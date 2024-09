Paris : une explosion impressionnante dans le XIIIe arrondissement, les images

Un bâtiment du XIIIe arrondissement de Paris était en proie aux flammes. Deux bombonnes de gaz ont explosé sur le toit. Les habitants ont été évacués.

Deux bouteilles de gaz ont explosé sur le toit d'un immeuble à Paris, près de la Porte d'Ivry, ce mardi 17 septembre en fin d'après-midi. Le bâtiment de six étages était en proie aux flammes, rapporte Le Parisien. Sur les images, on voit une déflagration et des volutes de fumées noires impressionnantes. Des cris sont audibles dans les vidéos amatrices publiées sur les réseaux sociaux.

Les flammes se sont déclarées vers 17 heures. "Plusieurs bonbonnes de gaz ont explosé dans un incendie survenu sur un toit où étaient menés des travaux d'étanchéité", confirme Jérôme Coumet, maire du XIIIe arrondissement de la capitale. "Dans la déflagration, l'une des bonbonnes a été projetée, ce qui nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité." Le laboratoire de la police est arrivé pour déterminer si l'incendie est d'origine accidentelle ou criminelle, indique BFMTV.

Un risque de possibles nouvelles explosions

Selon le maire d'arrondissement, l'incendie a été maîtrisé vers 19 heures. Un ouvrier du chantier a été blessé, et un sapeur-pompier se trouve en urgence relative. "Il y a eu deux personnes semble-t-il choquées par cette explosion, j'espère pas atteintes par des projectiles, en tout cas à ma connaissance ce n'est pas le cas", a indiqué Jérôme Coumet, rapporte BFMTV.

Trois autres bouteilles sont encore présentes sur le toit. De nouvelles explosions sont donc possibles. Selon le maire, les pompiers ont poursuivi leur travail en assurant la sécurisation des bouteilles de gaz. Un travail toujours en cours à 19 heures. Tous les habitants ont été évacués. Les appartements ne seraient pas touchés. L'école Masséna, à proximité, a également été évacuée. Les enfants ont été confinés dans un gymnase : au total, 205 personnes, dont 45 adultes, se sont réfugiées dans le gymnase Carpentier. La circulation du tramway T3a a été interrompue, et devait reprendre vers 19 heures. L'arrêt "Porte d'Ivry" n'était pas non plus desservi sur la ligne 7 du métro.