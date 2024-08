Le gendarme Éric Comyn tué à Mougins : ce que l'on sait du suspect et de son arrestation

L'adjudant Eric Comyn, gendarme dans les Alpes-Maritimes, a été tué par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer dans la soirée du lundi 26 août. Le suspect a été interpellé et aurait pu vouloir se rendre après plusieurs heures de fuite.

Huit heures de recherches soldées par une interpellation. Le conducteur du véhicule ayant mortellement percuté un gendarme lors d'un refus d'obtempérer survenu dans les Alpes-Maritimes, dans la soirée du lundi 26 août, a été interpellé tôt dans la matinée ce mardi. L'homme a été arrêté à Cannes d'après le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, qui a réagi sur X. D'après une source proche de l'enquête citée par BFMTV l'interpellation a eu lieu vers 4 heures du matin. "Il est en train de répondre de son acte odieux et de cet homicide volontaire" a indiqué Bruno Bartoccetti, délégué du syndicat Unité dans la zone sud, au micro de BFMTV.

L'individu suspecté d'être le conducteur responsable de la mort du gendarme se serait "présenté lui-même au commissariat" selon le syndicaliste. Mais si l'interpellation a bien eu lieu, l'intention du suspect de se rendre n'a pas encore été confirmée. D'après Franceinfo, l'individu a été interpellé devant le commissariat ce qui suggère une possible volonté de se rendre. Un important dispositif de recherches a été déployé dans la nuit pour retrouver l'individu en délit de fuite. L'ensemble des groupements de gendarmerie des Alpes-Maritimes ont été mobilisés, appuyés par des groupes issus des départements voisins et un hélicoptère.

Il est aux alentours de 20h40, lundi soir, lorsque le suspect à bord d'une BMW noire refuse un contrôle de gendarmerie à la sortie de l'autoroute A8, sur la commune de Mougins proche de Cannes. Le conducteur poursuit son chemin et percute violemment un gendarme, l'adjudant Éric Comyn, membre du peloton motorisé en service et chargé de l'opération de contrôle. Le membre des forces de l'ordre est décédé.

Une "sanction exemplaire" après la mort du gendarme Éric Comyn

Le gendarme percuté par la chauffard et mortellement blessé était âgé de 54 ans. Mari et père de deux enfants de 12 et 16 ans, il était engagé dans la gendarmerie depuis plus de 30 ans comme sous-officier et travaillait en tant qu'adjudant dans le peloton de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, depuis 2007. Outre le communiqué du ministère de l'Intérieur et la réaction de Gérald Darmanin qui a remercié les forces de l'ordre pour leur mobilisation.

Emmanuel Macron a également adressé son soutien à la famille de l'adjudant Éric Comyn dans un message sur X. "Je partage la peine profonde de sa famille et de ses camarades du peloton autoroutier de Mandelieu-la-Napoule. La Nation se tient à leurs côtés et exprime sa gratitude aux gendarmes qui la protègent".

Plusieurs hommes politiques se sont exprimés sur la mort du gendarme provoquée par un individu en délit de fuite. "Ceux qui s'en prennent à ceux qui nous protègent ne doivent jamais connaître le répit" a déclaré le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, juge que "la sanction doit être exemplaire, et maximale, à l'encontre de ce tueur !"