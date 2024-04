Mort de Philippe à Grande-Synthe : le cousin d'un des suspects mis en examen le jour des funérailles

Un troisième individu, cousin de l'un des deux premiers suspects, a été mis en examen pour le meurtre de Philippe Coopman. Il a été placé en détention provisoire le jour des funérailles du jeune homme.

Un troisième individu avait été interpellé pour l'assassinat de Philippe Coopman à Grande-Synthe lundi. Après deux jours de garde à vue, il vient d'être mis en examen pour "meurtre avec guet-apens" et placé en détention provisoire, a indiqué la procureure de la République de Dunkerque dans un communiqué. Agé de 15 ans, il s'agit du cousin d'un des deux autres suspects déjà mis en examen pour "assassinat".

Cette annonce du parquet intervient le jour des obsèques de Philippe à Grande-Synthe, dans l'église Saint-Jacques, en présence d'environ 500 personnes. Des bouquets de fleurs ont été déposés sur les lieux de l'agression entre des photos du jeune homme. La cérémonie a été ouverte au son de la chanson "Tu vas me manquer" de Gims.

L'adolescent mis en examen avait été agressé par plusieurs personnes quelques jours plus tôt. Cette agression a-t-elle un lien avec sa possible implication dans le drame ? Cela pourrait ressembler à un acte de vengeance ou de représailles. C'est ce que va aussi tenter de savoir le parquet de Dunkerque qui a ouvert une enquête pour "violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours".

Sur les réseaux sociaux, c'est une véritable chasse à l'homme qui a été lancée depuis le meurtre de Philippe. De nombreux posts dévoilent le visage et le nom des potentiels agresseurs et incitent les internautes à les retrouver.

La mère de l'adolescent paniquée

La mère de l'adolescent tabassé et désormais mis en examen avait témoigné auprès de BFMTV, samedi 20 avril, sur son état de santé. "Il est gonflé de partout, il a la bouche qui a doublé de volume", avait-elle confié. Le jeune adolescent qui est le cousin d'un des deux mineurs mis en examen dans le lynchage mortel de Philippe aurait des côtes cassées et devra "se faire opérer de la mâchoire".

D'après Charlotte Huet, la procureure de la République de Dunkerque, les agresseurs ont dérobé une partie des vêtements de la victime. Dans la nuit de vendredi à samedi, cet adolescent de 15 ans a été "victime de violences aggravées", a expliqué la procureure auprès du Parisien. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital, mais son pronostic vital n'était pas engagé.

La mère de famille a aussi montré son inquiétude pour elle et ses autres enfants. Elle a expliqué recevoir des menaces sur sa famille, y compris de viol sur sa jeune fille de 12 ans. "Je ne vais plus travailler à cause de ça", a-t-elle confié, ajoutant avoir contacté le maire pour déménager, car elle ne se sent plus "en sécurité".

Cette agression est intervenue quatre jours après la mort du jeune homme de 22 ans, dans la même commune du Dunkerquois. Il avait été passé à tabac par plusieurs personnes. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été interpellés, puis mis en examen pour "assassinat". Cette qualification a été retenue par la procureure de Dunkerque en raison de la circonstance aggravante de "guet-apens". Ils ont prétendu avoir organisé un rendez-vous avec la victime via un site de rencontres en se faisant passer pour une jeune fille mineure. "C'est leur version", avait rétorqué la procureure de Dunkerque, ajoutant que l'hypothèse du vol était toujours sur la table.