Disparition d'Audrey Baltrons : pourquoi l'enquête se complique

Disparue depuis le 10 février, Audrey Baltrons n'a pas été retrouvée. Ses proches s'inquiètent tandis que la tâche se complique pour les enquêteurs.

Mais où est passée Audrey Baltrons ? Ce lundi 27 février 2023, l'inquiétude est toujours immense à Aubin, dans l'Aveyron, plus de deux semaines après que cette mère de famille de 39 ans n'a plus donné signe de vie. D'ultimes messages à des proches pour demander de s'occuper des enfants, puis plus rien. Disparue depuis le vendredi 10 février, elle n'est toujours pas réapparue et les enquêteurs ont perdu la trace de son téléphone, alors qu'il avait borné dans plusieurs communes. Le mystère reste entier d'autant que son entourage ne s'explique pas cette volatilisation si soudaine, sans explication. Et l'enquête se complique un peu plus.

Son téléphone ne borne plus

Après le signalement de sa disparition, la trace d'Aurélie Baltrons avait pu être trouvée grâce à son téléphone portable. En effet, celui-ci avait borné à plusieurs dans le département : Aubin-où elle réside-, Auzits, Salles-la-Source, Sébazac, Bozoul, Monts-d'Aubrac… Des communes traversées sans logique apparente selon son entourage. Mais, la trentenaire ne peut plus être géolocalisée. Le téléphone qu'elle utilise semble être dépourvu de carte sim : celui-ci ne borne plus avance La Dépêche du Midi. Impossible, donc, de continuer à retracer le chemin parcouru par la disparue. D'autant qu'aucun mouvement n'a été relevé sur son compte bancaire. A-t-elle seulement quitté le département de l'Aveyron ? Rien n'est moins sûr. Si la Dacia Logan blanche (DL-558-NT) à bord de laquelle elle se déplace n'a pas été vue ces derniers jours, son véhicule étant en mauvais état selon les dires de sa famille. "Elle ne peut même pas prendre l'autoroute", affirme son beau-père. De quoi resserrer le secteur de recherche ?

Des SMS inhabituels

Les suspicions autour de l'attitude d'Audrey Baltrons ont commencé ce vendredi 10 février lorsque, contrairement à d'habitude, elle ne s'est pas rendue chez sa mère pour boire le café après avoir emmené ses enfants aux collèges de Cransac et Firmi. Elle lui a seulement téléphoné dans l'après-midi pour lui demander de récupérer les adolescents à la sortie des cours. "Ce fut très bref", explique la mère de la disparue auprès de La Dépêche du Midi. "Je l'ai bien sentie un peu perturbée, je lui ai demandée si elle avait des soucis, si elle avait besoin d'aide, mais je n'ai pas réussi à la faire parler..." Comme si quelque chose tramait ?

Après un week-end sans message, trois SMS sont reçus quasi-simultanément, à 18h14 et 18h15. Des textos dans lesquels "elle nous demandait de nous occuper des enfants" indique le beau-père d'Audrey. Sans plus. Où est-elle ? Quel est son état de santé ? Comment se nourrit-elle ? Aucune des interrogations n'est levée. "Si l'incompréhension nous anéantit, l'espoir domine", lance tout de même son frère.

Comment identifier Audrey Baltrons ?

Le signalement émis par la police précise qu'Audrey Baltrons a des cheveux bruns courts, des yeux noirs, une corpulence normale et qu'elle mesure 1,68 mètre. Elle portait, la dernière fois qu'une personne l'a vue, un jean bleu, un pull-over noir ainsi que des bottes noires. La police nationale de l'Aveyron précise qu'Audrey Baltrons "pourrait circuler à bord d'un véhicule de marque Dacia Logan de couleur blanche immatriculé DL-558-NT". Toute personne disposant d'informations sur cette disparition est appelée à contacter le commissariat de Decazeville (Aveyron) au numéro suivant : 05 81 37 22 40.