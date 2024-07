Attaque au couteau au Royaume-Uni : plusieurs enfants blessés, ce que l'on sait

Une attaque au couteau s'est produite ce lundi dans un club de vacances au Royaume-Uni. Le bilan est encore provisoire, mais plusieurs enfants auraient été blessés.

En fin de matinée, ce lundi 29 juillet 2024, une attaque au couteau a fait plusieurs blessés dans un club de vacances à Southport, ville touristique d'Angleterre, située sur la côte de la mer d'Irlande, dans le comté du Merseyside. Selon les informations du DailyMail, six enfants auraient été grièvement blessés par un homme qui a "poignardé plusieurs personnes dans un club de vacances".

"Vers 11h50, nous avons été appelés dans une propriété de Hart Street pour une agression au couteau", a confirmé la police de Merseyside au DailyMail, précisant que si le bilan humain sera confirmé plus tard, un homme a bien été interpellé. "Des policiers armés ont arrêté un homme et saisi un couteau. Il a été emmené au poste de police", a déclaré la police, sans donner davantage d'éléments sur le profil ou l'identité de l'auteur présumé. La police a par ailleurs invité la population à éviter le secteur durant son intervention et s'est montrée rassurante : "Il n'y a pas de menace plus large pour la population."