Eric Ciotti : destitué par LR, il refuse de quitter son poste

Le patron des Républicains a été exclu du parti par la décision unanime des membres du bureau politique. Mais Eric Ciotti, qui s'est enfermé au siège du parti à Paris, refuse de quitter ses fonctions.

La sentence est tombée. Le bureau politique des Républicains a décidé l'exclusion d'Eric Ciotti du parti à l'issue de sa réunion convoquée ce mercredi 12 juin en urgence par la secrétaire générale, Annie Genevard. Reste encore à appliquer la décision ou plutôt à l'imposer au président du parti de la droite traditionnelle destitué par ses pairs.

La décision du bureau politique LR n'est pas une surprise. Depuis ce matin, les membres du parti expriment leur volonté de voir Eric Ciotti poussé vers la porte de sortie. "Éric Ciotti ne sera plus président des Républicains à 15h", a même affirmé la sénatrice Agnès Evren sur BFMTV. L'erreur du président des Républicains a été de proposer une alliance entre son parti et l'extrême droit du Rassemblement national sur le plateau du JT de TF1, le 11 juin. Un véritable tollé qui a fait imploser le parti, divisant profondément ses rangs entre, d'une part, ceux qui soutiennent cet accord avec Jordan Bardella en vue des législatives anticipées, et de l'autre, ceux qui s'y opposent violemment, ténors LR en tête. Les opposants à un rapprochement avec l'extrême droite étant majoritaire.

Eric Ciotti a réagi en seulement quelques minutes à la décision du bureau politique : "Je suis et reste le président de notre formation politique, élu par les adhérents !" Le député nie toute valeur juridique à la décision prise lors de la réunion organisée, selon lui, "en violation flagrante de nos statuts".

Ciotti cloitré à l'intérieur du siège LR

Eric Ciotti n'a pas l'intention de se laisser faire. Le président des LR tente pas tous les moyens depuis la matinée de mercredi d'empêcher la tenue de la réunion du bureau politique, dont le seul but est de statuer sur exclusion, ou de priver de toute valeur juridique la décision qui doit en découler.

Après avoir refusé de démissionner, Eric Ciotti a annoncé, par l'intermédiaire d'un communiqué du parti, que le bureau politique convoqué cet après-midi ne répondait pas "aux exigences politiques de nos statuts et de notre règlement intérieur". Les statuts prévoient en effet qu'un bureau politique ne peut être convoqué que par le président ou sur demande d'un quart des membres du Conseil national.

Le député est allé jusqu'à s'enfermer à l'intérieur du siège des Républicains après avoir ordonné à tous les permanents de quitter le bâtiment. "J'entends beaucoup d'élucubrations sur la fermeture du siège LR", a écrit Eric Ciotti vers 13h sur X. "J'ai pris cette décision à la suite des menaces reçues et des désordres d'hier. Je dois garantir la sécurité du personnel. De surcroît, aucune réunion n'a jamais été prévue au siège cet après-midi."

Masi les membres du bureau politique se sont tout de mêmes retrouvés non loin du siège de LR, dans le 7e arrondissement, pour statuer malgré tout sur le sort de leur patron. "On est chez les dingues", s'est désolé Aurélien Pradié devant la presse : "On est dans une démocratie : les gens qui s'enferment dans un bureau et qui disent 'je ne sortirai jamais', ça n'existe pas". Et le député LR de plaisanter : "On a jusqu'à dimanche pour organiser une CNI (commission d'investiture, NDLR), on appellera le Samu, on appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau".