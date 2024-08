Vallauris : une fillette de 7 ans entre la vie et la mort après avoir été percutée lors d'un rodéo urbain

Une enfant de 7 ans a été percutée par une moto à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, dans la soirée du jeudi 29 août. La fillette a été placée dans un coma artificiel et son pronostic vital est engagé.

Un rodéo urbain aux lourdes conséquences. Un petite fille âgée de 7 ans a été percutée par un deux-roues alors qu'elle traversait un passage piéton, dans la soirée du jeudi 29 août à Vallauris, commune des Alpes-Maritimes. L'enfant a été projetée sur une dizaine de mètres par la violence du choc. Prise en charge et transportée en urgence dans un état grave à l'hôpital Lenval, à Nice, selon les informations de France 3, elle souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures et a été placée dans un coma artificiel selon une source policière citée par BFMTV. Le pronostic vital de la petite fille est engagé.

Le conducteur qui a percuté l'enfant, était à bord d'une moto de 600 cm3 et remontait une file de voiture sur sa roue arrière au moment du drame. Il est indemne. Âgé de 19 ans, le conducteur a été placé en garde à vue et a été soumis à des tets pour contrôler son taux d'alcoolémie et détecter la présence de stupéfiants dans son organisme, mais ces derniers sont revenus négatifs. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d'Antibes.