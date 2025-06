C'est à cette date qu'on en finira avec la chaleur suffocante, il va falloir attendre longtemps !

Il fait actuellement très chaud en France et cela va durer. On connait cependant déjà la date où les températures vont redescendre. Et le moment où l'on pourra de nouveau souffler !

On l'annonce depuis des jours : une vague de chaleur touche actuellement la France. Un épisode de températures bien plus élevées que les normales de saison et ce pendant plusieurs jours à l'échelle nationale. Ce jeudi 19 juin, les 30, voire 35 degrés sont dépassés dans l'ouest de la France. Jeudi et vendredi, des régions comme les Pays de la Loire, la Bretagne et le Poitou-Charentes seront les plus touchées, avec des températures remarquables voire historiques.

Le pic d'intensité est attendu samedi 21 juin, qui est justement le jour marquant le début de l'été. La chaleur remontera vers les régions centrales, l'Ile-de-France et l'est. Les températures maximales oscilleront entre 35 et 38 degrés, avec des pointes possibles à 39. Samedi sera la journée la plus chaude à l'échelle nationale, avec un indicateur thermique de 26,7 degrés. Il fera encore très chaud tardivement le soir.

© La Chaine météo

Combien de temps va durer cette vague de chaleur ? La Chaine Météo a annoncé qu'elle pouvait durer de trois à cinq jours selon les régions. La première baisse des températures devrait avoir lieu dimanche le long de la façade atlantique, grâce à un vent apportant de l'air frais depuis l'océan. La Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie sortiront alors de l'épisode de canicule. Une dizaine de degrés pourraient être perdus par rapport à la veille. Il fera encore très chaud au sud, en Ile-de-France et au centre est.

Cette baisse gagnera les trois quarts du pays lundi. C'est à cette date que la vague de chaleur s'achèvera vraiment ! Seules les régions du sud-est avoisineront encore les 30 degrés. Météo-France prévoit une dégradation orageuse du sud-est au nord-est ainsi que de la pluie au nord lundi matin. Les températures tourneront alors plutôt autour des 25 degrés sur une majeure partie du pays. Si le soleil devrait rapidement faire son retour, les températures pourraient aussi reprendre quelques degrés progressivement pendant la semaine prochaine, mais sans dépasser les 30 degrés, hormis dans le sud-est.

"Les températures sont en baisse en tout début de semaine sur l'ouest et le nord du pays. Cependant elles devraient rester à un niveau supérieur aux normales de saison [...]. Les très fortes chaleurs pourraient à nouveau gagner du terrain vers le nord mardi mais cette tendance demande encore confirmation", précise La Chaîne météo. "Des précipitations devraient accompagner cette baisse des températures sur une moitié ouest du pays, plus rares en direction du sud-est", résume Météo-France pour la semaine prochaine.