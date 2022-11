Le PKK responsable de l'attentat d'Istanbul selon la Turquie

ISTANBUL. Le gouvernement turc juge que l'attentat d'Istanbul est l'œuvre de l'organisation kurde du PKK et dénonce une attaque terroriste. La poseuse de bombe a été arrêtée et aurait avoué avoir agi sur ordre du groupe politique armé.

[Mis à jour le 14 novembre à 10h38] La Turquie est encore sous le choc de l'explosion a qui a touché l'artère commerçante et très fréquentée d'Istiklal le dimanche 13 novembre 2022, aux alentours de 16 heures (14 heures à Paris). La détonation a été entendue de loin et l'explosion a créé d'importantes flammes suscitant un mouvement de panique dans le quartier d'Istanbul. La rue a très vite été bouclée par peur d'une autre déflagration et pour faciliter la recherche de victimes qui a toujours cours. Au moins six morts et quatre-vingt-un blessés apparaissent dans le bilan provisoire de ce "vil attentat" comme l'appelle le président turc, Recep Tayyip Erdogan. "42 blessés (étaient) toujours hospitalisés, dont cinq en soins intensifs, deux dans un état critique", a ajouté le ministre de la Santé, Fahrettin Koca. Le ministre de l'Intérieur prête un caractère terroriste à l'attaque à la bombe et pointe le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) comme le responsable de l'attentat selon des déclarations faites ce lundi 14 novembre. D'ailleurs depuis hier, le Haut conseil audiovisuel turc (RTUK) a interdit aux médias audiovisuels de diffuser des images de la scène pour "empêcher de semer la peur" et surtout éviter de "servir les objectifs d'organisations terroristes".

Le PKK est-il l'auteur de l'attentat d'Istanbul ?

"La personne qui a déposé la bombe a été arrêtée", a annoncé le ministre de l'Intérieur turc, Süleyman Soylu, dimanche soir. Ce lundi 14 novembre, la police locale délivre de nouvelles informations sur la poseuse de bombe qui serait de nationalité syrienne et aurait agi sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) selon ses propres aveux. Ces derniers éléments vont dans le sens des accusations du ministre qui ce matin a accusé l'organisation kurde d'avoir commandité l'attentat, en particulier les forces kurdes situées au nord-est de la Syrie et plus précisément à Kobané, ville syrienne limitrophe de la Turquie.

Les forces de l'ordre de Turquie parle de l'auteur de l'explosion au féminin et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan ainsi que d'autres membres du gouvernement ont affirmé qu'il s'agissait d'une femme. Information que le ministre de l'Intérieur n'a pas confirmé. Dans la soirée de dimanche à lundi, seulement quelques heures après l'explosion qualifiée d'attentat, le ministre de la Justice de Turquie a précisé le déroulé des faits et indiqué qu'un "sac" a été déposé proche du lieu de l'explosion par une "femme [qui était] assise pendant quarante à quarante-cinq minutes et, quelque temps après, une explosion" rapporte l'AFP. Concernant le contenu du sac plusieurs hypothèses sont émises : soit il contenait "un minuteur" soit la bombe était à l'intérieur et a été "activée à distance". En plus de la principale suspecte, vingt-et-une autres personnes ont été arrêtées dans la nuit.

L'attentat d'Istanbul est-il une attaque terroriste ?

L'attentat d'Istanbul est considéré comme tel uniquement par le gouvernement turc. Depuis l'explosion dans le quartier d'Istiklal aucune organisation n'a revendiqué l'attaque à la bombe comme étant un attentat terroriste. Mais si, comme l'annonce la capitale turque Ankara, le PKK est bien derrière cette explosion, il pourrait s'agir d'un acte terroriste. Ankara mais aussi les Etats-Unis et l'Union européenne considèrent le groupe kurde comme un mouvement terroriste. La Turquie et le PKK s'affrontent depuis les années 80 et ces dernières années l'organisation kurde s'est rendue responsable de plusieurs attentats meurtriers.

Qu'est-ce que le PKK ?

Le Parti des travailleurs du Kurdistant (PKK) est une organisation politique et armée kurde très active en Turquie, en Syrie, en Iran et en Irak. Ce groupe qui défend et milite pour obtenir l'indépendance du Kurdistan est considéré comme une organisation terroriste par une large partie de la communauté internationale notamment la Turquie avec qui les affrontements sont nombreux depuis les année 1980 mais aussi l'Union européenne, les Etats-Unis, l'Australie ou encore le Canada. Le PKK a été fondé en 1978 par Abdullah Öcalan, un homme politique kurde de nationalité turque qui est détenu sur une île-prison de Turquie depuis 1999 et sa condamnation à la perpétuité.

Le PKK est l'acteur principal du conflit kurde qui agite la Turquie depuis 1984. Les affrontements opposent les forces kurdes et l'Etat turc qui refuse de reconnaître ou de céder le territoire revendiqué par le PKK. Après un cessez-le-feu conclu entre 2013 et respecté jusqu'en 2015, l'insurrection kurde de 2015-2016 donne un nouveau souffle au conflit kurde.