Fusillade à Paris : 3 morts, ce qu'on sait du suspect

Un homme de 69 ans a été interpellé et placé en garde à vue, vendredi 23 décembre, après avoir ouvert le feu dans le Xᵉ arrondissement de Paris. La fusillade a fait au moins trois morts et quatre blessés.

[Mis à jour le 23 décembre 2022 à 13h55] Un homme a été interpellé à Paris, vendredi 23 décembre, après avoir ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Selon le Parquet de Paris, trois personnes sont mortes, tandis que quatre ont été gravement blessées. Parmi elles, deux sont en urgence absolue. Selon les informations de 20 Minutes, les faits ont eu lieu au 16, rue d'Enghien, au centre culturel kurde Ahmet Kaya. Une enquête a été ouverte pour chefs "d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées". "Les investigations ont été pour l'heure confiées au 2e district de la police judiciaire (DPJ)", a précisé le parquet. L'identité du suspect, qui a été interpellé et placé en garde à vue, est en cours de fiabilisation.

Sur Twitter, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a indiqué qu'il se rendrait dans l'après-midi sur place. Invité de BFM TV, la maire du Xᵉ arrondissement de Paris, Alexandra Cordebard, a confirmé que la fusillade était intervenue dans le centre communautaire kurde ainsi que dans un restaurant et dans un coiffeur situés en face. Les motivations du tireur ne sont pas connues. Le quartier est complètement bouclé et le restera probablement toute la journée. Blessé et en urgence relative, "le meurtrier a été conduit à l'hôpital et sera ensuite interrogé par la police" a précisé la maire.

Selon des informations du Parisien, le suspect serait un retraité, ancien conducteur de la SNCF. Lors de son interpellation, les forces de l'ordre ont saisi l'arme qui lui a servi à tirer. L'homme était connu pour deux tentatives d'homicide. En 2021, il s'en serait pris à un centre de migrants du XIIe arrondissement avec un sabre et venait de sortir de prison, le 12 décembre 2022. Placé sous contrôle judiciaire, il avait pour interdiction de détenir une arme. BFM TV ajoute que le suspect était visé par une information judiciaire ouverte pour violences à caractère raciste avec armes en raison de cette attaque au sabre en 2021. La procureure de Paris, Laure Beccuau, a confirmé en début d'après-midi le décès de trois personnes avec deux blessés en urgence absolue et deux autres en urgence relative.