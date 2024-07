L'abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles : une mineure concernée par ces "actes intolérables"

Décédé en 2007, l'abbé Pierre est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles. Des faits révélés par le journal La Croix, après un rapport du cabinet Egaé.

Le rapport d'enquête publié ce mercredi et consulté par La Croix fait état d'extraits de témoignages directs ou non directs sur huit pages. Les récits s'étalent entre la fin des années 1970 et 2005. Sur les sept femmes ayant témoigné anonymement, six rapportent des faits présumés pouvant être qualifiés d'agressions sexuelles. Le rapport dévoile un homme d'Eglise qui "ne s'empêche pas de chercher à assouvir ses pulsions, se sentant autorisé à poser des gestes répréhensibles par la loi de l'époque" indique le média. "J'ai l'habitude de me défendre, mais là, c'était Dieu. Comment faites-vous quand c'est Dieu qui vous fait ça ?" s'interroge l'une des victimes présumées.

Stupeur dans les rangs d'Emmaüs et de la Fondation Abbé Pierre. Dans un rapport publié ce mercredi 17 juillet, sept femmes témoignent contre l'abbé Pierre . D'après le journal La Croix, Elles accusent notamment le prêtre décédé en 2007 de gestes déplacés, de propos sexistes, de sollicitations et d'agressions sexuelles commises par celui qui a longtemps fait partie des personnalités préférées des Français.

En direct

16:25 - Le rapport met en avant un mode opératoire L'abbé Pierre semble souvent profiter d'instants à l'abri des regards, "dans un bureau", "au pied d'un escalier dans un type de sas". Pendant une conversation, "il s'est mis à me tripoter le sein gauche" explique une des victimes présumées, "entre 1977 et 1980" d'après elle. Trois autres femmes font état de contacts sur la poitrine non consentis entre 1995 et 2005.

16:13 - Les comportements de l'abbé Pierre étaient-ils connus chez Emmaüs ? Selon le rapport Egaé rendu public ce jeudi et que le journal La Croix a pu se procurer, les comportements de l'abbé Pierre étaient connus au sein d'Emmaüs. "Ce n'était pas un épiphénomène" indique même une personne entendue par le cabinet. "On pensait qu'il s'était calmé" aurait répondu Emmaüs a plusieurs femmes ayant dénoncé les comportements présumés du prêtre.

16:05 - Un profil psychologique difficile à établir Le rapport d'Egaé soulève également la question du profil psychologique de l'abbé Pierre. "Seuls les témoignages de personnes l'ayant connu jeune pourraient permettre de porter un jugement circonstancié". En revanche, "on retrouve toujours cette erreur parmi les chrétiens : mettre une personne sur un piédestal et ne pas arriver à voir la vérité, être incapable d'un jugement sain quand les révélations de maltraitance surviennent" explique Isabelle Chartier-Siben, médecin et victimologue spécialisée dans le traitement des violences sexuelles dans l'Eglise catholique, interrogée par La Croix.

15:44 - Une plaignante mineure au moment des faits Le rapport du groupe Egaé indique que l'une des victimes présumées était mineure au moment des faits, entre 16 et 17 ans. L'abbé Pierre aurait touché sa poitrine à plusieurs fois dans la maison familiale ou il était "régulièrement invité".

15:36 - "Le choc a été immense pour nous" concède la présidente de la Fondation Abbé Pierre “Le choc a été immense pour nous. La priorité est de faire preuve d’une totale transparence et faire tout ce qui est en notre capacité pour aider et soutenir les personnes qui ont eu le courage de témoigner. Je pense aussi aux personnes que nous aidons et accompagnons au quotidien, qui subissent la pauvreté, le mal-logement. Nous allons vivre une période mouvementée, mais je veux leur dire que nous allons poursuivre sans relâche notre combat auprès d’elles" assure Marie-Hélène Le Nédic, présidente de la Fondation Abbé Pierre ce mercredi.

15:32 - Le président d’Emmaüs France salue "le courage des femmes qui ont trouvé la force de témoigner" "Nous saluons le courage des femmes qui, après tant d'années, ont trouvé la force de témoigner et le courage de dénoncer une icône. Militant contre toutes les formes de violences, notamment celles faites aux femmes, Emmaüs poursuit aujourd’hui son action auprès des personnes vulnérables et lutte contre toutes les formes de précarité" indique de son côté Bruno Morel, Président d’Emmaüs France, après les accusations contre l'abbé Pierre.