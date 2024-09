Agression au marteau dans un lycée : la ministre de l'Éducation dénonce des images "inacceptables"

Au lycée Rosa-Parks de Montgeron, en Essonne, plusieurs élèves ont été impliqués dans une rixe qui a fait deux blessés. L'un des élèves était armé d'un marteau.

"Les images de l'agression d'un élève à coups de marteau par l'un de ses camarades dans la cour d'un lycée en Essonne sont inacceptables", a dénoncé Anne Genetet, ministre de l'Éducation, sur son compte X samedi 28 septembre. La nouvelle membre de l'exécutif est revenue sur l'agression au marteau qui a eu lieu vendredi au lycée de Montgeron, en Essonne.

Les faits se sont déroulés vers 10h35 lors de la récréation, au sein du lycée Rosa-Parks, selon Le Parisien. Des vidéos filmées depuis une salle de classe et la cours et diffusées sur les réseaux sociaux montrent un élève maintenir un camarade, tandis qu'un lycéen le frappe à plusieurs reprises avec un marteau. Une agression violente, qui s'est terminée lorsqu'un autre adolescent s'est interposé et a éloigné la personne armée. Selon le site d'information locale Actu Essonne, un autre élève a frappé un camarade dans le dos avec une béquille.

"Personne ne doit s'en prendre à l'École"

Deux personnes ont été légèrement blessées. Elles ont été prises en charge par les infirmières du lycée, a déclaré la direction de l'établissement dans un message interne, consulté par Le Parisien. Les parents des victimes ont également été alertés.

"Des renforts humains de police et de l'Éducation nationale ont été déployés sur place" dès vendredi et étaient présents samedi "pour assurer la sécurité dans l'enceinte et sur le chemin du lycée", a indiqué Anne Genetet. La police sera "encore plus" présente aux abords du lycée "ces prochains jours", avait indiqué vendredi la préfète du département, Frédérique Camilleri.

Une enquête a été ouverte par la préfecture. "Personne ne doit s'en prendre à l'École, à ses professeurs, à ses personnels ou à ses élèves. Je ne laisserai rien passer", a tonné la ministre.