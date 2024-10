Tueur à gages de 14 ans à Marseille : le commanditaire dénonce tout à la police

Le commanditaire présumé d'un meurtre par balle survenu à Marseille dénonce son tueur à gages, un adolescent de 14 ans.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme a été tué par balle à Marseille. Il a été retrouvé mort dans sa voiture, avec une plaie à l'arrière du crâne. Un suspect a été interpellé, et son profil choque. L'auteur présumé du meurtre, placé en garde à vue, serait âgé de seulement 14 ans, révèle Le Parisien.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 4h30 du matin, rue Léon Gozlan, dans le quartier Saint-Lazare, dans le IIIe arrondissement, rapporte France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur. Une voiture s'est encastrée dans le mur d'une école primaire. Prévenus, les secours sont arrivés sur place et ont découvert la victime, dont les circonstances de la mort étaient "incompatibles avec l'accident". Une ogive de 9 mm a été retrouvée à ses côtés. Des témoins ont indiqué aux policiers qu'un passager assis à l'avant avait pris la fuite. Il a par la suite été interpellé et placé en garde à vue.

"Cela fait 23 ans que je suis à Marseille, je n'ai jamais vu ça"

En plus de l'âge particulièrement jeune du meurtrier présumé, d'autres éléments rendent cette affaire singulière. Quelques heures après la découverte du corps, la police a reçu un appel : un homme, appelant depuis sa cellule de prison, explique être le commanditaire du meurtre. Il se revendique de la DZ mafia, un des principaux gangs impliqués dans le trafic de stupéfiants marseillais, détaille Le Parisien. Le meurtre serait un acte de vengeance après l'assassinat d'un mineur en début de semaine, a-t-il confié. Une source policière a indiqué à France 3 que le meurtre "a été commandité en réponse à un règlement de compte intervenu la semaine dernière dans ce même quartier".

Le jeune suspect aurait donc été missionné pour exécuter l'ordre. Mais le commanditaire présumé n'aurait pas été satisfait de la mission de l'adolescent, a indiqué une source policière au Parisien. Selon France 3, le suspect devait incendier le véhicule de la victime après l'avoir tuée, ce qui n'a pas été fait. Lors de l'appel, le détenu a donc choisi de dénoncer le meurtrier présumé, âgé de 14 ans et originaire d'Avignon.

"On n'a jamais vu ça. Cela fait 23 ans que je suis à Marseille, je n'ai jamais vu ça", réagit Rudy Manna, porte-parole national du syndicat Alliance Police et ancien secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, auprès de France 3. "Pourquoi [dénoncer] ? C'est une vraie question que l'on se pose. Peut-être pour faire peur. Pour dire 'voilà ce qui peut vous arriver si vous ne faites pas ce qu'il faut'". Une enquête a été ouverte pour identifier l'homme abattu et les circonstances de sa mort. Le tueur présumé devrait être présenté à un juge d'instruction ce dimanche.