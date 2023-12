Justice, SZA, Ninho... Les premiers noms de We Love Green 2024

Le festival parisien We Love Green annonce son retour en 2024 avec les premiers noms de sa programmation.

We Love Green vous donne rendez-vous du 31 mai au 2 juin 2024. Comme chaque année, le festival parisien se tiendra au Bois de Vincennes, aux portes de la capitale. Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi 20 décembre, les organisateurs de l'événement dévoilent les premiers noms de la programmation de cette édition 2024, qui se veut "avant-gardiste" avec, entre autres, le cultissime duo électro français Justice, la chanteuse de R&B phénomène SZA, mais aussi les rappeurs Ninho, Hamza, Luidji, Josman ou les rappeuses Lala&ce et Shay et le groupe L'Impératrice.

La programmation de We Love Green 2024 compte également de nombreux noms de la scène musicale internationale, comme la DJ Sud-coréenne Peggy Gou, l'artiste électro haïtien Kaytranada ou les Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard. Le tout sur trois jours de festivités - vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin - mettant en avant l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique.

D'autres noms viendront s'ajouter à cette première liste dans les semaines à venir. La billetterie pour le festival est accessible sur le site de We Love Green. Côté prix, comptez 59 euros pour un pass un jour.