Montpellier : un homme tue sa femme avant de se suicider devant le tribunal

Un homme armé d'un pistolet a tué sa femme avant de se donner la mort devant le tribunal judiciaire de Montpellier, ce mardi 20 février 2024. Le couple était en train de se séparer selon plusieurs sources.

Des coups de feux et deux personnes décédées à Montpellier. Ce mardi 20 février, vers 14 heures, un homme armé d'un pistolet a tiré dans la tête d'une femme et l'a tuée sur le parvis du tribunal judiciaire, puis a retourné l'arme contre lui, faisant à nouveau feu au niveau de la tête. Selon les informations de France Bleu Hérault, l'homme devait comparaître au tribunal pour violences conjugales et a tiré sur sa femme lorsque cette dernière est sortie du palais de justice. Les deux victimes étaient âgées d'une soixantaines d'années et vivaient à Castelnau-le-Lez selon le média local. L'homme auteur des tirs pratiquait le tir sportif d'après la même source.

Le couple était en instance de séparation et avait rendez-vous pour une procédure de divorce selon Le Parisien. La piste privilégiée pour l'heure est celle d'un féminicide suivi d'un suicide rapport l'AFP. "On n'est pas du tout sur du terrorisme", mais sur une affaire concernant "un homme et une femme qui étaient en séparation", a précisé à l'AFP une source proche des autorités.

Les forces de l'ordre sont intervenues après le signalement des coups de feu devant le tribunal a fait savoir la préfecture de l'Hérault dans un communiqué. L'intervention est désormais terminée et le bilan définitif fait état de deux morts. Midi Libre rapporte qu'à la demande du procureur de la République, tout l'établissement a été évacué.

Le périmètre a été bouclé lors de l'intervention des forces de l'ordre. Si l'événement est terminé selon la préfecture, la zone reste sécurisée par les policiers. Le préfet est sur place tandis que le procureur doit également sur rendre sur le site. Une communication par le procureur de la République est prévue vers 16 heures.