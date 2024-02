L'imam Mahjoub Mahjoubi interpellé et sur le point d'être expulsé ?

L'imam du Gard Mahjoub Mahjoubi, accusé d'incitation à la haine, a été interpellé ce jeudi 22 février. Il doit être placé en centre de rétention avant une éventuelle expulsion en Tunisie.

Visé par une demande de retrait de son titre de séjour, l'imam Mahjoub Mahjoubi a été interpellé ce jeudi 22 février, vers 12h30, à son domicile de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. L'homme d'origine tunisienne doit être placé en centre de rétention en région parisienne a appris BFMTV auprès des proches de l'imam. Au moment de son interpellation, Mahjoub Mahjoubi "sous le choc", toujours selon son entourage, a pris connaissance de l'arrêté d'expulsion signé par le ministre de l'Intérieur. Si la procédure a été entamée, pour pouvoir expulser l'homme et le renvoyer en Tunisie les autorités doivent attendre de recevoir un laisser-passer consulaire de l'administration tunisienne.

L'imam et sa défense, l'avocat Samir Hamroun, entendent déposer un recours devant le tribunal administratif de Paris dans le courant de la journée pour "contester cette procédure d'expulsion". Le conseil a expliqué sur BFMTV en début d'après-midi que le recours en référé permettra de suspendre la procédure d'expulsion décidée par le ministre Gérald Darmanin et poussera le tribunal à statuer dans les "24 à 48 heures". Concrètement, la procédure du référé expulsion utilisée par l'avocat n'a pas d'effet suspensif sur la décision du ministre et n'empêche pas l'expulsion dans l'immédiat. Mais dans la pratique, Me Hamroun rappelle que l'autorité administrative attend généralement la décision du tribunal avant d'appliquer les peines, notamment celles d'expulsion.

Avec ce recours, l'imam et son avocat espèrent prouver qu'il n'y a pas d'urgence à expulser Mahjoub Mahjoubi du territoire française pour lui donner l'occasion de s'exprimer sur cette affaire."Nous sommes en train d'assister à une violation inédite des droits fondamentaux et des libertés publiques" a souligné Me Hamroun précisant que Mahjoub Mahjoubi n'a fait l'objet d'aucune convocation pour pouvoir s'expliquer sur la polémique qui l'entoure après la diffusion d'une vidéo d'un de ses prêches.

Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme

L'affaire autour de Mahjoub Mahjoubi a commencé le 18 février avec la diffusion d'une vidéo de l'imam en train de faire un prêche dans lequel il évoque des "drapeaux tricolores qui nous gangrènent" qualifiés par la suite d'étendards "satanistes". Il n'est jamais précisé s'il est question du drapeau français et l'imam assure dans sa défense que non, qu'il a fait un lapsus entre "tricolore" et "multicolore" en voulant parler des drapeaux africains.

Le ministre de l'Intérieur avait immédiatement réagi en demandant le retrait du titre de séjour de l'imam, une initiative justifiée non pas uniquement par les vidéos du prêche, mais par les propos tenus par Mahjoub Mahjoub lors de précédents prêches selon le préfet de Gard, Jérôme Bonet. Le préfet qui avait signalé l'imam au procureur de la République du Gars, estime que les propos en question "remettent en cause les principes de la République". Après les signalements, une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a été ouverte. Le ministre Gérald Darmanin avait pour sa part assuré qu'"aucun appel à la haine ne restera sans réponse".