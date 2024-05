VIDEO. Les images de l'attaque du fourgon pénitentiaire dans l'Eure

L'évasion, pour le moins rocambolesque et sanguinaire, d'un détenu dans l'Eure, ce mardi 14 mai, a été filmée par la caméra de surveillance du péage d'Incarville.

Vers 11 heures ce mardi matin, au péage d'Incarville dans l'Eure, les caméras de surveillance et les automobilistes qui passaient par là ont été témoins d'une scène d'une rare violence. Un fourgon pénitentiaire a été attaqué. D'abord par une voiture-bélier noire, qui s'est avérée après coup avoir été volée. Puis, par plusieurs individus lourdement armés vêtus de noir. Les assaillants ont tiré à de nombreuses reprises, tuant deux des agents pénitentiaires et blessant gravement les trois autres. Deux d'entre eux étaient d'ailleurs toujours entre la vie et la mort mardi après-midi. Le but de cette macabre opération : l'évasion du détenu qui était transporté par ce convoi : un certain Mohamed Amra, surnommé "la Mouche".

Connu défavorablement des forces de l'ordre et de la justice, Mohamed Amra était incarcéré à la maison d'arrêt d'Évreux, d'où il avait tenté deux jours plus tôt, dimanche, de s'évader en sciant les barreaux de sa cellule. Condamné la semaine dernière pour "vol avec effraction", le prisonnier avait récemment été mis en examen dans des affaires plus sérieuses qui lui auraient sans doute valu de plus lourdes sentences s'il avait été reconnu coupable. Mardi matin, il revenait ainsi de Rouen où, selon BFMTV, il avait été entendu dans une affaire de tentative d'homicide. Il est également mis en examen à Marseille pour homicide volontaire, dans un dossier de trafic de stupéfiants. Ce mardi soir, alors que le plan Épervier a été levé en début de soirée, les recherches se poursuivent. Mohamed Amra est toujours en fuite avec ses complices. La chasse à l'homme se poursuit.