans écharpes officielles ou signe particulier d'appartenance à un organisme politique". 08:30 - Un hommage officiel à Lola dans le Pas-de-Calais Ce vendredi 21 octobre, une semaine après la découverte du meurtre de Lola, un hommage doit être rendu à la jeune adolescente à Fouquereuil, commune du Pas-de-Calais de laquelle est originaire la famille de la collégienne. Il s'agit de la seule cérémonie à caractère officiel, car la seule à être organisée avec l'accord des parents. Au programme pas de marche blanche mais la mise à disposition d'un livre de condoléances à partir de 17h30 au foyer communal pour écrire quelques mots de soutien à la famille de Lola. "Il n’est pas évident de trouver les mots justes pour réconforter une mère, un père, une grand-mère…toute une famille et amis. Pourtant, il est important d’écrire quelques mots pour qu’ils puissent se sentir entourés et soutenus", a écrit la mairie de la commune sur son site internet. 08:08 - "Une horreur", le témoignage d'un policier intervenu sur l'affaire Lola C'est un nouveau témoignage dans l'affaire Lola, celui d'un policier primo-intervenant dans la recherche puis la découverte du corps de la jeune adolescente. L'après-midi du vendredi 14 octobre a été une course contre la montre pour cet homme qui explique que la police s'est immédiatement saisie de l'affaire avec la vérification des images de vidéosurveillance, une enquête de voisinage, "on fait aussi un tour dans le parking de l'immeuble et c'est là qu'on retrouve du scotch et un cutter... On commence à s’inquiéter, on se dit qu’il faut agir vite pour retrouver Lola", relate le policier à BFMTV. D'autres éléments inquiétants pressent les recherches jusqu'à la signalisation d'une malle renfermant un corps faite par un SDF vers 23 heures. "Quand on entend ça sur les ondes de nos radios, c’est un choc, nos craintes sont cristallisées. Quand on comprend qu’on n’a pas réussi à la sauver, c'est ce qu'il y a de plus dur", explique l'homme encore traumatisé qui précise l''horreur de la scène : "On s’approche, mais on ne va pas jusqu’à regarder nous-mêmes, on a trop peur d’être choqué de ce qu’on va découvrir, on se doute que c’est une horreur". 20/10/22 - 23:20 - "Gardons un peu le silence" demande la secrétaire d’État chargée de l’Enfance FIN DU DIRECT - Jeudi 20 octobre, Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’Enfance, s'est exprimée au sujet du meurtre de Lola, sur Franceinfo. "Je crois qu'aujourd'hui, il faut d'abord penser aux parents de Lola, aux camarades de Lola, aux professeurs de Lola qui vont tous vivre avec ces faits abominables sur lesquels on n'a pas de mots et qui nous ont stupéfaits", a-t-elle affirmé. Depuis la découverte du corps de l'adolescente dans une malle, vendredi 14 octobre, l'opinion publique est secouée par ce meurtre sordide. La secrétaire d'État demande de respecter le deuil de la famille. "Mettons-nous à la place des parents de Lola et gardons un peu le silence", conclut Charlotte Caubel. 20/10/22 - 22:35 - Le village familial de Lola exprime sa douleur À Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais, commune dont est originaire la famille de Lola, assassinée vendredi 14 octobre, les habitants sont sous le choc après le meurtre, relate TF1. Une cérémonie d'hommage aura lieu vendredi 21 octobre dans cette commune où les parents de Lola ont trouvé refuge. "Les mots manquent pour qualifier l’abominable assassinat de Lola", a écrit le maire de Fouquereuil, Gérard Ogiez, sur le site de la ville. L'hommage qui sera rendu dans la commune vendredi à partir de 17 h 30 sera sobre et discret, selon la volonté des parents. Les résidents pourront signer un livre de condoléances. 20/10/22 - 21:45 - Les parents de Lola appellent au calme avant ses obsèques Dans un communiqué, partagé jeudi 20 octobre au soir par BFM TV, les parents de Lola, qui a été tuée vendredi 14 octobre, demandent le "respect" avant les obsèques de l'adolescente, qui se tiendront lundi 24 octobre à 14h30, à Lillers, dans le Pas-de-Calais. "Nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques", écrivent-ils dans un texte authentifié par la maire de la commune. Les obsèques de Lola seront "ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage", précisent ses parents, mais "l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité". De plus, les personnalités qui veulent venir aux obsèques ne doivent pas afficher d'"écharpes officielles" ou " signe d'appartenance à un organisme politique", demandent-ils. 20/10/22 - 21:00 - Que risque Dahbia B., la principale suspecte dans l'affaire Lola ? Mercredi 20 octobre, lors d'un point presse au tribunal judiciaire de Paris, Me Alexandre Silva, l'avocat de Dahbia B., suspecte dans le meurtre de Lola, a rappelé que sa cliente encourait la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, "c'est-à-dire sans possibilité pour la personne de ne jamais sortir de prison", rapporte France 3 Paris Île-de-France. Il a souligné que l'infraction reprochée à la jeune femme relevait des qualifications pour la réclusion criminelle à perpétuité. Il a rappelé que, même si Dahbia B. était déclarée irresponsable légalement, en raison de son état psychiatrique, elle pourrait "passer l'intégralité de sa vie dans un hôpital psychiatrique dès lors qu'elle n'est pas jugée apte à être remise en liberté", a-t-il expliqué. 20/10/22 - 20:15 - Les parents de Lola redoutent une "récupération politique" Alors qu'un rassemblement est organisé pour Lola, vendredi 21 octobre à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais, deux autres hommages ont été organisés à Paris, jeudi 20 octobre au soir. L'un par les députés français et européens du Rassemblement National, l'autre par "l'Institut pour la Justice", une organisation proche d'Éric Zemmour. Le président du parti Reconquête a qualifié le meurtre de Lola de "francocide", rapporte BFM TV. Si l'extrême droite s'empare du sujet, le maire de Fouquereuil, Gérard Ogiez, a toutefois affirmé que les parents de l'enfant ne souhaitent "aucune récupération politique." 20/10/22 - 19:31 - Le passé de Dahbia.B, la principale suspecte dans l'affaire Lola, révélé Dans un article, Le Parisien décrit le passé de Dahbia B. la jeune femme de 24 ans qui a reconnu avoir tué Lola, âgée de 12 ans. Ainsi, la meurtrière présumée a passé une partie de son enfance en Algérie, à Belouizdad. Son père, chauffeur de bus, est mort d'un cancer. Il était resté en Algérie, tandis que Dahbia B. était venue en France avec ses deux sœurs et sa mère. La jeune fille n'avait pas le baccalauréat, mais un CAP restauration, selon les révélations qu'elle a faites aux enquêteurs. Un proche de la famille confie au journal : "Elle n'était pas bonne élève". Selon lui, la mère de Dahbia B. avait tout sacrifié pour ses filles : "Ses sœurs sont parvenues à trouver leur place dans la société", assure l'homme. Cependant, après la mort de sa mère, Dahbia B. aurait eu des différends avec ses sœurs et aurait "pété les plombs", selon un voisin, qui témoigne pour Le Parisien. 20/10/22 - 18:40 - La suspecte Dahbia B. présente un risque "majeur" de récidive selon la justice La meurtrière présumée de Lola, Dahbia B. a été mise en examen lundi 17 octobre. Selon une information de BFM TV, la juge qui a décidé du placement en détention de la jeune femme a estimé que celle-ci présentait un "risque de réitération majeur" d'un nouveau passage à l'acte. De plus, la juge a estimé que Dahbia.B pourrait détruire des indices ou qu'elle pourrait exercer des pressions sur d'autres personnes liées à l'affaire. La magistrate a également noté le risque "exceptionnel" de trouble à l'ordre public lié à l'émotion provoquée par le meurtre. Des expertises psychiatriques vont être ordonnées sur la suspecte durant l'instruction. Pour l'instant, son état est jugé compatible avec son placement en détention. 20/10/22 - 17:19 - La suspecte Dahbia B. en errance depuis la mort de sa mère C'est un nouveau témoignage publié par le Parisien qui permet de préciser les contours de la personnalité de Dahbia B, celui d'un proche de la famille. L'homme explique avoir connu la mère de la suspecte, une femme qui vivait avec ses trois filles depuis 2016 et qui "se sacrifiait pour l’éducation de ses gamines" même quand elle avait du mal à joindre les deux bouts en fin de moi. Selon ce proche, la jeune femme était "perdue" depuis la mort de sa mère qui a succombé à un cancer "dans les bras de Dahbia" en 2020. Quelques jours avant le meurtre de Lola, l'homme et la suspecte s'étaient vus et Dahbia était apparue "le visage creusé". Et le témoin d'ajouter : "Elle n’était pas en forme, ça se sentait. Je lui ai parlé de sa maman, de la difficulté de vivre sans elle. Je voyais bien qu’elle n’était pas bien." Le mal-être de la jeune était bien visible, mais de là à supplicier et à tuer une jeune fille... La nouvelle choque encore tout l'entourage de la famille. 20/10/22 - 15:39 - L'affaire Lola "dépasse les parents" de la collégienne selon Eric Zemmour Après les appels à stopper la récupération politique de l'affaire Lola, y compris le plus important, celui des parents, l’Institut pour la justice et Reconquête! entendent organiser et participer à une marche blanche en l'honneur de Lola, ce jeudi à 19 heures dans le 14ᵉ arrondissement parisien. Mais plus que pour rendre hommage à la collégienne de 12 ans sauvagement tuée le 14 octobre dernier, c'est pour porter des idées politiques que la marche se tient et Éric Zemmour ne s'en cache pas. Celui qui a décrit l'affaire Lola comme un "francocide", un néologisme pour qualifier des crimes commis contre des Français par des étrangers, a assuré ce matin sur BFMTV qu'"il n’y aurait pas de manifestation si la suspecte avait été Française". Quant au refus des parents de voir des marches blanches organisées par des politiques, le polémiste refuse de voir un manque de respect et indique avoir "la plus infinie compassion" tout en ajoutant que "ce crime les dépasse : c'est toute la France qui est concernée". C'est donc bien pour défendre des positions politiques que les personnalités de Reconquête! seront dans la rue ce soir au nom de la "Manif pour Lola".

La mort de Lola a de quoi retourner les estomacs. La jeune collégienne de 12 ans a été retrouvée morte asphyxiée dans une malle laissée dans la cour de l'immeuble du 19ème arrondissement de Paris dans lequel elle vivait avec ses parents, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022. Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur six suspects et en ont interrogé quatre durant le week-end, avant de resserrer l'étau, dès le lundi 17 octobre, autour de deux personnes : la principale suspecte, une femme SDF de 24 ans prénommée Dahbia B., et un homme d'une quarantaine d'années, Rachid N., soupçonné d'être le conducteur du véhicule ayant transporté le corps de Lola. La première a été mise en examen dès le lundi soir et placée en détention provisoire à Fresnes (Val-de-Marne), tandis que le second a également été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Du côté de l'enquête et du mobile de l'assassinat, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris lundi 17 octobre pour plusieurs chefs d'accusation qui traduisent l'horreur de l'affaire : meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre. Les raisons qui ont motivé le crime effroyable sont encore inconnues mais les enquêteurs creusent deux pistes : celle de la vengeance après une altercation entre la suspecte et la mère de Lola et celle d'un meurtre gratuit sur fond de marginalité.

Seulement quelques heures après la découverte de la mort de la collégienne Lola, six personnes ont été placées en garde à vue le samedi 15 octobre, quatre le sont restées dimanche mais une femme s'est démarquée comme étant la principale suspecte. Il s'agit de Dahbia B., une jeune femme de 24 ans née en Algérie, sans domicile fixe et sans travail qui logeait chez sa soeur dans le même immeuble que la famille de Lola au moment des faits. Les derniers éléments de l'enquête révélés par BFMTV précisent que la suspecte est en situation irrégulière et visée par une obligation de quitter le territoire sous 30 jours qui court depuis le 21 août 2022. Dahbia B. est arrivée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour étudiant mais n'est plus en situation régulière depuis la péremption de ce titre.

Dahbia B. a été vue entrer dans l'immeuble où vivait sa soeur et la famille de Lola au même moment que la jeune adolescente par les caméras de vidéosurveillance de la résidence. Elle a ensuite été filmée en train de quitter l'immeuble sans Lola mais avec deux valises. Des témoins disent l'avoir vue en fin d'après-midi chargeant les valises dans une Dacia conduite par le deuxième suspect mis en examen, l'un d'eux explique même avoir aidé la jeune femme et avoir remarqué qu'une valise était "tachée de sang" et qui "sentait fortement l'eau de javel". La jeune femme a pris la route à bord du véhicule pour se rendre chez le second suspect à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir chez sa soeur en VTC toujours munie des valises. Dahbia B. a toutefois laissé les malles dans la cour de l'immeuble avant de remonter dans l'appartement de sa soeur. Interpellée et mise en examen, la principale suspecte est en détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne).

La suspecte soumise à une expertise psychiatrique

Les témoignages ont décrit une jeune femme au comportement étrange dans l'après-midi du vendredi 14 octobre. Des passants disent l'avoir vue en chaussettes, d'autres assurent l'avoir entendue dire "Il l'a fait ! Il l'a fait ! Il l'a fait !" au téléphone. Le plus troublant est que, selon un témoin, Dahbia B. aurait parlé de trafic d'organes. Certaines déclarations de la soeur de la suspecte, reprises par le Parisien, donnent de nouveaux éléments sur la santé mentale de Dahbia B. La jeune femme se serait marginalisée depuis quelques années et aurait, depuis, des discours décousus. Plus jeune, la suspecte aurait aussi souffert de la mort de ses parents.

Les propos de Dahbia B. lors des auditions montrent aussi des facettes de la jeune femme. Elle a d'abord été très prolixe et a fini par raconter en détails la mort de Lola avec un certain détachement, selon les informations d'Europe 1. Mais au fil des auditions, la jeune femme est revenue sur sa première version, expliquant avoir décrit un rêve plutôt que la réalité et a prétendu s'être défendue contre un agresseur non identifié et s'être battue contre un fantôme. Pour que sa santé mentale soit examinée afin de déceler l'existence de "potentiels troubles psychiatriques", la suspecte va prochainement passer une expertise. Pour l'heure, elle semble en mesure de répondre d'elle-même et peut être jugée responsable de ses actes selon les experts.

Les parents de Lola, gardiens d'immeuble dans le 19ème arrondissement de Paris, ont signalé la disparition de leur fille le vendredi 14 octobre en milieu d'après-midi alors que Lola n'était pas rentrée après ses cours au collège Georges-Brassens. La dernière fois qu'une trace de Lola est enregistrée, c'est par la caméra de vidéosurveillance placée à l'entrée de sa résidence : autour de 15h20, la jeune fille est aperçue en train de rentrer dans l'immeuble, accompagnée d'une femme dont la description physique correspond à celle de Dahbia B. À 23 heures le même jour, un SDF signale la découverte du corps de Lola dans une malle déposée dans la cour du même immeuble de l'arrondissement de l'est parisien. Lola est retrouvée le visage scotché, pieds et poings liés avec une plaie béante à la gorge. Selon les conclusions de l'autopsie, la jeune fille est morte par asphyxie.

Les déclarations de Dahbia B. lors de son audition devant les policiers, rapportées par Europe 1, permettent de savoir ce qui s'est passé entre le moment où Lola est entrée dans l'immeuble et celui où elle a été retrouvée sans vie. La suspecte dit avoir entrainé la jeune fille dans l'appartement de sa soeur. Là, elle a demandé à Lola de se doucher avant de la contraindre à des actes sexuels lors desquels la suspecte précise avoir joui selon le média. Après quoi la jeune femme raconte avoir scotché le visage de la jeune fille et asséné son corps de plusieurs coups de ciseaux et de couteaux, dont deux à la gorge. A la fin de ce récit déjà atroce, la suspecte ajoute avoir bu un peu de sang de la victime et en avoir conservé dans un flacon. Le contenant n'a pas été retrouvé. Le corps de Lola a ensuite été placé dans une malle avec laquelle la suspecte s'est déplacée durant la fin de journée. Il s'agit de la même valise avec laquelle la jeune femme a été vue quittant l'immeuble un peu avant 17 heures. Le trajet du corps de Lola suit ensuite celui de la suspecte : il est chargé dans la voiture du deuxième suspect pour aller jusqu'à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir devant l'immeuble du 19ème arrondissement et d'être trouvé par un SDF dans la cour de la résidence à 23 heures.

L'enquête sur l'affaire Lola progresse mais les policiers recherchent encore le mobile ou les raisons qui ont poussé la principale suspecte à agir comme elle l'a fait, selon ses propres aveux. Deux pistes sont pour le moment retenues. D'abord les enquêteurs ont privilégié la piste "d'un meurtre gratuit et insensé sur fond de marginalité" comme l'a révélé le Parisien. Mais dans la soirée du lundi 17 octobre, après les révélations sur une altercation entre la principale suspecte, Dahbia B., et la mère de Lola, la thèse de la vengeance est mise sur la table. Lors de son audition, la jeune femme de 24 ans a dit avoir eu une dispute avec la mère de la collégienne, qui est aussi la gardienne de l'immeuble dans lequel vit sa soeur, après avoir essuyé un refus d'obtention d'un badge d'accès à la résidence. Reste qu'aucun coup n'a été échangé lors de l'altercation et que les supplices physiques et sexuels infligés à Lola semblent démesurés par rapport au mobile. Autre limite à la piste de la vengeance : les parents de Lola ont tous les deux dit ne pas connaître la suspecte à la vue des images de vidéosurveillance. Ces éléments poussent les enquêteurs à douter mais ils n'écartent pas la thèse pour autant.

Evoquée plus tôt dans l'enquête, l'autre piste sur un possible trafic d'organes n'est plus poursuivie par les enquêteurs. Les déclarations d'un témoin avaient incité les enquêteurs à creuser dans ce sens : la suspecte aurait, durant ses déplacements avec la valise renfermant le corps de Lola, demandé à un passant de l'aider en échange d'un peu d'argent obtenu via des transactions liées à un trafic d'organes. Mais rien dans l'affaire Lola, à part ce témoignage, n'a à voir avec ce genre de trafic. L'avocat de Dahbia B. a lui même balayé l'hypothèse le 17 octobre sur BFMTV, de même que celles évoquant des "rituels sataniques sur des enfants".

Les parents de la jeune adolescente sont les premiers à souffrir de la mort de Lola et de l'affaire qui en découle. Ce sont eux qui ont donné l'alerte sur la disparition de leur fille le 14 octobre, quelques heures avant qu'elle soit retrouvée morte dans une valise à l'intérieur même de l'immeuble dans lequel ils habitent et assurent le gardiennage. Les parents de Lola sont restés très discrets depuis la funeste découverte et n'ont jamais pris la parole dans les médias. Selon BFMTV, le couple a préféré quitter Paris, leur appartement du 19ème et leur travail au sein de la résidence le temps de faire le deuil de leur petite fille de 12 ans. Ils ont trouvé refuge dans le Pas-de-Calais, à Fouquereuil, chez la grand-mère paternelle de Lola. S'ils ont refusé d'être filmés, ils ont expliqué aux journalistes leurs difficultés "à penser à autre chose qu'à Lola".

Mardi 18 octobre, quatre jours après la découverte du corps de Lola, les parents de l'adolescente ont été reçus à l'Elysée par le président de la République a-t-on appris dans les médias. Le chef de l'Etat, qui était resté silencieux jusqu'alors, a assuré son soutien et sa solidarité à la famille. Pour soutenir la famille après la mort de Lola, des rumeurs sur l'organisation d'une marche blanche en hommage à la jeune fille devant la mairie du 19ème arrondissement dans les prochains jours ont circulé. Mais dans l'après-midi du 18 octobre, la marie a démenti prévoir de tels événements cette semaine. Une marche blanche ou d'autres hommages à Lola seront organisés mais "au moment voulu par la famille".