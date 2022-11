Mort de Vanesa à Tonneins : qui est le suspect ? Ses aveux aux enquêteurs

Le principal suspect dans l'affaire de la mort de Vanesa à Tonneins a avoué avoir violé et tué l'adolescente durant sa garde à vue. L'homme connu du la justice a été mis en examen et placé en détention provisoire le dimanche 20 novembre.

Le responsable de la mort de Vanesa a été écroué. Le trentenaire a été placé en examen et incarcéré le dimanche 20 novembre a fait savoir le parquet d'Agen. L'interpellation du suspect n'a pas tardé après la découverte du corps de l'adolescente de 14 ans dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison abandonnée de Birac-sur-Trec, commune située à quinze kilomètres de Tonneins (Lot-et-Garonne). La jeune fille a été tuée après avoir subi des violences sexuelles d'après des sources proches de l'enquête citées par Sud-Ouest. Cueilli par les enquêteurs la même nuit, le principal suspect dans l'affaire, un homme de 31 ans, a "rapidement indiqué aux enquêteurs" avoir tué la jeune fille avant de renseigner les gendarmes sur la localisation du corps de Vanesa selon le procureur d'Agen Olivier Naboulet. Le magistrat a refusé de confirmer les informations concernant le viol et la strangulation avant que l'autopsie ne soit pratiquée et que les "investigations médico-judiciaires plus poussées" aient rendu leurs conclusions. Le procureur a ajouté que l'enquête n'en est qu'à ses débuts. La brigade de recherches de Marmande et la section de recherches d'Agen sont en charge des investigations.

Qui est le suspect dans l'affaire Vanesa ?

L'homme placé en détention provisoire est un intérimaire âgé de 31 ans, il a été repéré grâce aux images de vidéosurveillance qui cadrent les abords du collège. Les images "ne permettent pas de voir précisément la commission des faits d'enlèvement mais permettent de voir passer la jeune fille à plusieurs endroits et de voir également plusieurs véhicules dont un qui était intéressant par la concomitance de ses passages", note France Bleu Nouvelle Aquitaine citant un enquêteur chargé de l'affaire. La plaque d'immatriculation du véhicule du suspect a permis de remonter jusqu'à l'homme.

Originaire de Seine-et-Marne, le suspect est installé depuis un an à Marmande avec sa compagne avec qui il vient d'avoir un enfant. Le suspect est connu de la justice et a été condamné en 2008 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans pour avoir agressé sexuellement une personne mineure en 2006 alors qu'il était âgé de 15 ans. L'homme est aussi connu pour des larcins comme dégradations et vols mais n'avait plus fait parler de lui depuis 2011. Malgré sa première condamnation, le suspect n'est pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions de nature sexuelle puisqu'il était mineur au moment des faits.

Vanesa agressée à la sortie du collège

Arrêté par les enquêteurs, le suspect a avoué avoir tué et violé Vanesa. Il s'est étendu sur le déroulé des faits en indiquant aux enquêteurs avoir repéré l'adolescente autour du collège vendredi après-midi alors qu'il trainait dans sa voiture en fumant du cannabis. Le suspect dit avoir fait entrer la jeune fille de force dans son véhicule avant de l'agresser sexuellement et de la tuer, par strangulation. Il indique ensuite avoir laissé le corps de sa victime dans une maison abandonnée, la même où la jeune fille a bine été retrouvée dans la nuit de vendredi.